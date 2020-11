Monday, 30 November 2020, 14:21 HKT/SGT Share: 欧科云链发布中期业绩 科技业务稳步推进 技术服务收入大幅增长71.6%

香港, 2020年11月30日 - (亚太商讯) - 11月27日,欧科云链(1499.HK)欣然发布2020年度截至9月30日六个月的中期业绩,财报数据亮眼,技术服务收入大幅增长,业务转型稳步推进。



截至2020年9月30日,欧科云链收入达2.36亿港元,其中,技术服务收入由去年同期的810万港元大幅增长71.6%至1390万港元,在集团总收入中的占比亦随之提高,此项增长主要受惠于提供技术开发及资讯科技基础设施服务的收入,彰显出集团坚持探寻业务转型,稳抓金融科技及信息技术等领域的新机遇,实现技术服务业务板块的快速发展。



期内,集团毛利增至2640万港元,较去年同期上涨21.1%;毛利率亦增长至11.2%,增加3.6个百分点。值得注意的是,集团虽处于科技发展与扩张阶段,但亏损的缩窄趋势已显现,与去年下半年环比降低34.9%。



2020年是充满挑战的一年,新冠肺炎席卷全球,美国大选、地缘政治纷争等为全球金融与贸易环境带来更多不确定性。但挑战伴随着机遇而来,2020年4月,发改委首次明确新型基础设施的范围,指出基于区块链的新技术基础设施是其中重要的组成部分,区块链行业政策利好不断。



集团放眼未来,拥抱机遇,接受挑战,持续深耕数字及技术咨询领域,业务板块不断扩大。新发布的“链上天眼”产品利用区块链技术协助国内执法部门进行链上执法、打击黑产、智慧助警等工作,持续拓展区块链多元化应用场景,推进基于区块链的新基建产业,为探索“区块链+”赋予产业新价值,走在行业前列,该部分未来营收值得期待。



同时,集团的地基工程及配套服务、建筑废物处理服务等其他业务发展稳健,为集团带来稳定的收入与充足的现金流,为集团的业务拓展和长远发展保驾护航。



未来,集团将秉持初心,继续专注于金融科技行业及区块链产业的业务升级转型,保持在区块链行业技术领先的优势,拥抱科技时代的发展利好,提高集团技术服务业务的收入占比,为投资者带来长远回报。





