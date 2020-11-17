Wednesday, 4 November 2020, 19:00 HKT/SGT Share:

来源 City Developments Limited 城市发展集团委任德勤担任外部财务顾问，对协信远创的投资进行评估

新加坡 , 2020年11月4日 - (亚太商讯) - 新加坡城市发展集团（CDL）今天宣布，委任德勤财务咨询服务有限公司（德勤）为其外部财务顾问，协助进一步评估和审查其向中国协信远创（协信）作出的51.01%合资股权投资事宜。



CDL于2020年4月完成对协信的51.01%有效股权的投资。该投资是一项战略投资，为CDL提供一个已设立超过26年的平台，该平台涵盖中国18座城市的不同资产类别。协信位列中国房地产业协会评选的中国“百强开发商”，是中国十大商业园区的开发商和运营商之一。



截至2020年6月30日，CDL的全球资产组合达238亿新元，其中中国占了14%的份额。除协信以外，CDL在中国的投资组合还包括住宅、办公楼、酒店、酒店式公寓和零售商场。



鉴于在新冠疫情暴发后，协信流动资金状况面临挑战，以及中国为了进一步收紧房地产公司资金流动性而采取的新措施（最近出台“三条红线”政策），CDL董事会授权德勤进行此项评估审查工作。



德勤将根据上述挑战，对CDL向协信作出的投资进行评估。根据调查结果（预计于2020年底前定稿），CDL将向股东提供新的拟议建议。



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关于协信远创（www.sincere.com.cn）

协信远创拥有超过20年的业务记录，位列中国房地产业协会评选的中国“百强开发商”，是观点地产评选的中国十大商业园区开发商和运营商之一。协信远创拥有全面的开发和资产管理能力，涵盖住宅、零售、办公、酒店及服务式住宅、商业园区及大型综合开发项目等不同领域。协信远创业务范围遍及中国18座城市，包括一线和二线城市，拥有超过1,800名专业员工。



截至2020年6月30日，其开发土地总面积达830万平方米，在中国18座城市开展了64个开发项目。协信远创拥有别墅、低层和高层公寓等从高端到大众市场的各种住宅项目。协信远创还在中国拥有以及（或者）运营大量投资性物业，其中包括9个零售商场、13个办公室、4家拥有1,000多间客房的酒店和1座拥有404套公寓的酒店式住宅。



协信远创签约销售额从2016年人民币99亿元，增长到2019年人民币214亿元，年均复合增长率约为29%。



Nov 4, 2020 19:00 HKT/SGT

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