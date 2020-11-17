兴业银行连续五年蝉联“亚洲卓越商业银行”

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|Thursday, 12 November 2020, 15:15 HKT/SGT
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香港, 2020年11月12日 - (亚太商讯) - 11月11日，第十五届21世纪亚洲金融年会暨21世纪亚洲金融竞争力评选颁奖典礼在京举行，兴业银行连续五年获评“亚洲卓越商业银行”，并荣获“2020 年度精准扶贫金融机构”奖。
今年以来，面对新冠肺炎疫情影响和外部形势变化，兴业银行保持“商行+投行”战略定力，统筹推进“保安全、稳发展、助防疫”，在履行责任担当促“六稳”“六保”、构建新发展格局中保持高质量发展态势，实现总量、结构、质量、效益协调发展。
截至9月末，兴业银行总资产7.62万亿元，较年初增长6.63%；营业收入和拨备前利润保持两位数增长，营业收入1517.83亿元，同比增长11.11%，拨备前利润1167.39亿元，同比增长13.11%；归属于母公司净利润518.75亿元，虽同比下降5.53%，但三季度当季盈利增速已逆袭转正；不良贷款率1.47%，较年初下降0.07个百分点。
前三季度，兴业银行在与实体经济共担风雨、共生共荣中进一步夯实客户基础，巩固提升差异化竞争优势，实现表内结构优化、表外增量发展，转型发展动能更强、底气更足、后劲更大。
从客户基础来看，企业金融客户总数近90万户，较年初增长14.20%；零售核心客户突破750万户，私行客户较年初增长13.83%；同业客户在保持行业全覆盖的基础上继续深化与客户的合作，拓展合作领域，拓宽“朋友圈”。
商行方面，结构更优。资产端，聚焦保市场主体，直达实体的普惠金融、制造业中长期贷款分别较年初增长29.6%、31.6%；绿色金融保持领先优势，累计为2.93万家企业提供绿色融资2.70万亿元，融资余额1.15万亿元，截至9月末，贷款余额3.86万亿元，较年初增长12.25%，增幅位列股份制银行前列。负债端，通过加大力度拓展低成本结算性存款、控制压降高成本结构性存款、加强低成本中长期同业资金吸收等措施降低负债成本29个BP，持续增强自身可持续发展和服务实体经济能力。9月末存款余额3.97万亿元，较年初增长5.50%，在总负债中占比56.32%。
投行方面，优势更明显。前三季度非金融企业债务融资工具承销规模5161亿元，同比增长39.21%，继续保持全市场第一，先后落地全国首批和湖北省首单疫情防控债、首单疫情防控ABS、首单债转优先股债券、首批ABCP 、首单创设CRMW的个人消费信贷ABS、首单蓝色债券等多个创新产品；国内首批推出ESG主题产品，资管“八大核心、三大特色”产品体系初步成型，理财余额规模14513亿，保持股份制银行前列，净值型理财产品占比69.69%，较去年末提高14.34个百分点，连续12个季度蝉联普益标准银行综合理财能力第一；资产托管规模稳定增长，结构优化，9月末余额12.69万亿元，公募基金等估值类托管同比增长34.95%；FICC业务保持快速增长势头，代客FICC业务实现收入26.1亿元，同比增长66%。
随着 “商行+投行”战略深入实施推进，稳健发展的韧性与活力更加凸显。今年三季度当季盈利同比增长1.33%，1-9月营业收入突破1500亿元，同比增加151.77亿元。得益于有效的负债成本管控，息差逐季回升，利息净收入同比增长13.53%，环比增长12.31%；非息净收入651.56亿元，保持平稳增长，财富代理收入同比大幅增长86%，成为非息收入的新兴力量。今年是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会收官之年。兴业银行强化使命担当，加大资源和政策倾斜，“输血”“造血”并举，“产业扶贫、渠道扶贫、产品扶贫、定点扶贫、教育扶贫”五大精准扶贫体系协同发力，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，探索形成了具有兴业特色、行之有效的差异化金融扶贫模式。目前，兴业银行49个挂钩扶贫点均已脱贫，到9月末，涉农贷款余额4443亿元，同比增长13.89%，精准扶贫贷款余额合计158.9亿元，较年初增长9.37%，带动和服务贫困地区人口约13万人。
得益于久久为功推动战略实施落地，加大逆周期应对，并将自身改革转型融入支持疫情防控和服务经济社会发展大局中，兴业银行在复杂严峻的环境中始终保持稳健发展，并在危机中育新机，于变局中开新局，综合实力、市场地位和国际影响力稳步提升。在英国《银行家》“2020年全球银行1000强”排名中，该行按一级资本排名第21位，按总资产排名27位，分别较去年提升2位和1位；在2020年财富“世界500强”榜单中，位居第222位。同时还在英国《金融时报》集团、《亚洲货币》《亚洲银行家》等权威机构评选中，荣获“最佳绿色金融银行”“全球表现最佳私银行”“最佳供应链融资银行”“中国最佳股份制中小企业银行”等多个国际奖项。
Nov 12, 2020 15:15 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, Banking & Insurance
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