兴业银行首家签署联合国《可持续蓝色经济金融倡议》

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|Friday, 20 November 2020, 18:12 HKT/SGT
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香港, 2020年11月20日 - (亚太商讯) - 近日，兴业银行成为联合国《可持续蓝色经济金融倡议》（以下简称《倡议》）的全球第27家签署机构和第49家会员单位，也是首家中资签署机构和会员单位，携手打造可持续的蓝色经济，支持联合国可持续发展目标（SDG）的实现。
据了解，《倡议》在全球范围内目前已有50家签署机构和会员单位，由联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI）作为管理机构，帮助和引导银行、保险和投资者推动14条《可持续蓝色经济金融原则》的采纳与落实。这些原则为可持续海洋经济融资提供了指导框架，主要内容包括支持可持续海洋经济发展的投资和项目，识别和重视相关合规情况和风险，对经济、环境、社会效应进行适当披露，积极分享支持可持续海洋经济发展的经验等。
“金融机构通过其产品、服务和客户关系可以帮助保卫海洋，为蓝色经济的可持续转型提供资金。相信这些原则的落实将有助于海洋的保护和可持续利用，减少‘蓝色经济’投资风险。” 联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI）相关负责人表示。
我国是海洋大国，拥有约300万平方公里主张管辖海域，1.1万余海岛，海洋资源丰富，蓝色经济在我国经济发展中举足轻重。2019年《政府工作报告》就提出，大力发展蓝色经济，保护海洋环境，建设海洋强国。人民银行、银保监会、海洋局等八部委也联合发布《关于改进和加强海洋经济发展金融服务的指导意见》，推动蓝色经济金融供需的有效对接。
作为绿色金融先行者，兴业银行2013年便在国内首家推出了水资源利用和保护综合解决方案，并将其作为重点支持领域，持续加大投入，提供多元化、全方位金融支持，在该行约1.2万亿绿色融资余额中占比超过1/3。依托水资源利用保护领域的领先优势，兴业银行在支持蓝色经济发展方面也走在前列。日前该行落地我国首单蓝色债券，募集资金用于海水淡化项目建设，并在国际资本市场上成功发行中资股份行首单境外蓝色债券。
“加入《倡议》既有利于银行自身在绿色金融产品创新、环境和社会风险管理、ESG体系建设等方面的深化和提升，也可以通过金融服务推动‘海洋健康’，加速海洋资源可持续利用和转型，以蓝色经济推动绿色可持续发展。”兴业银行绿色金融部负责人表示。
Nov 20, 2020 18:12 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务, Banking & Insurance
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