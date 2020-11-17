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来源 佳明集团控股有限公司 佳明集团控股有限公司公布截至2020年9月30日止之中期业绩 收益增加114%至7.861亿港元

期内溢利录得7,020万港元

宣布派发中期股息每股4.0港仙

香港, 2020年11月16日 - (亚太商讯) - 佳明集团控股有限公司（「公司」，连同其附属公司合称「集团」，股份代号：1271.HK）今天公布截至2020年9月30日止六个月（「2020/21上半年」）之中期业绩。



摘要

- 期内录得总收益约7.861亿港元，较去年同期增加114%

- 期内录得净溢利约7,020万港元，上升60%

- 撇除投资物业的公平值变动，基础溢利增加223%至约8,340万港元

- 宣布派发中期股息每股4.0港仙

- 对数据中心租赁业务之蓬勃发展保持乐观，目标于短期内发展两座新高端数据中心

- 抓紧机遇增加香港土地储备，审慎探索中国内地市场的房地产开发项目



集团综合总收益由截至2019年9月30日止六个月(「2019/20上半年」)约3.675亿港元，增加约114%至2020/21上半年约7.861亿港元。收益增加主要由于九龙启德之建筑项目于2020/21上半年正全力进行，并录得重大进展。



集团于2020/21上半年的净溢利约7,020万港元，与2019/20上半年约4,400万港元相比增加约60%。每股盈利为4.9港仙（2019年(重列)：3.1港仙）。撇除投资物业的公平值变动，集团2020/21上半年录得基础溢利约8,340万港元，较2019/20上半年基础溢利约2,580万港元增加约223%。每股基础溢利为5.9港仙（2019年(重列)：1.8港仙）。净溢利增长主要得益于（i）建筑分部之确认收益增加；（ii）期内售出「明寓」一个复式及一个标准单位获得的利润较上年同期售出三个标准单位为高。



集团的政策在于预留足够资金发展未来业务的同时，亦让股东得以分享集团的利润。董事会现宣布将于2020年12月16日派发中期股息每股4.0港仙（2019年：每股4.0港仙）予2020年12月4日名列公司股东名册的股东。



集团来自建筑业务的收益由2019/20上半年1.644亿港元增加227%或3.736亿港元至2020/21上半年5.380亿港元。期内收益增加主要乃因启德之建筑项目正全力进行且录得重大进展。



集团的数据中心租赁业务在新型冠状病毒大流行期间保持良好。来自此分部的收益由2019/20上半年约7,190万港元增加约8.6%或620万港元至2020/21上半年约7,810万港元，主要由于已签约之新客户迁入及使用iTech Tower 2的数据中心空间。于2020年9月，集团成功完成收购新界粉岭两幅地块，拟用作发展两座新高端数据中心。



集团位于新界青衣首个住宅发展项目「明翘汇」，实用面积约345,000平方呎，提供共776个包括一房至四房以及特式户的住宅单位。上盖工程现正进行且进度良好，而整个项目预计于2021年底完成。此项目自2019年11月展开预售后获市场热烈回响，现已售出约86%住宅单位，录得预售总额累计约42.3亿港元。



集团位于九龙太子道西279号的高档住宅项目「明寓」亦销售理想。于回顾期内已完成两个单位之销售及交付，确认之收益约1.70亿港元。此外，本集团就销售六个单位订立了六份临时买卖合约，合计合约销售金额约2.357亿港元。该六个单位的交易预计将于2020年12月至2021年10月期间完成。



为增加土地储备，集团于2020年11月初签订一份临时买卖协议，内容有关收购位于新界粉岭联发街1号的地块，地盘面积约6,800平方呎。此收购预计于2021年1月完成，其代价将由集团内部资源及／或银行贷款结付。



佳明集团主席兼执行董事陈孔明先生表示：「2020年是新型冠状病毒大流行的一年，对不同行业均造成巨大挑战，亦瘫痪了众多经济活动，全面恢复经济的道路仍然漫长且不确定。我们将善用现有资源补充集团在香港的土地储备，同时审慎探索中国市场合适的物业发展项目，并努力推售「明翘汇」和「明寓」余下之单位。另一方面，我们预期由于疫症令更多人使用电子科技，故对新高端数据中心的需求亦将大大提高，因此我们最近收购两幅未发展土地拟发展为高端数据中心，以扩充集团数据中心的容量，藉此抓紧此需求上升的机遇。建筑业务方面，面对同业间的激烈竞争，我们目前将重点放在完成现有项目上，并会以观望态度投标新建筑项目。」



有关佳明集团控股有限公司 （股份代号：1271.HK）

佳明集团控股主要从事楼宇建筑、物业租赁及物业发展业务。作为本地高端数据中心批发主机代管供货商，集团现时是香港拥有及使用整幢大楼出租予客户作数据中心用途的服务供货商之一，客户包括跨国数据中心营运商、国际电讯公司及金融机构。集团现拥有两座高端数据中心(即iTech Tower 1和iTech Tower 2)，亦收购了两幅位于新界粉岭的地皮，拟发展两座新高端数据中心。集团并拥有超过二十年的建筑经验，作为主承建商为本地知名发展商的住宅物业发展项目提供楼宇建造服务，以及现有楼宇改动、翻新及装修服务。此外，集团正在发展位于青衣细山路的住宅项目「明翘汇」，以及销售位于九龙太子道西的高档住宅项目「明寓」。



传媒联系：

杨莹莹

溢星传播

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Nov 16, 2020 08:52 HKT/SGT

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