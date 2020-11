Sunday, 1 November 2020, 13:55 HKT/SGT Share: 世茂服务实现高增长 于今日登陆港交所

香港, 2020年11月1日 - (亚太商讯) - 据信报报导,世茂服务是中国领先的综合物业管理及小区生活服务提供商,与今日港交所上市,公司近年发展迅猛,无论是管理规模还是增长潜力以及未来发展,都极具看点。



背靠强大母公司和自身强劲外拓能力 实现高速增长



世茂服务(00873.HK)是世茂集团的子公司,根据中指院的资料,于2019 年,世茂集 团按合约销售计算排名中国房地产开发商第9位。截至2019年12月31日,世茂集团的土地储备合共约为77.0百万平方米(包括共同开发物业的其他股东应占者),其中约55.4百万平方米位于一线、新一线及二线城市。世茂服务自2005年成立以来,与世茂集团长期稳定合作,为其持续增长奠定基础。截至2020年6月30日,公司在管总建筑面积约53.2百万平方米的物业由世茂集团及世茂集团的合营企业及联营公司开发。2017年至2019年三年间,公司在管总建筑面积分别为42.6百万平方米、45.0百万平方米、68.2百万平方米,复合年增长率为26.5%,高于百强企业在管面积均值。



此外,公司依靠自身品牌及优质服务积极拓展独立第三方项目,由独立第三方房地产开发商独立开发的物业在管建筑面积百分比由截至2018年12月31日的0.8%增加至截至2020 年6月30 日的37.9%。招股书显示,截止2020年6月30日,世茂服务的总在管物业数量达到293个,在管总建筑面积达到85.7百万平方米。



就物业质量来说,世茂服务物业主要集中在长三角地区、华南地区、中西部地区及环渤海经济圈。截至2020 年 6 月30日有32.1百万平方米的在管建筑面积位于长三角地区,属于中国经济最发达及增长最迅速的地区之一,占在管总建筑面积约37.4%。在新一线及二线城市,公司拥有在管总建筑面积60.7百万平方米,占截至2020 年 6 月30日在管总建筑面积的70.8%。物业管理费主要取决于在管物业所在的城市能级,因此公司的物业管理费均值相对来说较高。就物业规模而言,截至2019年12月31日,公司在管物业的平均规模约为370,387平方米,而截至同日,中国房地产百强企业的行业平均值为201,800平方米。在管物业凭借巨大规模效应,能有助减少成本及提高营运效率。2017年-2019年,公司实现高速增长,收入和利润的复合年增长率分别为54.5%和88.0%。



多元化发展拓宽收入来源 财务质量良好现金流充沛



除了传统的物业服务外,公司还拓展其他收入来源。2017年-2019年,在世茂服务的收入中,小区增值服务增长快速,所得收入占总收入的百分比由2017年的6.0%上升至2018年的7.1%,并进一步上升至2019年的26.0%,小区增值服务呈现出极强的增长潜能。公司也表示未来将计划引入更多多元化及差异化的增值服务,以满足用户基本生活需求以及用户对亲子融合、医疗保健、娱乐以及房产销售及租赁交易方面的个性化需求,从而建立由个人、家庭及小区组成的生态系统。



此外,世茂服务还计划开展城市管理服务,凭借网格化管理机制及在智慧技术方面的经验,公司拟提供多项多元化及优质的城市服务,所提供的服务用于提升当地居民的居住体验及城市景观等等,城市管理服务将有助公司提高市场声誉及服务能力,并藉此带来可持续的长期增长。



衡量一个企业的经营状况是否好坏,现金流是一个重要指标。世茂服务近几年财务稳健,据招股书显示,截至2017年、2018年及2019年12月 31 日,公司期末现金及现金等价物分别为5.97亿元、5.38亿元以及8.50亿元;于2020年6月30日,为17.54亿元。截至2020年6月30日,公司经营活动所得现金净额为4.16亿元,现金流相对充沛。



在物业行业高速发展的当下,世茂服务背靠母公司,其未来增长确定性强,加之公司自身强劲的外拓能力及多元化发展策略,未来世茂服务预计会有稳定的发展和显著的增长。







