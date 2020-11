Tuesday, 17 November 2020, 18:26 HKT/SGT Share: 「格隆汇·大中华区最佳上市公司·2020」评选结果揭晓 中国生物科技服务荣获「2020年抗疫杰出贡献奖」

香港, 2020年11月17日 - (亚太商讯) - 由格隆汇主办的「大中华区最佳上市公司·2020」颁奖典礼于11月16日在成都隆重举行。中国生物科技服务控股有限公司(「中国生物科技服务」或「公司」,股份代号:8037.HK)凭借高度负责的社会责任感及在抗疫期间对社会作出的贡献,荣获「抗疫杰出贡献奖」。



据评委会介绍,「抗疫杰出贡献奖」主要是根据企业在2019年全球公共卫生危机新冠肺炎肆虐期间的贡献,并进行综合分析,通过「网络投票+专家评审团审议+大数据分析」多方式多渠道进行综合评选得出最终结果,确保评审公平公正及权威客观,旨在表彰公司在新冠疫情下所承担的社会责任,以及对全球经济复苏的贡献。



中国生物科技服务在新冠肺炎疫情于香港爆发第三波时,公司伙同华大基因合资注册成立了华升诊断中心,向香港市民提供新冠肺炎检测,成为普及小区检测计划参与者之一,成功找出数十例新增确诊病例,有助切断传染链,展示了华升诊断中心精准且具有效率的检测能力。此外,中国生物科技服务更积极配合香港政府重振旅游业措施,布局推行「健康码」,于小区长设四个小区检测中心,为特定高危群组检测新冠病毒,也为市民提供付费的病毒检测服务,方便巿民日后出行往来中国内地和澳门。



中国生物科技服务具备精准且具效率的检测能力,以及国际化、且经验丰富的研究团队,支持国家、香港推行疫情防控政策,是中国生物科技服务获奖的关键因素。本次公司荣获此项殊荣,说明在疫情下公司作为细胞药物开发、医学检测的全球第一梯队企业,发挥出优良的表现,推动社会回复正轨,为人类健康及对抗疫情贡献出社会责任和力量。



2020年是充满挑战的一年,新冠疫情不仅带来了人类健康与生命的伤害,而且打破世界经济和国际关系的平衡。此次中国生物科技服务荣获「2020年抗疫杰出贡献奖」是资本市场及社会对公司在抗疫表现能力上的认可及鼓励。未来随着疫苗的推出及传染链的切断,中国生物科技服务会带着大家的期许继续努力、进步及发展,以负责任的态度,用实际行动回馈社会。



本次的主办方格隆汇是中国领先的投资研究平台,以「全球视野、下注中国」的理念,望打造出投资圈中最具参考价值的上市公司排行榜,继2019年推出首届「格隆汇·首届大中华区最佳上市公司评选」后,受到资本市场各专业机构及专业人士广泛认可。本次评选活动,覆盖了香港证券交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所以及在在美上市的全部中国上市公司,各奖项均采用网络投票、定量数据分析和专家评审相结合的方式综合加权选出。从价值、成长、创新、社会责任、品牌影响力等维度作为参考指标,以“专家评审团审议+大数据分析”作为评选基准,选出了多家最具代表性的优秀上市公司。





