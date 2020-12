Sunday, 6 December 2020, 20:27 HKT/SGT Share: HPV疫苗大乱战!逃得掉PD-1宿命吗?

香港, 2020年12月6日 - (亚太商讯) - 在第十二届(2020)中国医药企业家科学家投资家大会(启思会)主论坛举办的圆桌对话 “创新的质量和赛道”中,嘉宾们聊high了,居然将话题引入了危险的方向,大家热烈讨论了PD-1未来会卖到多便宜,结果“3万块一年!”得出后,大家都惊呆了,曾经治疗费用几十万一年的市场宠儿、癌症克星、大免疫治疗领域的卡丽熙、跨肿瘤适应症应用的凡尔赛,他怎么就不香了?他怎么就砍价砍到了脚脖子,一折起啊?实际情况是,目前6家获批的PD-1都各有特点,能满足很多临床需求,也会带来极高的临床获益,但是,他架不住在研的管线还有几十个啊,一旦这些品种都释放出来,到时候为了竞争和生存,大家在各自努力学术推广、加强营销之外,能祭出的杀招也就只有砍价了。







回过头来看,今天的HPV疫苗领域何其相似,自从MSD的9价疫苗获批以来,“唯一能预防癌症的疫苗!”、“爱她,就带她去打HPV。”、“不止女性,男性也需要HPV的保护。”“深圳要抽签才能打的疫苗!”、“香港告急,飞过去打的陆客耗尽了香港最后一滴HPV疫苗。”这样的声音层出不穷,一时间洛阳纸贵,连小米的雷军都恨不得击节赞叹:“好一个饥饿营销!”在这样的大背景下,MSD赚得盆满钵满,定价自然也是怎么高贵怎么来。然而这样的好生意怎么可能只有一家做,看到了这里面巨大的商机和利润,国内各疫苗公司摩拳擦掌,根据截至2020年12月在研HPV疫苗的列表,可以看到这一领域的在研管线,相信除已进入临床阶段的品种外,还有大量的企业在虎视眈眈。



接下来这HPV疫苗产业的剧本该怎么走呢?我们先来看看2价HPV疫苗市场的情况。万泰生物的2价HPV疫苗馨可宁采用DNA重组技术在大肠杆菌中表达类病毒颗粒抗原,使得其生产成本更低。因此,馨可宁上市价格为每一剂针329元,比GSK的希瑞适,还要低43%左右。这样的价格也给目前仍在管线中的2价/3价HPV疫苗产品带来了显著的成本压力。作为行业的后来者,如何在万泰、GSK中争取市场份额,只有降价、降价再降价!未来,不只是2价/3价HPV疫苗,在更拥挤的9价HPV疫苗市场,我们会看到杀红了眼的疫苗企业们为了抢占市场,抛出一个又一个低价,HPV疫苗市场会像现在的PD-1市场一样卖出“白菜价”。到了那个时候,我们才能说真正地达到了“实现全民接种”的基础,当然,疫苗企业利润降低,惨淡度日也会是不争的事实了。



另外,全球疫苗研发和生产技术正在飞速发展。2020年12月英国紧急批准了4,000万剂BioNTech疫苗的上市,标志着全球疫苗产业格局已经悄然发生了根本性的变化,以mRNA技术为代表的疫苗产业新技术正在颠覆已有百年历史的疫苗产业。当前全球两款上市的新冠疫苗分别为俄罗斯腺病毒疫苗以及BioNTech的mRNA疫苗,这两款疫苗的保护有效性均超过90%,研发周期均短于1年,且可在短时间内实现上亿支疫苗的生产。未来,随着这两大技术的不断发展成熟,两大技术的使用将不再局限于新冠疫苗领域,更多疫苗品种包括高价HPV疫苗等均可在这两大技术平台实现快速的研发和生产。届时,HPV疫苗能卖到多便宜,是不是直接就进计免,变成一类苗了,同样是值得我们警惕的情况。





