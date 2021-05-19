和暄资本任命摩根大通前亚太投资银行部执行董事张梦涵担任总裁及管理合伙人

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香港, 2021年5月19日 - (亚太商讯) - 5月18日，和暄资本宣布任命张梦涵(Henry Zhang)先生为和暄资本总裁及管理合伙人。
张梦涵先生拥有丰富的华尔街投资银行经历，曾先后担任摩根大通亚太投资银行部执行董事，负责中国交通、物流及企业科技行业投行业务；摩根士丹利中国投资银行部副总裁兼运营官；以及瑞士银行亚太投资银行部副董事。在其投行生涯中先后主导和参与了60多单、总计超过600亿美元的IPO、并购、股票定增、可转债、债券发行等项目。其中包括美团点评42亿美元香港上市（全球有史以来最大的社区电商IPO）、中通快递14亿美元美国上市（2016年最大的美股IPO)、中银租赁11亿美元的香港上市（全球历史上最大的租赁IPO）、顺丰433亿元借壳鼎泰新材上市等众多明星IPO项目。
同时张梦涵先生作为资深并购顾问专家，主导了中国诸多具有里程碑意义的跨境并购，并在重要谈判中发挥了关键性的作用，其中包括代表顺丰收购嘉里物流51.8%的股份、代表山东高速以及香港富泰金融收购法国图卢兹机场、出售土耳其第三大港口伊斯坦布尔Kumport给由招商局、中远以及中国主权基金中投组成的中方财团、出售意大利最大的高速公路运营商Autostrade perl‘Italia的少数股权给中国主权基金丝路基金、代表招商局港口收购法国达飞轮船CMA CGM旗下的全球10个港口资产的49%股权等等。其中多个重大并购交易作为中国一带一路战略的标志性项目，获得了多国领导人的鉴签。
和暄资本创始人、董事长兼CEO项与秋(Sean Xiang)表示：“张梦涵先生深耕中国及国际资本市场十余年，拥有丰富的跨行业投资经验。我们相信凭借其独到的投资眼光及杰出的项目挖掘能力，一定能够助力和暄资本发展成为亚洲领先的私募股权基金。我非常期待与张先生携手，带领团队继续坚定投资中国新经济领域的龙头企业，为我们的投资者持续创造优异的回报。”
张梦涵(Henry Zhang)表示：“在过去的四年时间里，和暄资本成为了亚洲地区最高速增长的私募股权投资平台之一，令人钦佩。和暄资本的核心高管团队均来自华尔街知名机构。非常荣幸能够加入和暄，期待与行业内最有经验的同仁携手合作。”
和暄资本是亚洲地区快速增长的新经济领域投资集团之一，总部位于香港，并在上海设有办公室。从2017年成立至今，管理资产规模已超过10亿美元。至今已成功投资20个明星股权项目，单笔投资金额在数千万美元至上亿美元，其中腾讯音乐(TME.US)、陆金所(LU.US)、360数科(QFIN.US)、平安金融壹账通(OCFT.US)已在美股上市，预计2021年还将有包括喜马拉雅、微医在内的至少5家被投企业实现海外上市。和暄资本专注于投资中国新经济领域的龙头企业，其他被投企业包括Airwallex、商汤、地平线、医联、平安医保科技、好大夫在线、体素科技等。
话题 Press release summary
部门 金融, Funds & Equities
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