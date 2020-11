Wednesday, 18 November 2020, 10:39 HKT/SGT Share:

来源 凯知乐国际控股有限公司 凯知乐与微软合作 带领数码转型加速 透过技术创新推动中国玩具零售行业发展

香港, 2020年11月18日 - (亚太商讯) - 中国最大玩具零售及代理商凯知乐国际控股有限公司(「凯知乐」或「集团」;股份代号:2122) 借助微软的智能云,进一步成为数码转型的模范领导企业。集团将善用微软的领先技术,在国内建立智能数据分析及应用模式,加强业务韧性并成为数码转型的领导者,在新常态下抓紧零售业新机遇。



尽管本年营商环境充满挑战,但凯知乐仍继续紧贴市场发展趋势,推动数码转型。于本年较早时间,集团推出WhatsApp下单及送货到家服务,深受广大香港市民欢迎;其后又开设乐高®认证网上专门店,为顾客提供亚太区款式及种类最多的网上购物平台。凯知乐期望转型为一个由数据驱动、以客为本以及数码化的平台组织,与供货商、业务伙伴及终端客户建立关系。展望未来,集团将继续提升其企业韧性,善用科技重塑业务模式,加快数码转型并透过创新推动中国玩具业的发展。



透过采纳微软的智能云方案,集团将可在国内构建一个连结供应链、销售、零售及财务的综合信息系统,有效整合业务营运的各个范畴。微软的云计算能力亦让集团得以提供更多数据分析及洞见,有助前线业务人员作出知情决定、清晰制定采购计划以及更有效控制采购成本及程序。此外,集团亦可定制及推行产品信息管理程序,以及在在线保留有关供货商及店铺数据等主要业务信息。



凯知乐主席兼行政总裁李澄曜先生表示:「新冠肺炎疫情不仅影响集团业务,更带来更深启示。在应对疫情带来的挑战之同时,我们亦在新常态下把握零售业的新机遇。作为全球领先的科技公司,微软能提供强劲及灵活的云技术,全面满足我们的业务需要,并与我们的现有系统连系。至于安全性及合规性方面,微软云技术的中立性及合规性意味着其营运及维护系统能为企业数据提供强大保护。此外,微软在中国的长期及稳定投资亦让我们深信其为可信赖的合作伙伴。



未来,随着集团连系在线线下业务,我们期待继续与微软合作,同时扩大合作范围至更多技术及业务范畴,此举有助我们利用数码化推动企业转型之余,亦能把握重大市场机遇。」



关于凯知乐国际控股有限公司(股份代号:2122)

凯知乐国际控股有限公司(「凯知乐」或「集团」)于中国从事玩具及婴儿产品为主的零售、批发、电商及品牌营运,为中国最大玩具零售及代理商,拥有近20年的行业经验及一系列世界知名顶尖品牌。集团拥有国内最全面的在线、线下融合的销售网络。集团线下自营零售体系包括Kidsland玩具专卖店、乐高认证专门店、FAO Schwarz旗舰店及kkplus。







