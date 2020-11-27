Wednesday, 25 November 2020, 19:16 HKT/SGT Share:

来源 香港董事学会 香港董事学会的《施政报告》回应——落实政策，重新出发

香港, 2020年11月25日 - (亚太商讯) - 香港董事学会就2020年11月25日发表之《施政报告》作出响应。



香港董事学会认为，今日发表的《施政报告》有不少刺激经济、改善民生的措施，如果好好落实，香港足以重新出发。然而，走不出疫境，则无法砥砺前行。



不出疫境 何以前行？

《施政报告》有篇幅讲述政府抗疫措施的考虑掣肘。过去几波疫情，有专家指斥为防疫漏洞所致。面对疫情反弹，市民更需见到政府当机立断，推行强有力的措施，及早切断传播，达至「外防输入、内防反弹」的目标。



环顾全球，疫情肆虐，惟独内地控疫成果比较稳定，因而有不少评论认为内地经济恢复的速率会较其它地区市场为优。而事实上香港背靠内地，若能尽速恢复与内地的正常经贸交往、人员往来，可以帮扶香港社会经济复兴振作。



惠港政策 访京成果

行政长官押后发表《施政报告》，以争取更多时间与中央相关部委和广东省政府商讨支持香港发展的政策措施，以增强各界对前景的信心。而今日公布的内容，提出多项政策措施，正好促进两地经贸社会活动融合交流。



注入经济新动力

金融业仍为本港优势。深化金融业务互联互通、吸引家族办公室落户香港，都能有效利用本港金融及专业服务的优势，进步发展。



行政长官提到，希望香港成为首批加入「区域全面经济伙伴关系协议（RCEP）」的经济体。在RCEP谈判期间，学会便已表示香港应部署加入，如今有望落实。



疫情重创航空业，虽然一时未能恢复，但我们有需要筹谋部署，保住航空枢纽的角色。除了第三跑道按计划建造，《施政报告》又提到机场城市概念，将「航天城」与港珠澳大桥、香港机场连成一体，并有无人驾驶系统接驳东涌市中心。学会大致认同这个善用机场毗邻土地的构思，期待机管局进一步介绍计划内容。



而投资珠海机场，制造协同效应，配合机场城市的概念规划，大可加强香港国际机场的竞争力。



土地与房屋

解决香港民生问题，撇不开土地与房屋供应。今日发表的《施政报告》提到，经过历届政府多年努力，房屋供应初见成果。



学会相信，随着较多单位落成，应该可以为市民尤其年轻家庭重建置业阶梯。增加公营房屋比例，可以让亟需公屋单位以满足基本住屋需要的人士能快些达成上楼愿望。



增加房屋单位的进度，端视乎土地供应。行政长官提出，要加快土地发展程序，理顺从简，加强部门协调，压缩「生地」变「熟地」和住宅楼宇落成的时间表。学会表示支持。



行政长官表明，本届政府不会放弃「明日大屿愿景」。由于计划受到不少质疑，行政长官今日再发言解释计划的好处，包括开发新的土地（而非只是把现有土地由一个用途改为另一个用途）、增加以七成公营房屋为比例的房屋供应、通过连结港岛、北大屿山以至屯门沿海地带的道路和铁路，完善香港整体交通网络及解决新界西北交通挤塞、建设近零碳排放的宜居小区、提升北大屿山的商业发展潜力，以及吸纳本港建筑填料而避免了运往境外填海的环境问题。学会一直相信，「明日大屿愿景」能为香港未来数十年的扩展建设打下基础。我们维持看法。行政长官指出，会继续聆听各方意见尤其融资方面的选项。学会期望各方多从这方面积极探讨，论证可行性。



可靠及可负担的交通服务

行政长官指出，政府一直致力推动交通基建，为市民提供可靠及可负担的交通服务。期待政府认真进行新一轮的交通运输策略性研究，掌握数据数据，塑造适合未来需要的交通运输网络。



透过应用科技「智能出行」，务求提高道路使用效率，舒缓泊车位不足的问题，值得推行。



而放宽「公共交通费用补贴计划」开支水平的措施将会延长，做法合适。



教育拨乱反正 培养吸纳人才

《施政报告》提到，通识教育未来改革方向在于纠正其「被异化」的问题。我们认同。



《施政报告》又提到，会从入职、培训及管理多方面着手，提高教师质素。对于不称职及失德的老师，将严肃跟进。学会支持。



为配合创新科技的经济发展机遇，行政长官提出为期5年的「杰出创科学人计划」，吸引外来科研精英，当可与本地培育的科技专才互补。而「大湾区青年就业计划」，更为科研和其它专业的本地毕业生提供到内地工作争取经验的机会。随着两地经济日渐融合，而香港仍不失为国际都会，这些措施应该有助汇聚具区域经验及国际视野的人才，发展香港经济。



提升企业管治

学会认为，公司董事孜孜不倦学习企业管治知识及技能，是配合香港经济发展的人才培训之中常被忽略的一环。一家公司的企业管治，最终由董事负责。提高董事的素质和能力，有助提高企业管治水平。学会认为，公司董事在上任时应当具备充分的能力履行职责。在任内，则需与时并进，持续进修，以掌握最合时和最有效的管治手法。同样地，社会企业与慈善组织，甚至法定团体的理事会成员，在上任时也应当具备充分的能力履行职责。在任内，也应当与时并进，持续进修，务使他们的组织更有效运营，达成使命。



学会认为，政府可以有措施，帮助现任或会出任公司董事或各类组织理事的人士，获得培训，提高他们的企业管治水平。



行政长官在2018年10月发表的《施政报告》曾呼吁上市公司多委任女性出任董事，或许未来日子行政长官可以检视我们市场的成绩进度。学会当然欢迎更多女性跻身董事行列。不过，不论是商业企业或是非牟利机构，更重要的是每家机构的董事会能充分理解自身机构的策略目标及需要，能觉察现时董事会的组成在那些方面需要加强，从而挑选合适而具备多元素质（包括性别、族裔、专项技能、行业经验等）的人士加入董事会，而不是硬性追求数字指针。



重新出发

《施政报告》提出许多措施，许多愿景。当中许多都不算全新构思，而是过去不少日子都屡有提及。愿景、方案、政策说的如何漂亮，都要得到具体落实才能造就成果。过去一些日子，香港近乎停摆，引擎空转，日月蹉跎。近日事态变化，议事堂乱象可能成为过去。议会恢复正常运作，则政策讨论可能回复畅顺，政策想法得以推行落实，则香港有望重新出发。



香港董事学会简介

香港董事学会为香港代表专业董事的首要组织，其宗旨是促进所有公司的持久成就； 为达成使命，学会致力提倡优秀企业管治与厘订相关标准，以及协助董事的专业发展。 学会为非分配利润组织，成员是上市及非上市公司的董事，致力为董事提供教育项目 及信息服务，并代表董事发表具影响性的意見。学会具备国际视野及多元文化环境， 以兩文三语执行会务。网址 http://www.hkiod.com。



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