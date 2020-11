Friday, 13 November 2020, 09:37 HKT/SGT Share: 陈力博士受邀参加浦东开放30周年庆祝大会

香港, 2020年11月13日 - (亚太商讯) - 11月12日,浦东开发30周年庆祝大会在上海世博中心举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话。华领医药创始人、CEO陈力博士受邀参加了庆祝大会,与习近平总书记进行了大会合影留念。







习总书记指出,要聚焦关键领域发展创新型产业,加快在集成电路、生物医药、人工智能等领域打造世界级产业集群。陈力博士是浦东发展的见证者和参与者。2004年,他在张江建立了中国第一家研发中心。2010年,陈力博士创建华领医药, 2012-2020年期间,亲历了中国创新药行业“从无到有”的过程,也实现了糖尿病全球首创在研新药在中国“从0到1”的重大突破,包括︰



- 首次实现全球首创在研新药多扎格列艾汀(Dorzagliatin)在中国IND申报的突破

- 正式向美国FDA递交多扎格列艾汀临床研究申请,成为第一例凭借在中国受试者中的I期临床试验结果在美国成功获批进入延续性临床试验的糖尿病领域原创新药

- 多扎格列艾汀成为首批药品上市许可持有人(MAH)制度试点品种,实现了中国生物医药产业与全球医药产业链的接轨

- 开展的多扎格列艾汀单药治疗III期临床试验,成为全球首家成功实现葡萄糖激酶激活剂临床开发的公司

- 首批获得《药品生产许可证》的生物技术公司



陈力博士表示:“聆听习总书记的教导,感受很深。希望上海浦东继续引领中国芯、创新药、蓝天梦、智能造等科技创新领域的发展。华领医药作为参与者,实现“修复传感,重塑稳态,从根本上治疗糖尿病”科学理念的临床验证,致力为全球约4.5亿糖尿病患者尽快带来根治的福音。”



华领医药成立10年以来,联合国际医学专家和药物研发专家,开发出具有自主知识产权的糖尿病新药华领开拓国际市场,立足浦东走向世界。华领医药将在习总书记精神的指引下,坚持理念创新、技术创新、制度创新,继续做“全球首创,中国首发”的新药、好药,造福中国和全球患者。







Nov 13, 2020 09:37 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network