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来源 Apollomics, Inc. 冠科美博上海分公司正式开业

中国上海市、杭州市和美国福斯特市, 2021年5月20日 - (亚太商讯) - Apollomics, Inc. (冠科美博)，一家致力于发现和开发肿瘤靶向和免疫新药及其组合疗法的创新生物制药公司，今天宣布， 冠科美博上海分公司正式开业并启用，地址位于上海市浦东张江高科技园区。



公司联合创始人、董事长兼首席执行官余国良博士表示 ：「2018年我们在杭州成立中国公司，我们中国的团队由当初几个人已发展到几十人。上海分公司地处中国生物创新药的硅谷张江药谷，聚集了从研发、临床到商业化的顶尖人才。我们有很多临床试验马上要在中国开展，上海分公司的成立将更有利于我们多元化人才团队的建设，也会促进和国内外合作伙伴的对接与沟通。」



关于Apollomics, Inc.

Apollomics, Inc. (冠科美博)是一家创新型生物制药公司，致力于研发肿瘤靶向和免疫单药及其组合疗法，在美国加州福斯特市和中国杭州市均有运营实体。公司产品管线有多个处于不同开发阶段的项目，包括为恢复机体免疫系统识别能力和杀死癌细胞的新型人源化单克隆抗体和为针对失控的生长信号通路的靶向疗法。欲了解更多信息，请访问 www.apollomicsinc.com。



冠科美博联系方式:

投资人联系人:

Wilson W. Cheung

首席财务官

电话: +1-650-209-4436

电邮: wcheung@apollomicsinc.com



公司联系人:

张立平

电话: +86-571-83521933

电邮: liping.zhang@apollomicsinc.com



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