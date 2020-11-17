Tuesday, 3 November 2020, 08:49 HKT/SGT Share: 明星基金热投估值大升 德琪医药实力强劲

香港, 2020年11月3日 - (亚太商讯) - 蚂蚁集团(6688)上市前夕暗盘造好，大升超过50%，相信可带来新一轮的港股打新热潮。再者，随着多只大型新股完成上市，万亿港元资金回笼后，港股IPO市场可重拾动力。其中，德琪医药(Antengene)于11月2日已通过了香港联交所的上市聆讯，意味着很快便会启动公开招股，或可迎来新的港股打新潮。今年以来，18A生物医药公司大致表现向好，虽然近月曾作出显著调整，但行业前景依然获得机构资者看好，长线价值重现。德琪医药是次上市的联席保荐人为高盛、J.P.Morgan。旗下在研管线药品精优，加上股东及战略投资者背景强劲，可看高一线。



据公开信息显示，德琪医药是一家领先的亚太地区临床阶段专注于创新抗肿瘤药物的生物制药公司，除了具有卓越且领先的研发能力外，其所开发的创新抗肿瘤疗法亦具有强大的差异化特性。更值得留意的是，公司主打的在研管线是以发现、开发及商业化全球同类首款、同类唯一及/或同类最优疗法为主。换言之，就是在现有医药市场中具有独特性和稀缺性。



截至目前，德琪医药凭借在靶点选择、药物研究及开发差异化战略上的优势，已建立了一条涵盖12款具有前景及高度创新性的临床及临床前产品的研发管线。其中值得一提的是公司旗下的两款核心产品——ATG-010 (selinexor)和ATG-008 (onatasertib)。ATG-010 (selinexor)是全球同类首款和同类唯一的在研药物，而ATG-008 (onatasertib)则是潜在同类首款，均已被证实具有良好的临床和商业前景。



如前所述，德琪医药专注于创新抗肿瘤药物领域，丰富的产品管线中包括2款晚期临床产品、4款早期临床产品和6款临床前产品，均是针对癌症治疗的多种关键作用机制(MoA)。同时，基于公司管理团队在癌症生物学方面的深刻见解，公司在产品管线中部署了具有前瞻性的联合策略，如通过ATG-010 联合ATG-008治疗复发/难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤，以及通过ATG-008联合ERK1/2抑制剂ATG-017抑制MAPK/ERK及PI3K/AKT/mTOR通路来克服传统mTORC1抑制剂的耐药现象，从而达到更好的抗癌效果。公司亦计划探索ATG-017与选择性核输出抑制剂（SINE）化合物及ATG-019联合，以克服药物介导的ERK1/2活化。



此外，公司发挥了其研发团队的专业优势，发掘出临床阶段候选药物在新适应症中的使用可能性，如ATG-010已在中国进行T细胞及NK/T细胞淋巴瘤治疗的1b期临床试验，其用于治疗KRAS突变型非小细胞肺癌的II期临床试验也在国内同步进行，公司正计划在中国开展ATG-010联合沙利度胺治疗多发性骨髓瘤的试验。



从上面可以看出，公司的前瞻性部署并非只在单一的方向性研究和开发，而是从宏观及可拓展的角度来探索在研管线药物的广阔前景。然而，做到这点必须建基于核心产品的关键功能。



SINE化合物的广阔应用前景

德琪医药的核心产品之一 selinexor (ATG-010)是一款同类首款及同类唯一的抑制核输出蛋白XPO1的SINE化合物，可促使肿瘤抑制蛋白在细胞核内积累，选择性诱导癌细胞凋亡。美国食品药物管理局(FDA)早已批准XPOVIO® (selinexor)用于治疗复发/难治性多发性骨髓瘤及复发/难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤，并于2020年7月受理 Karyopharm的补充上市申请（sNDA），作为之前至少接受过1-3线治疗的多发性骨髓瘤患者的治疗方案。因此，已有大量临床实验数据证明获批的XPOVIO® (selinexor)，其核心XPO1是一个可成药的靶点，并具有非常巨大的市场潜力。在德琪医药现有的研发产品中，ATG-010、ATG-016 (Eltanexor)及ATG-527 (Verdinexor)均属于XPO1抑制剂SINE化合物。



根据弗若斯特沙利文的资料，2019年中国多发性骨髓瘤患者人数超过10万，预期将按年复合增长率10.4%增至2024年近17万人，市场规模达到147亿元人民币。 而中国弥漫性大B细胞淋巴瘤（DLBCL）市场规模预计于2024年亦将达到186亿元人民币。换言之， ATG-010无论作为单一药物还是与标准治疗联合使用，均具有强大的商业化潜力。



ATG-010现时于中国处于临床后期，而其在亚太市场的新药上市申请（NDA）预期不晚于2021年底前递交。良好的市场前景，加上短期内商业化实现的可能性，德琪医药自然受各大基金关注。



明星级基金热投

德琪医药成立时间不长，却能建成一条拥有12款肿瘤产品的高选择性研发管线，充分说明了公司的管理与研发能力。特别是创始人兼首席执行官梅建明博士，他曾出任Celgene的临床研发主管，并参与开发了多款畅销药，包括全球最畅销抗肿瘤药物之一瑞复美®、全球最畅销抗肿瘤药物之一POMALYST®，以及用于治疗急性髓性白血病的同类首款药物IDHIFA®。在其带领下，德琪医药不但在短时间内建立了强大的在研药物组合，还吸引了各大明星级基金投资。



公司三年中累计完成三轮融资共计2亿多美元，截至2020年7月31日仍有可用资金1亿7千多万美元。主要股东除了Celgene（现百时美施贵宝）、启明创投、博裕资本及方源资本外，一众在资本市场中耳熟能详的明星基金如富达、贝莱德、GIC、高瓴等均已入场。这些基金在前期融资阶段入场，体现出公司潜在价值在不断提升的同时，也导致以其他开支入账的可换股债券的公允值大幅变动，公司的非现金账面亏损扩大。以2020年首六个月计，相关的非现金公允值亏损便接近3.2亿人民币。然而，这只是国际会计上的一个计算形式，绝不影响公司的业务运营及现金流，相反正因为市场对公司未来发展看好，故令投资价值上升，从而产生这种非运营性的收益变动。



随着在研管线药物陆续推进，德琪医药的价值潜力逐渐凸显。此次IPO, 将给德琪近期在亚太多个市场的商业化，进一步扩大及充实临床项目管线和多个新的亚太多地区临床试验的启动，带来更强劲的助推力量。预计2020年第四季的生物科技板块超新星，有此一家。







Nov 3, 2020 08:49 HKT/SGT

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