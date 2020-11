Monday, 2 November 2020, 18:03 HKT/SGT Share: 上坤地产赴港上市 业务扩张迅猛且土地储备充足

香港, 2020年11月2日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道,近日,据市场消息,上坤地产集团股份有限公司在香港上市进程已取得重要成功,公司已通过香港联交所聆讯,并将于11月17日上市。根据招股书显示,上坤地产是一家日益崛起的物业开发商,拥有丰富经验,专注于长三角经济区。公司秉承「为宜居而来」的使命,以全新技术及艺术设计提供各类住宅物业,迎合不同客户群的不同需求及喜好,给客户带来智能、方便及令人满意的生活体验,在客户中及行业内树立了良好的品牌形象。



开发多元物业 经营结构持续改善



上坤地产致力为不同客户群开发优质的住宅物业。经过多年发展,公司的业务已拓展至长三角经济区、珠三角经济区及中部核心经济区的其他一线、二线及强三线城市。截至2020年7月31日,公司的住宅物业位于8个省份及直辖市的14个城市。为满足不同市场的需求,上坤地产通过四个标准化产品系列(即四季系、樾山╱ 半岛系、云系及S系)提供多种住宅物业,包括低层及高层公寓楼宇、联排别墅、洋房及阁楼公寓。每个系列以特定的市场定位,满足不同客户群的需求。



上坤地产以住宅物业开发为核心业务,并通过开发商业物业来维持均衡的开发项目组合,实现多元发展的的战略。开发商业物业有助降低收入波动、分散风险、获得协同效应及为公司的业务运营带来稳定的现金流。截至2020年7月31日,公司在由七个处于不同开发阶段的项目组成的商业物业组合中拥有投资权益,包括六个由公司的附属公司开发的项目及一个由公司的合营企业开发的项目,均位于上海。



公司开发多元物业的战略使公司经营结构得到改善,公司开发的优质物业亦获得市场的广泛认可。于2020年,公司的云系被乐居财经研究院授予「2020年中国匠心美宅产品系列十强」称号。于2019年,公司的四季系分别斩获了中国房地产TOP 10研究组「2019中国房地产优秀原创产品品牌」及易居克尔瑞「质量美宅产品系」奖项。同样于2019年,公司被每日经济新闻评为「年度价值地产企业」,并在2020年被21世纪经济报导及博鳌21世纪房地产论坛共同评为「2020年度质量地产综合企业」。



业务扩张迅猛 重视土地储备



自于2010年在上海成立以来,凭借优质的物业产品、运营效率、稳健的发展策略、专业的管理团队及行业知名的品牌形象,上坤地产一直保持着迅猛发展。截至2020年7月31日,公司在由49个项目组成的物业组合中拥有投资权益,公司的总建筑面积约为4.1百万平方米及应占土地储备总量约为3.0百万平方米,其中33个项目由公司开发,16个项目由公司的合营企业及联营公司开发。



于往绩记录期,上坤地产保持着良好的增长态势。于2017年、2018年及2019年,公司的收益分别为人民币1,201.1百万元、6,847.4百万元及7,535.2百万元,复合年增长率为150.5%。截至2019年及2020年4月30日止四个月,公司的收益保持相对稳定,分别为1,151.8百万元及1,148.5百万元。于2017年、2018年及2019年,公司的年内溢利分别为34.6百万元、672.9百万元及676.9百万元,复合年增长率为342.3%。公司的期内溢利由截至2019年4月30日止四个月的70.1百万元增加126.0%至2020年同期的158.4百万元。



在业务保持迅猛扩张的同时,上坤地产仍对土地储备始终保持足够的重视。截至2020年7 月31日,公司的土地储备总建筑面积约为4.1百万平方米及应占土地储备总量约为3.0百万平方米,该等土地储备主要分布于长三角经济区、珠三角经济区及中部核心经济区八个省份及直辖市内14座具有战略意义的城市。截至2020年7月31日,公司的土地储备足以应对未来两至三年的开发,这亦会对公司长期可持续增长奠定良好的基础及形成支撑。于港交所上市后,上坤地产有望能进一步强化公司资本,快速扩张公司的业务,加快发展进程。







