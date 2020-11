Tuesday, 3 November 2020, 08:31 HKT/SGT Share: 研祥智能H股要约期11月9日截止 尚余最后5个工作天 从速办理接纳手续

香港, 2020年11月3日 - (亚太商讯) - 中国内地特种计算器产品制造商研祥智能科技股份有限公司(「研祥智能」或「公司」;股票代码:2308.HK)大股东提出的H股要约接纳限期为2020年11月9日下午4时,现距离截止限期尚余最后5个工作天,欲接纳要约的H股股东请从速办理相关手续。



于今年10月19日,公司获香港证监会同意延长H股要约的接纳期限至2020年11月9日(周一)。截至10月19日当日下午4时,要约人已接获71.6%有效接纳H股要约,若能达至至少90%的最低有效接纳,公司的整个H股退市计划便告生效。



现时已进入最后5个工作天倒数的关键时刻,欲接纳H股要约的股东,若果是实名登记股东,须立即填妥及签署接纳表格,该表格已附在寄发给H股股东的综合文件中,或可从联交所网站下载,填妥后需连同有关H股股票,放入信封并注明「研祥 — H股要约」,以邮递或专人送交方式发送到股份过户登记处卓佳雅柏勤有限公司,地址是香港皇后大道东183号合和中心54楼。



若果是非实名登记股东,如欲接纳H股要约,须立即联络托管券商或银行,明确给予接纳H股要约的指示,进行相关手续。



公司设有电话热线(香港:3844 0120 /中国内地:010 6533 4545) 及查询电邮 ( enquiry@evoc.cn ) 供H股股东查询。



研祥智能的控股股东是H股要约人,拟以每股H股股份现金1.50港元作为要约价,收购全部已发行H股,这次H股要约为H股股东提供了套现良机。要约人计划公司于H股退市后,不会向上海证券交易所或任何其他证券交易所申请准许公司股份上市,故此退市后公司的股份不会流通,并不受上市条例规管。



根据延长接纳期限至2020年11月9日(周一)下午4时的时间表,2020年11月9日(周一)下午7时或之前,公司将会宣布H股要约的接纳结果。若H股要约成为无条件,公司将在2020年11月18日(周三)或之前,就截止期限前收到的H股要约接纳寄发有关股款,并于2020年12月8日(星期二)下午4时正于香港联交所自愿退市。





