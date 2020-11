Tuesday, 3 November 2020, 18:19 HKT/SGT Share: 上坤地产物业组合多元化 产品深受客户欢迎

香港, 2020年11月3日 - (亚太商讯) - 据东方日报报导,上坤地产是一家日益崛起的物业开发商,在中国房地产行业拥有十年经营历史,其业务始于2010年的首个上海物业项目,现在已发展至中国三大核心经济区,即长三角经济区、珠三角经济区和中部核心经济区八个省份及直辖市内的14个城市。据公司此前披露的上市时间表,其将于11月17日于港交所挂牌上市,目前公司正处于招股期。



(上坤地产云系代表项目:苏州云栖时光实景图)



物业组合多元 产品深受客户欢迎



上坤地产拥有多元化的物业组合,其以住宅物业为重心,并逐渐延伸至各类商业和综合用途物业。公司以四个标准化产品系列定位住宅物业,即四季系、樾山╱ 半岛系、云系和S系,旨在针对不同的客户偏好和需求。在每个标准化系列中,公司的内部产品设计及开发团队致力开发最契合客户需求的创意及全能型产品。公司的住宅物业主要包括低层及高层公寓楼宇、联排别墅、洋房及阁楼公寓,这满足了客户对理想住宅和小区的期望。



此外,上坤地产敢于突破常规,采纳「5U产品标准」设计理念,着眼于空间、绿色生态、室内设计、管理服务及家庭自动化,致力为客户创造安全、舒适、方便、绿色、健康及快乐的生活体验。例如,公司在物业中采用全新技术及智能家居设计,如7天24小时全天候的面部识别、车牌识别装置、安全摄像头及电子围栏系统,维持小区安全和保安。公司还提供公共娱乐区,设有咖啡馆、酒吧、会所及宠物护理区等设施,满足客户的娱乐需求。



凭借对市场趋势及客户喜好的了解及洞察,上坤地产的产品深受客户欢迎。例如,于2020年,公司的云系被乐居财经研究院授予「2020年中国匠心美宅产品系列十强」称号。于2019年,公司的四季系赢得中国房地产Top 10研究组授予的「2019中国房地产优秀原创产品品牌」,并被易居克尔瑞誉为「质量美宅产品系」。



拓展策略区域 丰富商业物业组合



上坤地产正处于日益崛起阶段,为抓住城镇化、政府利好政策及生活水平日益提高带来的机遇,以及提高市场地位及品牌知名度,公司选定了长三角经济区、珠三角经济区及中部核心经济区作为策略区域。公司将继续深化在选定区域的渗透,并逐步拓展及进一步渗透已进军或确定具有高增长潜力的附近一线、二线及强三线城市。



上坤地产打算继续专注上海,开发南京、宁波及常州等临近枢纽城市,最终于长三角经济区开发公司的大部分物业项目。公司亦打算在珠三角经济区及中部核心经济区开发其他物业项目,尤其是开发深圳、广州、佛山、武汉及郑州等枢纽城市。此外,除上述现有的三个策略区域外,公司将同时在其他城市及地区(如青岛)寻找合适的机会。



上坤地产计划战略性拓展商业物业组合,如推出购物广场、酒店、写字楼及重建区等商业物业,以增加经常性租金收入及把握由中国的快速城镇化进程和强劲的经济增长带来的潜在的资本增值机会。在未来五年,公司将继续同时注重住宅及商业物业的开发,以获得更大的灵活性,适应宏观调控及房地产业的变化。对商业物业的进一步开发及拓展,将丰富公司的收入来源,促进业务异质性,从而分散公司在住宅物业市场上面临的风险,形成业务及服务的全面发展。



在港交所上市后,上坤地产有望在现有物业项目的开发及建设过程中获得更多的资源,从而提高产品开发建设能力和项目综合管理能力,在保持业务增长的同时提高盈利能力。拥有一个住宅及商业物业的组合,将有助公司在物业运营及管理方面积累宝贵经验,进一步增强竞争力。





