与福建泉州移动签采购合同 艾伯科技于5G市场再下一城

香港, 2020年11月2日 - (亚太商讯) - 艾伯科技股份有限公司(02708.HK)旗下子公司「深圳艾伯通信」与中移动(00941.HK)全资附属公司「福建泉州移动」订立5G智能园区室内覆盖系统项目采购合同。福建泉州移动将向艾伯通信采购新型5G室分系统产品、5G皮基站系列产品及5G专网核心网服务等产品,合约价值约1,498万元人民币。



艾伯通信5G皮基站系列产品及5G新型室分系统可以低成本、快速灵活解决大型建筑物及场馆的5G信号室内覆盖,是目前5G室内覆盖的最优解决方案,充分体现5G基站对拉动新基建和经济增长的重要性和紧迫性,为客户创造最大价值。



5G信号本身衰减快,室外5G宏基站/5G微基站的5G信号无法有效覆盖到室内。随着电讯营运商加快建设室内外基站,通过铺设艾伯通信新型5G室分系统或5G皮基站可为营运商高效、快速、廉价、强而有力的解决5G信号室内覆盖的问题,满足营运商5G室内信号覆盖的需求。根据统计,中移动、中电信(00728.HK)、联通(00762.HK)三家营运商需要5G室内信号覆盖的楼宇仅中国大陆就有约600万栋,该领域市场规模预计超过1.56万亿元人民币。



今年9月,艾伯科技亦曾公布,就其5G系统设备获得中移动采购合约,总价约3,254.4万元人民币。根据合约,中移动向艾伯科技采购5G室分系统近端机及5G室分系统远程机等产品,将5G信源接入近端机,一个近端机可以支持最多8个远程机,再充分利用原有的2/3/4G馈线室内分布系统资源,可以低成本、快速灵活解决大型建筑物及场馆的5G信号室内覆盖。



随着中国「十四.五」规划的到来和「新基建」建设全面展开,工信部也表示,会积极将5G纳入「十四.五」国家专项规划,依托重大科研专项,进一步引导突破企业核心技术,加强技术领域国际合作,为构建现代经济体系,成为未来经济高质量发展的有力支撑。艾伯科技将在新型5G室分系统、5G皮基站这一市场规模超过1.56万亿元人民币的赛道大力布局。



据悉,艾伯通信目前已经签订了20个省级代理商,通过代理商管道全面将艾伯通信5G皮基站系列相关产品和5G室内分布系统产品在中国国内运营商全面推广落地。乘着5G新基建的东风,艾伯科技将结合公司深耕20年的智慧物联网技术,迎来「5G+AIoT」的全新市场增长局面。



