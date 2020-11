Thursday, 12 November 2020, 15:15 HKT/SGT Share: 兴业银行连续五年蝉联“亚洲卓越商业银行”

香港, 2020年11月12日 - (亚太商讯) - 11月11日,第十五届21世纪亚洲金融年会暨21世纪亚洲金融竞争力评选颁奖典礼在京举行,兴业银行连续五年获评“亚洲卓越商业银行”,并荣获“2020 年度精准扶贫金融机构”奖。



今年以来,面对新冠肺炎疫情影响和外部形势变化,兴业银行保持“商行+投行”战略定力,统筹推进“保安全、稳发展、助防疫”,在履行责任担当促“六稳”“六保”、构建新发展格局中保持高质量发展态势,实现总量、结构、质量、效益协调发展。



截至9月末,兴业银行总资产7.62万亿元,较年初增长6.63%;营业收入和拨备前利润保持两位数增长,营业收入1517.83亿元,同比增长11.11%,拨备前利润1167.39亿元,同比增长13.11%;归属于母公司净利润518.75亿元,虽同比下降5.53%,但三季度当季盈利增速已逆袭转正;不良贷款率1.47%,较年初下降0.07个百分点。



前三季度,兴业银行在与实体经济共担风雨、共生共荣中进一步夯实客户基础,巩固提升差异化竞争优势,实现表内结构优化、表外增量发展,转型发展动能更强、底气更足、后劲更大。



从客户基础来看,企业金融客户总数近90万户,较年初增长14.20%;零售核心客户突破750万户,私行客户较年初增长13.83%;同业客户在保持行业全覆盖的基础上继续深化与客户的合作,拓展合作领域,拓宽“朋友圈”。



商行方面,结构更优。资产端,聚焦保市场主体,直达实体的普惠金融、制造业中长期贷款分别较年初增长29.6%、31.6%;绿色金融保持领先优势,累计为2.93万家企业提供绿色融资2.70万亿元,融资余额1.15万亿元,截至9月末,贷款余额3.86万亿元,较年初增长12.25%,增幅位列股份制银行前列。负债端,通过加大力度拓展低成本结算性存款、控制压降高成本结构性存款、加强低成本中长期同业资金吸收等措施降低负债成本29个BP,持续增强自身可持续发展和服务实体经济能力。9月末存款余额3.97万亿元,较年初增长5.50%,在总负债中占比56.32%。



投行方面,优势更明显。前三季度非金融企业债务融资工具承销规模5161亿元,同比增长39.21%,继续保持全市场第一,先后落地全国首批和湖北省首单疫情防控债、首单疫情防控ABS、首单债转优先股债券、首批ABCP 、首单创设CRMW的个人消费信贷ABS、首单蓝色债券等多个创新产品;国内首批推出ESG主题产品,资管“八大核心、三大特色”产品体系初步成型,理财余额规模14513亿,保持股份制银行前列,净值型理财产品占比69.69%,较去年末提高14.34个百分点,连续12个季度蝉联普益标准银行综合理财能力第一;资产托管规模稳定增长,结构优化,9月末余额12.69万亿元,公募基金等估值类托管同比增长34.95%;FICC业务保持快速增长势头,代客FICC业务实现收入26.1亿元,同比增长66%。



随着 “商行+投行”战略深入实施推进,稳健发展的韧性与活力更加凸显。今年三季度当季盈利同比增长1.33%,1-9月营业收入突破1500亿元,同比增加151.77亿元。得益于有效的负债成本管控,息差逐季回升,利息净收入同比增长13.53%,环比增长12.31%;非息净收入651.56亿元,保持平稳增长,财富代理收入同比大幅增长86%,成为非息收入的新兴力量。今年是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会收官之年。兴业银行强化使命担当,加大资源和政策倾斜,“输血”“造血”并举,“产业扶贫、渠道扶贫、产品扶贫、定点扶贫、教育扶贫”五大精准扶贫体系协同发力,推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接,探索形成了具有兴业特色、行之有效的差异化金融扶贫模式。目前,兴业银行49个挂钩扶贫点均已脱贫,到9月末,涉农贷款余额4443亿元,同比增长13.89%,精准扶贫贷款余额合计158.9亿元,较年初增长9.37%,带动和服务贫困地区人口约13万人。



得益于久久为功推动战略实施落地,加大逆周期应对,并将自身改革转型融入支持疫情防控和服务经济社会发展大局中,兴业银行在复杂严峻的环境中始终保持稳健发展,并在危机中育新机,于变局中开新局,综合实力、市场地位和国际影响力稳步提升。在英国《银行家》“2020年全球银行1000强”排名中,该行按一级资本排名第21位,按总资产排名27位,分别较去年提升2位和1位;在2020年财富“世界500强”榜单中,位居第222位。同时还在英国《金融时报》集团、《亚洲货币》《亚洲银行家》等权威机构评选中,荣获“最佳绿色金融银行”“全球表现最佳私银行”“最佳供应链融资银行”“中国最佳股份制中小企业银行”等多个国际奖项。



