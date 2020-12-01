Monday, 30 November 2020, 14:40 HKT/SGT Share: 业务多元化技术行业领先 京东健康未来发展可期

香港, 2020年11月30日 - (亚太商讯) - 据香港头条日报报道，互联网医疗健康新股——京东健康（6618.HK）现进入招股第三日。随着新冠疫情后人们健康意识的提升，互联网大健康产业愈发受关注，加上内地发布多项利好政策,互联网医疗步入黄金发展期。



（京东大药房线下门店）



三种模式协同运营 零售药房业务收入占半壁江山



京东健康的业务主要分为零售药房和在线医疗健康服务业务。目前，公司的零售药房业务通过自营、在线平台和全管道布局三种模式运营。



自营业务主要通过京东大药房进行。此外，京东健康还与药企和健康产品供货商建立供应链网络，获取具有竞争力的采购价格。



在线平台主要通过增加产品选择和第三方商家的品牌认知度扩大用户群，吸引各类药店和医药品牌在平台上开设旗舰店。截至2020年6月30日，公司在线平台拥有超过9,000家第三方商家，超过1,000万SKU。截至2020年9月30日止十二个月，有80.0百万名年活跃用户。



全管道布局是京东健康一项基于位置的服务，利用业务伙伴的按需同城派递服务，满足用户需求，截至2020年6月30日，公司的全管道布局覆盖超过200个城市。



公司的自营、在线平台和全管道布局相互协同运营，以满足用户对产品品类、价格和送达时间的多维度需求。



两大业务相辅相成 业绩持续高速增长



在线医疗健康服务是京东健康的另一项重点发展业务。京东健康组建了一只由68,720名医生组成的医疗团队，还与头部专家合作共建了16个专科中心。



当下，京东健康的零售药房业务与在线医疗健康服务优势互补，在医疗健康价值链上形成协同死循环模式，相辅相成。公司总收入亦由2017年的人民币56亿元大幅上升至2019年的人民币108亿元。2020年前三季度，公司总收入已达人民币132亿元，业绩表现十分亮眼。



活跃用户建立口碑 技术领先未来可期



凭借与京东集团的良好关系，亦使京东健康能够触达超4亿活跃用户。凭借卓越的用户体验和有效的用户管理，京东健康有效提高用户参与度，增强用户对公司的信任和品牌影响力。



此外，强大技术亦是公司优势部分，公司的技术处行业领先地位。利用京东集团基于供应链和公司内部开发的专有技术构建技术基础设施，改善公司运营和用户体验，进一步实现了提质增效。



人们追求健康的步伐，在哪个时代都是不变的，大健康产业是高增速、大增量蓝海市场，市场空间巨大。未来，京东健康有望把握大健康产业高速发展带来的巨大机遇，进而成为具有全球竞争力的龙头企业。





Nov 30, 2020 14:40 HKT/SGT

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部门 金融, 业务, 健康与医药

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