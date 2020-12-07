Monday, 7 December 2020, 10:41 HKT/SGT Share:

来源 中汇集团控股有限公司 中汇集团（0382. HK）首个国内高校并购项目落地 收购四川新概念教育投资有限公司及成都育德后勤管理有限公司全部股权之51%

目标集团旗下于四川成都两学校全日制在校生规模达约2.4万人

香港, 2020年12月7日 - (亚太商讯) - 粤港澳大湾区（「大湾区」）最大的民办商科高等教育集团中汇集团控股有限公司（「中汇集团」或「本集团」，股票编号：0382.HK）欣然宣布，于2020年12月4日，本集团间接全资附属公司广州智蘅教育发展有限公司及广州市华港企业管理有限公司与南宁市卓文教育咨询服务有限公司、深圳洪涛教育集团有限公司及目标集团签订收购协议，收购四川新概念教育投资有限公司（「目标公司」）及成都育德后勤全部股权的51%，总代价为7.5亿元（人民币，下同），即约8.8亿港元。目标公司旗下拥有四川城市职业学院及四川城市技师学院两所学校，截至目前全日制在校生共约2.4万人；学校两个校区（成都及眉山）的占地面积共约1,100亩，总容量为3.5万人。



图1-4：四川城市职业学院及四川城市技师学院校园风光



学校区域优势得天独厚 尽享成渝经济发展及政策红利

2020年新年伊始，中央财经委员会首次提出《成渝地区双城经济圈建设》，将四川省成都市及重庆市列入国家战略。自2011年起，四川省的出生人口持续增长，该等人口分别将于2026年起进入技师学院、2029年起进入高等职业学院，届时相关院校有望迎来庞大需求。作为国家战略的成渝地区双城经济圈建设正处于整体部署和顶层规划阶段，成渝地区双城经济圈的建设伴随着高等教育系统崛起，与京津冀、长三角及粤港澳大湾区形成四足鼎立的区域高等教育发展格局。



本集团透过收购目标公司，率先踏入成渝经济圈布局，保证未来3至5年的营收、口碑双双增长，更能把大湾区高等教育一体化的先进理念及国际化的教育思维引进区内，形成高等教育的内生变革动力。学校本部校区位于成都市区，交通便利，区域优势明显；新校区扩展空间大，支撑未来发展布局。



高层次高质量办学 位列省内第一、全国第八

四川城市职业学院为一家经省教育厅发牌的全日制综合性普通高等院校，至今已累积近10年本科，10年高职的20年办学经验。在「2020年校友会民办高职学校综合实力排名」及「2020年武书连民办高职学校综合实力排名」中，均位列省内第一位，于全国则分别位列第五位及第八位。 无论是从校领导团队、师资积累还是当地口碑均经历市场验证，已成为四川省当地一流的民办高职院校。



学校重视校企合作、产教融合，现与京东集团、成都地铁等300家知名校企合作，并先后与多个知名企业如华为、京东、蒙牛及万科等开展30多个「订单培养」项目，入学及就业，平均月薪6,000元以上。学校致力为学生提供更多实战培训，提高就业竞争力，并已连续8年保持98%以上的毕业生就业率。



平均学费高、全日制在校生规模大

平均学费高：四川城市职业学院学生的平均学费为14,000元/年，在四川省民办普通高职类院校中名列前茅；据调研显示，预计明年的学费标准将上调至16,800元/年；四川城市技师学院学生的平均学费为9,800元/年。随着四川省学历教育收费全面放开，相信未来的学费有一定的增长空间。



全日制在校生规模大：四川城市职业学院全日制在校生为约1.6万人；四川城市技师学院于2018年9月开始招生，目前全日制在校生为约8,200人。未来两年，目标两所学校全日制在校学生分别增长至约1.8万人及1.6万人。



与中汇产生高度协同效应 扩大区域学校布局提高品牌影响力

专业课程契合：四川城市职业学院的省级重点专业如建筑工程科技及院级重点与特色专业会计、软件技术与本集团旗下广东财经大学华商学院的大商科+IT范畴及广州华商职业学院的建筑工程学院的专业高度契合。



国际化元素配合双循环国策：本集团现时营运的海外学校拥有丰富的学历层次及多元的教学产品，届时将能为四川城市职业学院注入更多活力。同时，本集团独有的环球嵌入式教学课程（Global Immersion Programme）可补足该学院薄弱的国际合作为国内专科与国外的专、本、硕学历打通（学历+非学历），善用海外学校的资源。



学科+就业双轮联动配合内循环国策：并购计划为本集团的高等职业教育服务创造更多可能性，如学生可透过「2+1」模式，先在四川省就读两年，最后一年前往大湾区实习适应大湾区的就业环境。同时亦可利用资深的创业辅导团队及大湾区优良的创业环境，为学生提供更多出口方式。



本集团亦认为，收购目标公司及其辖下两所学院可大幅增加本集团的在校学生规模，大幅提升营收，并扩大学校在成渝区内的布局，提高集团品牌的影响力。



关于中汇集团控股有限公司

中汇集团控股有限公司（「中汇集团」或「本集团」，股票编号：0382.HK）为粤港澳大湾区最大的民办商科高等教育集团，及教育行业中拓展国际市场的早期先行者。截至2020年8月31日止年度，本集团的在校学生人数为35,453名，旗下拥有5间国内外学校。



于中国，本集团目前于广东省运营两家中国民办高等教育机构，即本科院校广东财经大学华商学院及大专院校广州华商职业学院，以大商科、大健康及IT为主要课程设置战略重点；于2020年12月4日，本集团已有的位于大湾区的中国校网拓展至发展潜力巨大的成渝一体化区域经济带，收购位于四川省四川城市职业学院及四川城市技师学院两所学校，两所学校全日制在校学生人数共约2.4万人。于海外，本集团于澳大利亚运营一家经澳大利亚技能质量署ASQA许可的民办职业教育机构，即澳洲国际商学院（Global Business College of Australia或GBCA），提供职业教育课程和其他非学历短期课程，澳洲国际商学院是经澳大利亚政府批准的首所中国国际教育机构。本集团亦于2019年12月收购了一间经新加坡教育部EduTrust权威认证的民办职业教育机构，即新加坡中汇学院（Edvantage Institute (Singapore)或EIS）（前称NYU Language School），提供长短期语言培训课程及各类文凭及高级文凭课程。此外，2020年上半年，本集团旗下澳大利亚中汇学院（Edvantage Institute Australia或EIA）获得澳大利亚高等教育质量与标准署TEQSA认证和许可，是本集团第一间同时提供及颁发本科和硕士学位的高等教育机构。





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