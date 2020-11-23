Sunday, 22 November 2020, 20:02 HKT/SGT Share: 恒大物业集团有限公司公布于香港联合交易所主板上市计划详情 共发售1,621,622,000股股份 发售价介乎每股8.50港元至9.75港元

香港, 2020年11月22日 - (亚太商讯) - 中国最大及增长最快的综合物业管理服务提供商之一恒大物业集团有限公司（「恒大物业」或「集团」），今日公布其在香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市计划详情。



(由左至右)：恒大物业执行董事兼副总经理王震先生；恒大物业执行董事兼总经理胡亮先生；恒大物业执行董事兼副总经理安丽红女士



(由左至右)：恒大物业执行董事兼副总经理王震先生；恒大物业执行董事兼总经理胡亮先生；恒大物业执行董事兼副总经理安丽红女士



(由左至右)：瑞银董事总经理、投资银行亚洲区副主席及大中华区主管李镇国先生；恒大物业执行董事兼副总经理王震先生；恒大物业执行董事兼总经理胡亮先生；恒大物业执行董事兼副总经理安丽红女士；华泰国际董事总经理、企业融资部主管徐湛先生



投资亮点



- 恒大物业是中国最大、增长最快、地域覆盖广泛、服务质量突出的综合物业管理服务提供商之一

- 引入23位基石投资者，假设发售价为每股发售股份9.13港元（即指示性发售价范围的中位数），此等基石投资者将认购的发售股份总数为789,471,000股股份，相当于发售股份约48.68％

- 净利润由2017年的人民币106.6百万元增长至2019年的人民币930.5百万元，2017至2019年的复合年增长率195.5%，增速在中国物业服务20强企业中增长率最高

- 集团三条业务线(物业管理服务、非业主增值服务及小区增值服务)的收益于过去三年间亦持续增长，带动整体毛利率由2017年的9.8%大幅提升至及截至2020年6月30日止六个月的38.1%

- 截至2020年6月30日，集团为1,354个签约项目提供物业管理服务、非业主增值服务及/或小区增值服务，覆盖22个省、5个自治区、4个直辖市及香港逾280个城市，服务近200万个家庭。截至2020年11月15日，集团的总签约面积为543.4百万平方米，而在管面积为278.9百万平方米

- 凭借与恒大集团长期稳定的合作关系，集团将继续受惠于恒大集团强大的品牌实力及多元化业务板块带来稳定的项目来源和商业机会，为持续快速增长提供强力支持

- 建立智慧管理平台与标准化管理体系，进一步提升客户体验，优化业务效率及降低营运成本

- 拥有经验丰富、富有活力且稳定的管理团队及有效的人力资源管理体系

- 未来将通过战略收购及投资，多渠道扩大物管业务规模、提供多元增值服务、优化智慧管理，巩固在行业中的卓越领先地位



发售详情

恒大物业拟发售合共1,621,622,000股股份，包括810,811,000股新股份及810,811,000股销售股份（视乎超额配股权而定），其中1,459,459,000股股份为国际配售股份，包括648,648,000股新股份及810,811,000股销售股份（并包括优先发售项下的129,730,000股预留股份）（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），162,163,000股股份为香港公开发售股份（可予重新分配）。每股发售股份指示性发售价范围介乎8.50港元至9.75港元。假设发售价为每股发售股份9.13港元（即指示性发售价范围的中位数）及超额配股权未获行使，预计全球发售所得款项约为14,805百万港元。



香港公开发售于2020年11月23日（星期一）上午九时正开始，并将于2020年11月26日（星期四）中午十二时正结束。最终发售价及分配结果预期将于2020年12月1日（星期二）公布。股份预计将于2020年12月2日（星期三）开始在联交所主板交易，股份代号为6666，每手买卖单位为500股。



作为国际发售的一部分，集团已经与23位基石投资者各自定义立基石投资协议。假设发售价为9.13港元（指示性发售价范围的中位数），基石投资者将合共认购的股份总数为789,471,000股股份，相当于发售股份约48.68%及紧随全球发售完成后已发行股本总额约7.3%（假设超额配股权并无获行使）。



华泰国际、瑞银集团、农银国际、建银国际、中信里昂证券及海通国际为是次上市的联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人，而招银国际及工银国际则为联席账簿管理人。



中国最大、增长最快、地域覆盖广泛、服务质量突出的综合物业管理服务提供商之一

恒大物业扎根中国，是中国规模最大的龙头物业服务企业之一，拥有广泛的地域覆盖。截至2020年6月30日，集团签约为1,354个项目提供物业管理服务、非业主增值服务及/或小区增值服务，覆盖22个省、5个自治区、四个直辖市及香港逾280个城市。截至2020年11月15日，集团的总签约面积为543.4百万平方米，而在管面积为278.9百万平方米。根据中指研究院报告，截至2019年12月31日，按项目覆盖城市数目计，集团排名第二；按签约面积计，在物业服务百强企业内排名第三；而集团于2019年12月31日之在管面积是中国物业服务百强企业均值的5.6倍。



同时，集团是中国增长最快的物业管理服务公司之一。根据中指研究院，集团的净利润由2017年的人民币106.6百万元增长至2019年的人民币930.5百万元，2017至2019年的复合年增长率195.5%，增速在中国物业服务20强企业中高居榜首，远高于中国物业服务百强企业的平均增速26.4%和十强企业的平均增速52.3%。此外，集团的净利润自2019年起亦维持高速增长，由截至2019年6月30日止六个月的人民币407.3百万元上升181.8%至截至2020年6月30日止六个月的人民币1,147.7百万元。集团三条业务线(物业管理服务、非业主增值服务及小区增值服务)的收益于过去三年半间亦持续增长，带动整体毛利率由2017年的9.8%大幅提升至及截至2020年6月30日止六个月的38.1%。



恒大物业已于中国提供物业管理服务近24年，其对服务质量的不懈追求赢得了广泛的市场认可。强大的品牌号召力及优质的服务能有助于维持较高的续约率及从独立第三方获取优质的项目，也为集团带来更多的市场机遇。自2020年6月30日以来及截至2020年11月15日，集团已提交标书并订立84份新物业管理协议，中标率为100%，而总签约面积为30.1百万平方米。



恒大集团强大的品牌实力及多元化业务板块为恒大物业持续快速增长提供强力支持

恒大物业与恒大集团长期、紧密的合作将为集团带来稳定的项目来源和商业机会。恒大集团是中国房地产开发行业的标杆龙头，荣获由中国房地产TOP10研究组颁发的「2020中国房地产百强企业综合」实力第1名。根据其2020年中期业绩公布，截至2020年6月30日，恒大集团住宅土地储备总建筑面积2.4亿平方米。根据克而瑞的排名，自2017年起连续三年，恒大集团权益销售排名稳居行业第一。恒大集团庞大的土地储备和高速增长的合约销售面积，不仅为恒大物业提供了充足的优质储备项目，同时还能持续快速转化为恒大物业的在管项目。



依托恒大集团多元化的业务板块，恒大物业已与恒大集团形成全方位的战略协同，为恒大集团地产、文化旅游、康养和新能源汽车等业务板块提供定制化的物业管理及增值服务，同时利用恒大集团各业务板块的丰富资源，为业主打造住、行、乐、养的完整「恒大生活圈」。未来，凭借集团与恒大集团长期稳定的合作关系，恒大物业将继续受惠于恒大集团的多业态发展，利用恒大集团的庞大土地储备及其他商业机会实现可持续增长，进一步扩大物业管理业务规模及地理覆盖范围，巩固领先的市场地位。



多样化的物业业态和多元化的服务组合提供高利润率的收入来源

除中高端住宅物业以外，集团已将服务的物业类型延伸至商业物业、主题乐园、产业园区、康养项目、特色小镇、学校等其他类型的物业。预计未来集团在管非住宅物业组合将会继续增加，尤其是主题乐园、产业园区及康养项目。集团在管物业类型的多样化有助于丰富收入来源，并有利于集团承接市场上各类型的优质第三方物业管理项目。此外，集团依托强大的资源整合能力，提供多元化的服务。由于集团的增值服务通常专业性及订制程度较高，比传统的物业管理服务产生更高的利润率，截至2020年6月30日止六个月，集团小区增值服务的毛利率为65.0%。根据中指研究院的资料，按增值服务收入计，2019年集团在中国物业服务百强企业中排第四。



智慧管理平台与标准化管理体系双管齐下，提升客户体验，实现降本增效

集团以「恒大智慧小区APP」为入口，搭建一体化的智慧小区管理平台，提高核心竞争力及运营效率，更为业主和居民打造安全、舒适、便利的智能园区。通过应用智能管理平台和标准化管理运营体系，集团大幅提升了经营效益。集团营业利润率（即营业利润除以收入）由2017年的3.4%提升至2020年6月30日止六个月的33.1%。根据中指研究院的资料，2017年12月31日至2019年12月31日，集团人均在管面积复合年增长率为35.5%，高于物业服务百强企业同期平均复合年增长率为17.6%，高于前十强企业的10.6%；2017年至2019年，集团人均产值（即期内收入除以期末员工数）复合年增长率为32.7%，高于物业服务百强企业同期复合年增长率为19.2%，高于前十强企业的13.6%。未来，集团将持续加大科技投入，致力于通过科技赋能，完善在线服务体系，持续建设业务管理系统，积极推动智能小区建设，探索新技术应用，全面提升服务及管理效能。



高质量及创新服务树立行业标杆，品牌外拓潜力巨大

集团相信优质服务可带来高客户满意度及续签率，并在激烈的市场竞争中保持领先地位。通过调查结果显示，于2019年及截至2020年6月30日止六个月，集团的客户满意度分别达到92.6%及95.6%。同期，集团的续签率为100%（不包括于2019年集团自愿退出的一个项目）。根据中指研究院的资料，集团是2020年「中国物业服务满意度领先企业」。集团所管理的多项物业荣获省级或市级政府部门选为模范小区，其增强了集团的品牌知名度，并为集团获取第三方开发商的业务奠定了良好基础。



经验丰富、富有活力且稳定的管理团队、有效的人力资源管理体系，卓有声誉的战略投资

集团拥有一支精力充沛、受过良好教育及经验丰富的核心管理团队，其成员平均拥有超过十年的物业管理从业经验，能够在集团层面上把握市场增长及作出适当决策，并带领集团凝聚及培养了一批专业服务团队。集团已建立一套高效的人力资源体系，每年在全国大学招聘优秀人才，提供一系列培训课程，以完善的人才培养及竞争机制，行之有效的考核激励制度，打造高度专业化队伍。



未来发展



展望未来，集团将通过战略收购及投资，多渠道扩大物管业务规模，巩固在行业中的卓越领先地位。集团亦将会不断强化市场竞争力，通过提供多元增值服务、优化智慧管理，不断提升服务质量，并透过完善人力资源体系，以支持公司业务长远发展。



所得款项净额用途

用途 / 百分比

用于进行战略收购及投资：65.0%

用于开发增值服务：15.0%

用于升级信息系统及设备：8.0%

用于招聘及培养人才：2.0%

用于营运资金及其他一般企业用途：10.0%



派息政策

集团拟由截至2020年12月31日止年度开始采纳的年度股息派发比率为不少于各财政年度产生的可供分派年度净利润的25%。



财务表现



人民币千元 截至12月31日止年度 截至6月30日止六个月

2017年 2018年 2019年 2019年（未经审核） 2020年

收入 4,399,356 5,903,226 7,332,722 3,465,760 4,563,855

毛利 432,860 723,000 1,754,983 796,620 1,737,687

毛利率 9.8% 12.2% 23.9% 23.0% 38.1%

年内溢利 106,564 239,008 930,524 407,326 1,147,693

净利润率 2.4% 4.0% 12.7% 11.8% 25.1%



恒大物业集团有限公司

恒大物业集团有限公司是中国最大和增长最快的综合物业管理服务运营商之一，秉承「贴心服务，真诚相伴」的服务理念，坚持「规模化发展、标准化运营、专业化服务、智慧化管理」，致力打造中国最具居住价值、人文价值的幸福小区。截至2020年6月30日，集团拥有广泛的地域覆盖，覆盖达22个省、5个自治区、四个直辖市和香港，合计超过280个城市，以项目覆盖城市数目计，集团是中国第二大物业管理公司。集团亦拥有多元化的物业组合，包括中高端住宅物业、商用物业、主题乐园、产业园、康养项目、特色小镇及学校。24年来，集团对服务质量的不懈追求赢得了广泛的市场认可，荣获行业300多个奖项及荣誉。其中根据中国房地产报最新榜单数据显示，集团在2020中国物业服务企业品牌百强榜中，排名前三。



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Nov 22, 2020 20:02 HKT/SGT

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