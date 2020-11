Friday, 6 November 2020, 18:17 HKT/SGT Share: 兴业银行蝉联“全球表现最佳私人银行”奖

香港, 2020年11月6日 - (亚太商讯) - 伦敦当地时间11月5日,英国《金融时报》集团一年一度的全球私人银行颁奖盛典如期举行。在由该集团旗下《银行家》(The Banker)杂志及《专业财富管理》(PWM)杂志开展的2020年全球私人银行奖项评选中,兴业银行再度摘获“全球表现最佳私人银行”奖(Best Performing Private Bank),成为全球首家连续两年获此殊荣的银行,标志着兴业银行私人银行业务的专业实力和影响力进一步得到国际认可。



“兴业银行私人银行客户数和资产管理规模近几年取得了令人鼓舞的增长,这赋予我们持续深耕高端财富管理市场的信心与决心。兴业银行稳健的风控与资产管理专业能力,使之成为高净值客户可信赖的商业银行,也成为我国优秀企业家个人家庭财富管理服务的重要提供者。”兴业银行副行长陈锦光表示。



近年来,兴业银行深入实施“商行+投行”转型战略,整合和发挥集团内投资银行、资产管理等专业竞争优势,持续提升研究分析和投资顾问的专业能力,着力打造精品私人银行。该行私人银行业务围绕“以客户为中心”的经营理念,强化科技赋能和专业能力建设,在客户管理、客户服务、队伍建设、精细化管理、资产配置、科技赋能方面持续发力,稳步推进家族信托、全权委托服务,并配套特色化的健康管理、子女教育等增值服务,以满足高净值客户更加个性化、精细化的财富管理需求。2019年,兴业银行私人银行客户数和资产管理规模(AUM)分别实现31%和24%的高速增长,截至2020年9月末,该行私人银行客户数近5万户,管理资产规模超6000亿元。



兴业银行立足高净值客户的差异化需求,坚持打造多元化产品体系,形成覆盖高、中、低风险多元化、多策略、开放式金融产品平台,并从市场研究、产品评价、产品遴选等方面出发,为私行客户提供来源多样、策略多元、定价差异、期限种类丰富、风险评级不同的各类型资管产品。在注重金融产品多元化提供的基础上,专注资产配置,创设国内首个FOF基金组合产品“兴承优选”品牌,通过宏观研判、策略评价和产品评价一体化运作,为高净值客户提供一站式投资解决方案,实现资产的可持续稳健增值。在产品引入过程中,该行严格执行资管新规对财富类产品发行要求,甄选各策略类别的头部管理机构作为代理产品合作伙伴。今年1-9月,该行私人银行标准化权益类私募产品销量达185亿元,在国内高净值客户中树立了良好口碑。



与此同时,兴业银行持续升级私人银行客户权益体系,积极探索和完善特色化非金融增值服务,满足高端客户在健康管理、医疗美容、子女教育等方面个性化需求,重点推进“天使俱乐部”、“出国金融”、“名医问诊”、 “申根签证便利”等项目,得到客户的积极反馈。



数字化转型是私人银行业务发展的助推器,通过科技赋能,兴业银行私人银行线上经营能力持续提升。该行于2019年成立的私人银行数据分析实验室日益成熟,内嵌数据分析专家,利用丰富的数据和计算资源进行数据探索与挖掘,从而使服务更精准触达客户需求。该行在新版手机银行专设私人银行界面,提供的产品和服务更贴近私行客户需求,获得客户好评,目前全行私行客户手机银行月均活跃登录客户占比超95%。



“因时而变,随事而制。聚焦高净值财富群体,兴业银行将整合内外部机构力量,在满足客户综合投融资需求的基础上,逐步融入私人银行客户的全面生活环境,在家族经营、企业经营、圈子经营、财富传承等领域提供涵盖金融和非金融在内的决策咨询和专业服务,不负客户的信任和托付。”兴业银行私人银行部总经理戴叙贤表示。



据悉,英国《银行家》和《专业财富管理》杂志以专业性和权威性著称,每年度英国《银行家》杂志推出的“全球银行1000强”排名被视为评估全球银行综合实力的权威标尺。兴业银行荣获的“全球表现最佳私人银行奖”是根据银行的KPI数据指标(包括AUM增长率,客户数增长率、费用收入比、运营利润收入比等),经由独立评审团在众多参评的全球竞争者中评选出的权威国际性奖项。







