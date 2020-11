Wednesday, 11 November 2020, 11:22 HKT/SGT Share:

来源 The Executive Centre 德事商务中心再增设两处商务中心 持续拓展大中华市场 在市场不确定性下,大中华地区对灵活办公空间需求仍在不断增长

为有效管理成本,中国的跨国公司和本地企业正逐步调整传统的租赁办公室模式

随着新商务中心的启用,大中华地区的办公位总数现已达13,094个

香港, 2020年11月11日 - (亚太商讯) - 在业界中处于领导地位的优质灵活办公空间供应商德事商务中心(以下简称“ 德事")今日正式宣布在大中华地区将再增设两处全新商务中心:分别位于天津国际金融中心和香港鲗鱼涌太古坊电讯盈科中心。











香港电讯盈科中心已于本年十月开业而天津国际金融中心也即快将启业,这两所商务中心能进一步扩大德事在大中华地区的足迹。德事在大中华地区的办公位总数现已达13,094个。就全球规模来说,德事商务中心拥有超过 135 个商务中心,遍布亚太地区与中东的14 个国家和32 个城市。



德事创始人兼首席执行官Paul Salnikow先生提到:「随着世界各地的企业重新考虑其办公室的使用策略,我们留意到市场对优质灵活办公空间的庞大需求,尤其是在一些可提供更高灵活性的新地点,如天津和香港鲗鱼涌,当中鲗鱼涌更将迅速增长成为香港第二大中央商务区。在亚洲和中东地区,办公室持续扮演着创作与想法共享的重要枢纽角色,我们的拓展策略始终以客户的需求为依归。」



天津国际金融中心



天津是中国北方最大的港口城市,也是国家发展最快的城市之一。天津国际金融中心(MIFC)是由世界著名的建筑和室内设计公司Skidmore, Owings & Merrill(SOM)设计,其核心理念是创建高质素、拥有节能环保的工作环境,巧妙地把「外在环境」与「内部建筑」自然结合。 MIFC享负盛名的高质量标准和卓越的设施,与德事的理念不谋而合,所以说德事在这选址开设全新商务中心是自然不过的决定。位于天津国际金融中心 21楼的德事商务中心配备全新的符合人体工程学设计理念的家具设备,电子门禁和可雾化玻璃保障企业最基本的办公隐私及安全。另外,德事除了能提供出色的办公空间外,也注重网络连接的安全性,从而确保客户能有稳定的资讯科技作后盾,在完善基础设施的架构下发挥出色的表现。



香港鲗鱼涌太古坊电讯盈科中心



位于电讯盈科中心的德事商务中心可饱览维多利亚港的壮丽景色,在香港东部的商业区提供超过25,000平方英尺设计的特别办公空间。该中心由Fiona Hardie设计,融合了两位设计师Timothy Oulton和Herman Miller的标志性家具,使用天然材料如木材、水晶、大理石和皮革以营造出平静和轻松的氛围。德事的两个楼层之间设有楼梯相互连接,以便客户可轻松进出。德事商务中心香港的负责人Nadia Zhu女士表示:随着整个世界在重新考虑其办公室的使用策略,各单位人员也陆续在重返城市工作,而位处电讯盈科中心的德事不仅是在为正计划重整租务的企业提供办公空间,更让他们享有更多弹性以制定租务策略,加上如此恬静优雅的工作环境,有助企业吸引员工重返工作岗位。



德事商务中心在1994年于香港创立,至今在14个国家的32个城市设有超过135家商务中心,成为亚洲第三大的服务式办公室集团,年度营业额超过2.75亿美元。



德事商务中心专为目标宏大的专业人士和业界领袖服务,他们寻找的不仅是办公空间,更是能够帮助他们成就事业的地方。中心为企业塑造推动业务成功的办公环境,全球网络横跨大中华地区、东南亚、北亚、印度、斯里兰卡、中东和澳大利亚,并锐意走得更远、发展得更快。每家德事商务中心也位置优越,现代办公设施一应俱全,尽应会员所需。德事商务中心与会员携手见证每一个里程碑和重要成就,协助有志之士迈向成功。



由私人拥有的德事商务中心总部设于香港,提供优质的私人和共享办公空间、商务行政服务和会议设施,满足各个业务所需。



如要了解详情,请浏览 www.executivecentre.com



