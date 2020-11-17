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来源 日清食品有限公司 日清食品公布2020年第三季财务业绩 收入按年稳定增长14.4%至2,685.6百万港元

分部业绩持续录得双位数增幅

香港, 2020年11月6日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司 (「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号: 1475)今天公布截至2020年9月30日止九个月 (「报告期」) 之未经审核的2020年第三季财务资料。



集团于报告期内的收入为2,685.6百万港元，较去年同期的2,348.1百万港元按年增加14.4%。毛利按年上升16.3%至895.9百万港元 (2019年：770.1百万港元)，毛利率上升0.6个百分点至33.4% (2019：32.8%)，主要归因于水电煤等费用减少、主要原材料价格同比保持稳定及香港产品组合的变化，但被成品采购量增加所抵销。公司拥有人应占溢利达到264.0百万港元，相对去年同期211.2百万港元上升25.0%。分部业绩实现双位数增长，由去年同期的258.0百万港元增长34.5%至346.9百万港元。



至于香港业务方面，收入按年增加11.6%至1,071.3百万港元 (2019年：960.2百万港元)，主要归因于疫情影响下香港消费者倾向待在家中，令大部分类别的方便面及冷冻食品的需求激增。



中国业务方面，收入从1,388.0百万港元按年上升16.3% (以当地货币计算：19.9%) 至1,614.3百万港元，这是由于杯面及香港制造的袋装方便面之销量增长所致。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生表示：「2019冠状病毒病持续对全球造成深远的社会经济影响，但我们庆幸日清食品的产品继续得到消费者的支持，业务基础维持稳固。我们于2020年第三季度继续取得稳健的业绩，香港及中国业务均录得双位数增长。此外，日清食品于报告期内获纳入恒生指数系列成分股，充分反映了投资者对日清食品的坚定信任及资本市场对集团业绩及业务前景的肯定。展望未来，我们将继续寻找机会扩大收入来源及加强整体竞争力，致力为股东带来持续的回报。」



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司 (「集团」；股份编号：1475) 为一间在香港及中国知名的食品公司，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱，并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在华东及华南的一线及二线城市。



日清食品被纳入8项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股 (可投资) 指数。详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。



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Nov 6, 2020 12:47 HKT/SGT

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