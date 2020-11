Friday, 6 November 2020, 10:44 HKT/SGT Share: 银城生活服务(1922.HK)上市一周年 奋进正当时:业务与业绩齐升并获市场认可 将致力成为区域物管头部企业

香港, 2020年11月6日 - (亚太商讯) - 中国江苏省南京市物业管理服务龙头企业银城生活服务有限公司(「银城生活服务」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」,股份代号:1922),今天公司迎来于香港联交所主板上市一周年。



规模发展成效显著 区域深耕持续推进 服务业态更趋多元化



银城生活服务于2019年11月6日登陆香港联交所,上市以来,银城生活迎来发展黄金期,把握良机,多管齐下,各项经营指标屡创新高,实现规模成效显著发展。2016至2019年公司合约面积和在管面积的复合年增长率分别为45.6%和58.0%,截至2020年6月30日分别达3,730万平方米和3,370万平方米。2016至2019年收入及核心纯利的复合年增长率分别为44.9%及25.4%。



银城生活服务持续推进区域深耕,坚持以南京为区域核心,深耕长三角富裕城市。上市一年间,业务覆盖已由原来的10座城市扩张到目前的四省16市,服务近19万户家庭、超过100万人口。在管项目亦由2016年的63个大幅增加到截至2020年6月30日的307个。



除了为住宅客户提供优质的物业管理服务,公司亦致力推动服务业态多元化,加大非住宅项目的发展力度。2020年3月,公司完成上市后首宗战略并购,以人民币4,590万元收购南京汇仁恒安51%股权,进军医院物管领域,提高综合实力。



独具特色 脱颖而出



银城生活服务一直以「超越客户期待,服务创造价值」为经营理念,坚持「服务质量控制、完整投诉机制、提升客户体验」。公司为每300户家庭配备1名生活顾问,目前拥有450名生活顾问,能够及时响应客户需求,密度远超行业标准。公司坚持每年最少2次客户满意度调查,维持行业标杆水平。上市后更严于律己,精细化管理,继续维持高质量服务与口碑。



银城生活服务作为行业的市场化先锋,在母集团带来稳定业务增长的同时,积极获取第三方地产开发商及业委会的委聘。公司来自第三方开发商在管面积占比已由2016年的54%持续提升至目前的82%。作为二手物管专家,凭借公司的品牌及优势服务,公司获得已落成项目的委任以接替现有物管公司,并通过有效之运营使得该等项目实现可持续之盈利。作为行业中少有的自设专业化服务的公司,银城生活服务旗下拥有专业化牌照的公司达4家,涵盖电梯安装维修、园林绿化等,不但能高效低成本地为现有客户提供专业服务,亦能快速进驻新项目,并为其他物管公司提供相关服务以增加收入来源。



上市一周年 获市场肯定



上市以来,银城生活服务的投资价值持续获得行业与资本市场的认可。2020年,银城生活服务荣登「中国物业服务百强企业」,其排名从2019年第34位跃升至第24位。上市一年间,公司股价较发行价最高升幅达4倍,并获多家投资机构研报推荐「买入」或「强烈推荐」评级。公司通过各种渠道积极及时与投资人及股东沟通,展现透明高效的企业管治。公司上市后首次全年业绩即派息约30%,以回报股东的长期支持。



关注小区 筑梦立人



作为一家具有社会责任的企业,银城生活服务充分利用对业主需求的了解,有规划地组织各类小区活动,尤其在疫情期间更站在第一线,及时为小区提供多项便民服务。银城生活服务重视人才,不断健全人才体系,在上市后亦履行承诺,对员工进行股权激励。在今天上市一周年的特别日子,公司通过徒步、跑团里程数等额配捐、公益文创等有意义的活动,答谢员工的努力付出,回馈社会。



银城生活服务主席谢晨光先生表示:「2020年,我们上市元年,亦是记入世界史册的一年。面对公共卫生、国内经济、国际环境等各种挑战,银城生活迅速反应,上下一心,走出舒适圈,在聚光灯下稳扎稳打,各方面终取得良好的成绩。若以成为百年企业为目标,我们仅刚完成成人礼,未来的路仍具挑战,但亦充满希望。展望未来,我们将继续保持战斗力,稳中求进,努力成为持续进步的区域物管头部企业。」





