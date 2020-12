Tuesday, 1 December 2020, 09:17 HKT/SGT Share:

来源 凯知乐国际控股有限公司 凯知乐与腾讯视频及原力动画跨界合作推出真人动画剧集 进军IP开发 打造中国IP创新合作模式 力拓国潮新文化

香港, 2020年12月1日 - (亚太商讯) - 中国最大玩具零售及代理商凯知乐国际控股有限公司(「凯知乐」或「集团」;股份代号:2122)与腾讯视频及原力动画合作,联合投资、开发、营运《故宫里的大怪兽》真人动画剧集第一季《洞光宝石的秘密》。凯知乐将全面负责该动画剧集的玩具授权及衍生业务。凭借腾讯视频庞大的流量、原力动画顶尖的创制能力以及凯知乐多元化全渠道销售体系,整合在线线下资源,全方位推广奇幻国潮文化。融合投资、开发、营运,创造中国IP首见的创新合作模式,为凯知乐带来新的收入来源,以及通过自主产品提高盈利能力。



《故宫里的大怪兽》为中国首部故宫题材儿童奇幻冒险系列童话。该书原著作者是知名童话家常怡,迄今已出版15册,累计发行超过700万册,曾荣获「第七届中华优秀出版物」等30余个图书奖项,这部由业内资深团队倾力打造的真人动画剧集目前正在火热创制中。其主创阵容非常令人期待,不仅有一线童星韩昊霖(代表作《庆余年》、《我和我的祖国》、《我和我的家乡》)与流量小花裴佳欣(代表作《芸汐传》、《小女花不弃》)联袂出演,更有母婴大咖年糕妈妈的倾情加盟。不论是演员阵容,还是制作巧思,都无一不展现着三方在打造高质量青少向内容上的强大实力和良苦用心。



利用其直营、分销、在线及线下销售体系的优势,凯知乐与玩具行业品牌合作伙伴,共同配合动画剧集的周边产品上市、巡展等一系列营销活动,并提供在线线下高度结合的全渠道推广、营运支持。



腾讯视频作为中国领先的影音平台,拥有庞大的流量,而原力动画则拥有多个大型项目的制作经验。作为中国目前最具实力和潜力的玩具品牌营运商之一,凯知乐将凭借其在渠道与零售营运的多年积淀及深刻的消费者洞察,运用其强大的直营、分销、在线及线下销售体系,推动该IP在全国零售领域的全方位呈现,与观众及消费者长期紧密沟通、互动。



此次三方基于彼此平台优势进行品牌、内容IP的深度合作,无疑将进一步深化“互联网+内容IP+玩具”联动模式体系的构建。而随着合作的不断深入,围绕IP授权、影视打造及从衍生品的创意设计、供应链支持、营销策略等将会有更大的想象空间。



预计本片2021年暑期将在腾讯视频,小企鹅乐园,极光TV独家播出。



凯知乐主席兼行政总裁李澄曜先生表示:「我们非常高兴是次能够与腾讯视频及原力动画这两个在各自业界的领导企业『强强连手』。凯知乐面对不断转变的市场环境,尤其今年以来新冠病毒疫情所带来的挑战及新常态,不断迅速作出响应。不仅加速数码转型,亦开拓高速增长的潮流及收藏玩具市场,开拓新的业务机遇。是次联合投资、开发、营运《故宫里的大怪兽》真人动画剧集第一季,不单是中国IP的创新合作模式,也为集团打开IP投资的新领域,增加收入来源以及提高利润率,支持集团的未来高质量增长。」



凯知乐国际控股有限公司(「凯知乐」或「集团」)于中国从事玩具及婴儿产品为主的零售、批发、电商及品牌营运,为中国最大玩具零售及代理商,拥有近20年的行业经验及一系列世界知名顶尖品牌。集团拥有国内最全面的在线、线下融合的销售网络。集团线下自营零售体系包括Kidsland玩具专卖店、乐高认证专门店、FAO Schwarz旗舰店及kkplus。





