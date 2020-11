Monday, 16 November 2020, 14:23 HKT/SGT Share:

来源 比优集团控股有限公司 比优集团中期业绩亮丽 净利润大幅增长40.2% 分红比率大幅增加

香港, 2020年11月16日 - (亚太商讯) - 从事民用爆炸物品的生产、销售及爆破作业相关服务的比优集团控股有限公司(「比优集团」或「公司」,联同其附属公司统称为「本集团」;港交所股份代号:8053 .HK),最近公布其截至二零二零年九月三十日止(「回顾期内」)之中期业绩。



受疫情及国际政治环境不稳定所影响,二零二零年对多个行业的众多企业来说是充满挑战的一年。比优集团作为一家在民爆行业拥有领先地位、并能为客户提供“一体化”服务的民爆企业,凭借其灵活的业务策略、优质的服务,在充满挑战的环境中依然录得亮丽的业务表现。截至二零二零年九月三十日止六个月,本集团录得营业额约人民币738.7百万元,较二零一九年同期上升5.8%。营业额上升有赖于本集团近期开拓的塔吉克斯坦市场及西藏市场持续贡献了巨大收益。同时,本集团录得毛利约人民币313.7百万元,较二零一九年同期上升约49.7%,净利润约人民币212.2百万元,较去年同期上升约40.2%。



业务回顾



截至二零二零年九月三十日止六个月,本集团的收入主要来自销售民用爆炸物品及提供爆破作业业务。尤其是提供爆破业务为集团带来丰厚的收益。其中,销售民用爆炸物品业务实现销售收入约人民币298.9百万元,较上年同期增长约68.4%;而爆破服务业务则录得销售收入约人民币439.9百万元。



未来,本集团将继续大力发展民爆生产业务以及爆破服务业务。在民用爆破业务方面,本集团将稳步发展内蒙古和塔吉克斯坦的生产基地,以满足市场需求;并积极寻找收购和合并的机会,以开拓市场。在爆破服务方面,本集团将努力巩固与原有客户的合作关系,并致力提升投标中标率,挖掘新的工程机会。



同时,本集团亦积极把握时机、致力发展多元化业务,以增加收入来源、促进公司的长远可持续发展。于二零一九年六月二十八日,本集团透过旗下全资子公司与安徽省金鼎矿业有限公司签订了一项注资及合作协议。该公司主要从事开采及加工黄铁矿,铁矿石及铜矿以及销售上述矿物产品。注资及合作协议的所有条款及条件均已达成,而注资已经于二零二零年十月九日完成。于注资及合作协议完成后,安徽省金鼎矿业有限公司已经成为本集团拥有51%权益之附属公司,其财务业绩将于下一季度合并入本集团的账目内。本集团希望籍此机会,将产业链延伸到有色金属,贵金属开采发展行业。



比优集团管理层表示:「我们很高兴看到集团在充满挑战的二零二零年依然能够取得亮丽的业绩。这有赖于集团灵活有效的业务策略以及优质的“一体化”服务。尽管现时国内外经济环境依然存在众多不确定性,但我们依然对民爆行业充满信心,相信爆破一体化将成为民爆行业的主要发展趋势。目前,随着近几年国内供给结构深入调整,中国民爆企业积极开展重组整合,市场集中度不断提升。同时,国家对于基础建设的投资力度逐渐增大,为民爆行业的可持续发展提供强大动力。此外,随着“一带一路”的实施,未来中国企业的海外民爆业务市场的增长存在更大空间。



在大力发展民爆业务的同时,我们亦将充分利用比优集团在矿山工程业务所积累的丰富经验,努力拓展金属矿山业务。本集团对金鼎矿业的顺利收购,为我们开拓金属矿山业务奠定了重要基础。根据未来十年的金融环境,我们对未来矿产资源,尤其是金的价格感到乐观。因此,我们有信心,本集团能够在目前这个充满挑战的大环境中继续取得稳定表现,为股东创造长远价值。」



关于比优集团控股有限公司



比优集团控股有限公司 (「比优集团」)为一家从事民用爆炸物品的生产、销售及爆破作业相关服务的公司。本集团拥有民爆生产公司、经营公司、爆破公司等,能为客户提供自产品生产、配送至爆破施工的“一体化服务”。公司是少数同时拥有炸药生产和施工双资质的民爆企业,处于行业领先地位,同时公司也是港股上市公司中唯一的一家民爆行业的公司。近年来,随着民爆业务逐步发展,集团营业额和净利润都实现了成倍的增长。











