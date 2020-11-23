Monday, 23 November 2020, 14:19 HKT/SGT Share: 退市一个月 光汇石油香港清盘诉讼全数解决

香港, 2020年11月23日 - (亚太商讯) - 光汇石油（控股）有限公司（「光汇」或「公司」）宣布，公司股份自2020年10月20日取消上市地位，退市一个月后，公司仍持续探讨私有化方案的可行性，保护股东权益，并按照原定计划，陆续刊发2018年至2020年全年业绩。公司于香港重大诉讼已全数撤销，出售「舟山项目」交易也将进入最后签约阶段，助推公司减肥重组。



按照原定计划 财务审计陆续完成



自退市后，公司仍以符合上市规则作为己身要求，按照此前递交予联交所之复牌计划书，努力执行并完成刊发尚未刊发之审计报告，其中包含已公布的2017年年报、2018年中期报告，并于11月20日如期刊发2018年全年业绩。公司仍将按照原定计划，有条不紊地完成2019年、2020年全年业绩之审核账目，目前正与核数师国卫会计师事务所有限公司紧密合作，争取年底前后刊发2019年及2020年全年业绩，提升公司财务透明度。



香港清盘呈请全数解决 助推公司债务重整



2020年11月9日，一名债权人与公司达成共识，香港高等法院裁定清盘呈请被正式撤销。公司自2019年5月以来，积极处理债权人对公司提出的清盘呈请，历经近一年半的协商、通过出售资产减轻债务压力，目前已全数解决公司在香港的重大诉讼，此举将有助于公司完成当前的债务重组计划，并持续探讨私有化的可行性，保护股东及债权人的利益。



有关光汇石油



光汇石油（控股）有限公司是以发展上游油气资源开发业务为主，中、下游业务为辅的能源资源型企业。主要从事上游油气田开发开采和生产、石油仓储与码头以及石油国际贸易与海上供油等业务。在新疆有两个总储量约178 亿立方米的陆上天然气田和渤海湾有一个总储量1.2 亿桶的海上油田，并连续多年入选「中国企业500 强」和「中国民营百强企业」等榜单。



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