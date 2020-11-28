网龙中标河南中小学人工智能教育服务平台项目

|
|
|
|Friday, 27 November 2020, 09:19 HKT/SGT
|
来源 网龙网络控股有限公司
|
香港, 2020年11月27日 - (亚太商讯) - 全球领先的互联网社区创建者 - 网龙网络控股有限公司（“网龙”或“本公司”，香港交易所股票代号：777）欣然宣布，本公司中标河南省中小学人工智能教育公共服务平台项目，将深度助力河南省人工智能与基础教育融合。
近年来，河南省在推动人工智能与教育的融合做了许多探索。2019年12月7日，河南省教育厅发布了《关于推进中小学人工智能教育的通知》，中小学人工智能教育公共服务平台的建设计划因而也提上了日程。平台建设的核心是融合教育信息化和人工智能教育一体，将逐步统筹全省教育信息化，汇聚教育大数据以辅助教育决策，并以分批上市的方式，服务河南省1700万师生。平台还将以人工智能为顶层规划布局，开展相关人工智能应用环境，普及基础课程，开展智适应学习，个性化学习等融合创新课堂及相关资源，软硬件工具应用推广、在线实训及考试、大赛服务等。
网龙高级副总裁俞飚表示：“中小学阶段学习人工智能，不仅仅是学习使用AI产品、AI编程的技术，更多是普及相应的基础知识，形成一些技术思维，拓展眼界，提升对AI技术的兴趣，为未来更专业的领域学习埋下伏笔。近年来，网龙专注投入AI+教育领域的探索与实践，制作出140万个学习目标，覆盖了K12教育的九大学科。未来网龙将结合自身在AI、VR等技术领域的优势，积极与各地教育部门、学校合作，促进新技术与教育的深度融合，推动数字教育向智能化、个性化、多元化方向发展。”
关于网龙网络控股有限公司
网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：777）是全球领先的互联网社区创建者，在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有悠久的优良往绩，覆盖用户数以亿计，包括建立中国首个网络游戏门户–17173.com及打造最具影响力的智能手机服务平台–91无线。
网龙成立于1999年，成功自主研发多个著名的旗舰游戏，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外，网龙近年积极扩展在线教育业务，管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景，旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多信息请访问 www.netdragon.com。
如有投资者垂询，敬请联络：
网龙网络控股有限公司
周鹰女士
投资者关系高级总监
电话：+852 2850 7266 / +86 591 8390 2825
电邮：maggiezhou@nd.com.cn
网站：ir.nd.com.cn
Nov 27, 2020 09:19 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, Cloud & Enterprise, 业务, 教育, Artificial Intel [AI]
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|网龙网络控股有限公司
|Nov 23, 2020 11:32 HKT/SGT
|
网龙荣获《彭博商业周刊中文版》"年度上市企业2020" 大奖
|Nov 16, 2020 09:01 HKT/SGT
|
网龙连续8年入选中国互联网综合实力百强企业
|Nov 4, 2020 17:22 HKT/SGT
|
网龙与培生达成数字内容授权协议
|Oct 23, 2020 18:02 HKT/SGT
|
网龙与培生达成数字内容授权协议
|Oct 13, 2020 19:01 HKT/SGT
|
索尼国际教育携手网龙华渔教育推出 "教育云平台" 进军日本市场
|Sept 15, 2020 11:07 HKT/SGT
|
网龙旗舰IP魔域最新作品《风暴魔域2》正式上线
|Aug 17, 2020 17:31 HKT/SGT
|
网龙子公司JumpStart与史密森尼携手合作，推出全新AR手机游戏Zoo Guardians
|June 9, 2020 14:46 HKT/SGT
|
网龙子公司JumpStart推出全新尼奥宠物移动版本 吸引全球多个年龄层玩家
|Mar 19, 2020 09:12 HKT/SGT
|
网龙旗下Edmodo入选联合国教科文组织推荐远程教学平台
|Feb 20, 2020 21:42 HKT/SGT
|
网龙与红黄蓝教育达成战略合作 携手探索在线学前教育发展空间
|Feb 14, 2020 11:27 HKT/SGT
|
网龙子公司JumpStart与Beach House Pictures携手开发首部Neopets动画系列
|Feb 11, 2020 09:04 HKT/SGT
|
网龙旗下网教通等多款在线教育产品助力千万师生“停课不停学”
|Jan 15, 2020 18:02 HKT/SGT
|
网龙荣获“2019金港股最具价值教育股公司”大奖
|Jan 9, 2020 17:57 HKT/SGT
|
网龙华渔教育携手中央电化教育馆开展中小学虚拟实验教学
|Jan 6, 2020 12:52 HKT/SGT
|
网龙助力塞尔维亚全国智慧教育建设
|Dec 31, 2019 10:57 HKT/SGT
|
网龙与北京语言大学出版社达成战略合作
|Dec 9, 2019 14:37 HKT/SGT
|
网龙智慧教室解決方案亮相“非洲2019”会议 助力非洲国家实现教育创新与升级
|Dec 6, 2019 11:43 HKT/SGT
|
网龙再中标福州市“智慧教育”项目 累计中标金额近6000万
|Nov 15, 2019 20:18 HKT/SGT
|
网龙亮相巴西金砖盛会 发布数字教育白皮书
|Nov 10, 2019 19:35 HKT/SGT
|
网龙教育子公司获上达资本1.5亿美元战略投资
|更多新闻 >>