来源 中国天保集团发展有限公司 中国天保集团荣获“2020年大中华区最佳上市公司最具成长力IPO”奖

香港, 2020年11月17日 - (亚太商讯) - 中国河北省涿州市知名房地产开发商及建筑公司 ── 中国天保集团发展有限公司(「天保集团」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:1427.HK),欣然宣布公司在2020年11月16日格隆汇主办的“大中华区最佳上市公司·2020”颁奖典礼中荣获“年度最具成长力IPO”奖,集团首席财务官刘丹丹女士受邀参加颁奖典礼。



天保集团首席财务官刘丹丹女士(右)、天保集团证券部负责人孙阔先生(左)



格隆汇为中国领先的投资研究平台,以“全球视野、下注中国”为初衷,望打造出投资圈中最具参考价值的上市公司排行榜,继2019年推出首届“格隆汇·首届大中华区最佳上市公司评选”后,受到资本市场各专业机构及专业人士广泛认可,今年再次隆重举办第二届大奖评选活动。本次评选覆盖香港证券交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所、以及美股市场挂牌上市的全部中国上市公司,邀请了高校、券商、机构等权威代表,组成专家评审团,从价值、成长、创新、社会责任、品牌影响力等维度,客观、全面的评选年度最佳上市公司。



“年度最具成长力IPO”奖主要是根据对盈利能力、财务安全、持续发展、运营效率等指标进行综合分析,通过“网络投票+专家评审团审议+大数据分析”多方式多渠道进行综合评选得出最终结果,确保评审公平公正及权威客观,旨在表彰公司在资本市场上所展示出来的发展潜能,带动资本市场释放更大的能量。



成功登陆资本市场之后,中国天保集团发展有限公司成长迅速,天保集团在上市一年内,实现连续两度发放业绩盈喜,业绩表现异常突出,2019年全年业绩年内溢利上升193.6%,2020年中期业绩期内溢利上升127.1%并派发中期股息每股普通股5港仙。具备引领行业的飞跃性发展潜力是天保集团此次获奖的关键因素。本次中国天保集团发展有限公司荣获该奖项,说明在新时代下,公司作为行业发展卓越推动者,具备持续性的增长潜能,能适应当前的商业环境,坚持稳健经营、积极探索、努力创新,得到了社会对公司更上一层楼的期许与鼓励。



天保集团首席财务官刘丹丹女士表示:「荣获“年度最具成长力IPO”奖是资本市场对天保集团的认可及鼓励。未来,集团将深入践行建筑先行、地产跟上的拓展策略,立足涿州市及北京的卫星城,加强与地方政府机构及房地产商合作建筑承包项目,不断扩大房地产开发业务,发挥更大的潜力,期待2020年下半年再创佳绩,不负众望。」



关于中国天保集团发展有限公司



中国天保集团发展有限公司是一家位于中国河北省涿州市的房地产开发商及建筑公司,业务范围广泛,包括规划设计、建设工程、物业销售、投资及运营。截至2020年6月30日,集团已拥有包含20个房地产项目的多元化组合,其中包括18项住宅物业、一项投资物业及一间酒店,其全部由集团拥有及开发。于20个项目中,有9个为已竣工项目,6个为在建项目及5个为持作未来开发项目。截至2020年6月30日,集团拥有的土地储备总建筑面积为1,975,000平方米。集团所收购的土地储备主要位于发展潜力较大的城市,如涿州及张家口。集团于2019年11月11日在香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市。



如欲获得更多天保集团数据,请浏览公司网站 http://www.chinatbjt.com。





