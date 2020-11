Monday, 30 November 2020, 13:12 HKT/SGT Share:

来源 汇聚科技有限公司 汇聚科技有限公司公布2020年度中期业绩 不断加强业务运营,以于市场最终好转时把握机会

香港, 2020年11月30日 - (亚太商讯) - 汇聚科技有限公司(「汇聚科技」,股份代号:1729,连同其子公司合称「集团」)欣然宣布集团截至二零二零年九月三十日止六个月(「报告期间」)的中期财务业绩。



于报告期间,受中美贸易战影响,全球经济增长持续放缓,并导致人民币贬值。与此同时,报告期内新冠肺炎疫情对于经济活动的负面影响大于预期。为了应对外部环境变化及不确定因素所带来的影响,集团成立了「策略业务开拓项目组」,其首要职能为制定集团的长远发展策略、加速开拓新市场及策略客户。此外,集团重新整合内部资源,增加聘请博士级顾问以增强其内部技术及产品开发能力,并同时努力巩固客户基础。透过以上措施,尽管宏观经济环境存在重重挑战及人民币贬值带来困难,集团于报告期间依然能够录得稳健的经营业绩。



于截至二零二零年九月三十日止六个月,虽然集团录得收益1,441.7百万港元,较截至二零一九年九月三十日止六个月(「去年同期」)的1,523.9百万港元减少5.4%,但报告期间的毛利为303.8百万港元,较去年同期的281.4百万港元减少7.9%。报告期间的经营溢利则为190.2百万港元,较去年同期的165.4百万港元增加15.0%,报告期间的经营利润率则上升2.3%至13.2%。经营溢利增加乃主要由于电讯分部新5G产品的利润率带来的改善及医疗设备分部及工业设备分部的收益增加所致。



于报告期间,每股基本盈利为7.1港仙,而去年同期则为5.4港仙。



业务回顾



集团各个业务分部的营业额的分布如下:



业务分部 截至九月三十日止六个月

收益(百万港元) 收益占比

2020年 2019年 变化 2020年 2019年

电线组件

数据中心 367.9 396.5 -7.2% 25.5% 26.0%

电讯 308.7 313.0 -1.4% 21.4% 20.5%

医疗设备 93.5 65.4 +43.0% 6.5% 4.3%

工业设备 37.9 26.9 +40.9% 2.6% 1.8%

网络电线 633.7 722.1 -12.2% 44.0% 47.4%

总计 1,441.7 1,523.9 -5.4% 100% 100%



数据中心分部

由二零一九年五月起,数据中心分部的出货量恢复至中美贸易战之前的正常水平。虽然报告期间数据中心分部收益较去年同期的396.5百万港元减少7.2%至367.9百万港元,该分部的订单于报告期间仍维持于较高的出货水平,是电线组件业务下收益最高的分部。



电讯分部

于报告期间,电讯分部的收益由去年同期的313.0百万港元轻微下降至308.7百万港元,减少1.4%。虽然人民币贬值导致收益下滑,惟集团注意到新5G产品的订单逐渐增加及利润率有所改善,因为该等新产品有更高的利润率。



医疗设备分部

新冠肺炎的爆发推动医疗设备电线订单增加。疫情初期,部分客户的订单水平较正常时增加二至三倍。医疗设备分部于报告期间的收益为93.5百万港元,相较去年同期的65.4百万港元大幅增加43.0%。



工业设备分部

工业设备分部方面,集团顺利取得一名享负盛名的新客户的试产订单,其随即成为集团该分部主要收益来源之一。报告期间,工业设备分部收益由去年同期的26.9百万港元增加40.9%至37.9百万港元。

网络电线



由于新冠肺炎疫情的影响比原本的预期长,报告期间,网络电线收益为633.7百万港元,较去年同期的722.1百万港元减少12.2%。新冠肺炎疫情严重打击全球经济活动,主要海外市场封锁,众多公司必须居家工作或采取无薪假。出行及物流均受限制。因此,部分新项目暂停,客户需求减少。幸而中国为重启速度最快的市场之一,已从第一季度的急挫中复苏。来自中国客户的需求维持相对稳定,客户并无大幅减少或取消销售订单。



展望

展望未来,电线组件行业有望在未来数年维持增长。为满足市场需求,集团已通过收购一幅建有两幢工业大厦的工业用地用于生产,努力提升其产能。管理层依然深信集团经扩大产能及完善的业务基础,将令其在下一代5G网络到来时把握市场机遇。与此同时,成功收购网络电线业务(经华迅电缆有限公司及其附属公司扩充)后,集团的收益基础将大幅扩大,而自身客户集中风险将因与目标集团的多元化客户群融合而减低。此外,本公司相信,收购事项可令本集团及目标集团处于更佳的位置,以把握5G技术快速发展而带来的不断发展的机遇,以及在全球经济不稳定因素中于战略方面改善集团的防守位置。



就电讯分部而言,中国持续致力加快5G技术研发。另外,新冠肺炎疫情改变了多类经济活动。举例而言,公司于封城及持续社交隔离期间被迫居家工作及增加网络会议,其将直接增加网络通讯的应用及需求。预计相关的销售订单业务将增加,并使电讯分部受益。



就数据中心分部而言,由于额外关税问题已解决,数据中心分部的出货量恢复至中美贸易战之前的正常水平。由于5G的发展将通过云平台推动大数据、物联网、网络游戏和视频流的应用,集团对数据中心分部的业务持续增长保持积极态度。



就医疗设备分部而言,由于新冠肺炎在全球大爆发,集团预计医疗电线的需求将持续一段时间,因此于未来数月将继续为集团医疗电线订单带来正面影响。展望未来,考虑到医疗设备市场不断增长的需求,集团相信此分部将保持其动态增长速度。为跟上此趋势,集团将继续扩大其医疗设备客户群,并加强其研发能力。



就工业设备分部而言,集团竭力把握不同业务机遇,藉此尽量减少不稳定经济环境中的风险及不确定性。除了于二零二零年三月取得一名享负盛名的新客户的高额试产订单外,集团成为了华为智能汽车解决方案事业部的四名一级供货商之一。展望未来,集团预期该分部的销售订单需求将于来年逐步增加。



除了电线组件及网络电线业务分部外,集团将设立新的业务分部 – 机器人业务分部。为了更好发展该新业务,集团现正与知名机器人客户合作,其拥有领先人工智能(「AI」)技术,并于上海成立新全资附属公司辉炬机器人科技(上海)有限公司。其具备灵活的生产设施,提供数码化供应链管理及高水平产品追踪能力。集团亦正组建新团队, 负责机器人产品组装及开发垂直整合的相关生产技术。集团相信,该新业务可创造许多可能性及带领集团踏入另一个新阶段。



展望未来,集团将继续对经济环境的变动保持警觉,并采取迅速及果断行动,以保持集团的竞争力及可持续性。同时,集团将继续加强其业务运营,以于市场最终好转时充分把握机会。



关于汇聚科技有限公司

汇聚科技有限公司是一家知名的定制电缆组件供货商,在电缆组件行业拥有20多年的经验。集团主要制造和供应各种铜和光纤电缆的组件,这些组件是根据客户的个人规格和设计所生产的。集团的产品已被5G电讯、数据中心、工业和医疗设备在内的多个市场领域中许多成熟的中国和国际客户使用。







Nov 30, 2020 13:12 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network