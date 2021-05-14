Friday, 14 May 2021, 11:47 HKT/SGT Share:

来源 Gelonghui 格隆汇首届 | 全球视野下FOF投资策略峰会

中国深圳, 2021年5月14日 - (亚太商讯) - 2020年，贸易保护主义横行，新冠疫情肆虐全球，在至今疫情阴霾仍未散去之时，我国无论是对疫情的防控，还是在外交博弈，均展现了大国风采，在艰难的状况下依然保持了经济发展的稳中有进。







2021是实施“十四五”规划，落实新发展理念，促进高质量发展的开局之年，目前全球经济恢复和政策转向节奏仍不明朗，如何权衡稳杠杆与防风险，如何有效应对全球流动性泛滥的溢出效应，各大资管、FOF机构、私募机构在这种情况下该如何有效配置资产，成为大家关注的焦点。



为把握FOF的投资机遇，全球领先的海外投研平台格隆汇联合火币科技、银华基金、玖金投资共同举办本次“全球视野下FOF投资峰会”，邀请中国顶尖的私募汇聚在深圳，旨在为中国私募基金行业的发展梳理更为科学、更具指向性的发展目标，为行业企业提供零距离的交流平台。



主办单位：格隆汇



协办单位：

火币科技(1611 .HK）

银华基金

玖金（深圳）投资基金管理有限公司



支持单位：

中国绝对收益投资管理协会

北京财富管理行业协会



峰会地点及时间：中国 · 深圳 2021 年6月3日



会议流程：

13:30-13:40 格隆博士致辞

13:40-13:50 火币科技（1611 .HK）CFO张丽女士致辞

13:50-14:30 FOHF之投研、运营、风险管理尽职调查



演讲嘉宾：

聂军 中国绝对收益投资管理协会创始会长

14:30-15:10 家族财富传承下的资产配置策略



演讲嘉宾：

李文 民生银行私人银行创始人、副总

15:10-15:20 FOF流动性管理-兼论场内流动性管理工具



演讲嘉宾：

王树丽 银华基金现金管理部CEO

15:20-16:00乌卡时代，财富管理的应对之道——新形势下的FOF投资与机遇



演讲嘉宾：

张存相 博时基金资产配置决策委员会副主任/博时资本副总经理

16:00-16:40 FOF视角下Archegos Capital（Bill Hwang）强制平仓风波解析



演讲嘉宾：

邓晓立 香港三力资本 CEO/CIO

16:40-17:20圆桌会议：FOF在国内的发展及问题



参与机构：

刘辉 横琴淳臻投资有限公司CEO

张丽 火币科技（1611.HK）首席财务官

陈菲 国信证券资管FOF负责人

何阳阳 厦门博孚利资产管理有限公司CEO



17:20-17:30 格隆汇机构俱乐部成立仪式



（重阳投资、星石投资、青骊投资、森瑞投资、玖金投资、查理投资.........）



嘉宾介绍



聂军先生是中国绝对收益投资管理协会创始会长、现任联席会长；海外华人资产管理协会(OCAM)理事会副主席、中国私募行业联合会(CPEA)副会长、珠海横琴新区金融局顾问；上海交通大学中国私募证券投资研究中心顾问等，是中国多所著名大学（包括香港金融管理学院）的客座教授。凯思博投资管理（香港）有限公司顾问，横琴淳臻投资管理中心顾问。曾于纽约大学库朗数学研究所攻读博士学位，获得匹兹堡大学数学硕士学位，武汉大学数学硕士、学士学位。



李文先生是中国民生银行私人银行创始人、副总，中国财富管理行业领军人物，曾获中国私人银行业卓越贡献奖，带领团队于2017年一2019年连续获得欧洲货币中国最佳家族办公室奖，现任中国银行业协会私人银行家俱乐部主任，清华大学五道口金融学院国际金融博士、硕士生导师、历任中国民生银行香港代表处负责人；2007年筹建民生加银基金管理有限公司，担任副总经理。



王树丽女士是银华基金现金管理部总经理，银华日利基金经理，管理市值超过3300亿现金类产品。



张存相先生是博时基金.资产配置投资决策委员会 副主任委员、博时资本公司副总经理。



中国本土首位MOM组合产品的投资经理和首席投资执行官（CIO），拥有14年金融从业经验，11年MOM/FOF投资管理经验。



2010年开始从事FOF投资，2012年以来，带领投研团队完成MOM投资模式的本土化实践，是国内MOM领域最长业绩记录保持者；管理的各类型MOM/FOF业务合计规模超300亿元，荣获15项国内资管行业权威媒体MOM/FOF类奖项。多次应监管机构、协会等邀请开展MOM/FOF等专题演讲和授课。



邓晓立先生是现任香港三力资本 CEO/CIO，专注于投资于中国，香港，美国及欧洲。在设立三力资本之前，邓先生是盈峰资本香港公司CEO，管理合伙人，同时任盈峰资本投委会成员。曾任方圆投资公司总裁，合伙人，风控委员会主席；全球著名的对冲基金保尔森投资管理公司，任其中国区总裁；摩根士丹利另类投资部，负责投资新兴市场。邓先生积累了近20年在美国和亚洲的投资管理经验，是全球资产配置，对冲基金，并购策略，股票多空，债券投资的专家



刘辉先生是现任横琴淳臻投资有限公司CEO。中国绝对收益投资管理协会（ARIMAC）创始理事、副会长，中国银行间市场交易商协会专业委员，深圳市金融创新委员会评审委员，上海交大高级金融学院对冲基金研究中心顾问。刘辉先生带领华润信托证券投资团队获得国内阳光私募基金领域诸多奖项和荣誉，并创造了多个行业第一。如2004年推出中国第一支阳光私募产品（深国投赤子之心），开创了中国证券私募基金的“深圳模式”；2009年推出国内第一只主动管理的FOHF基金（托付宝TOF系列），五年公开业绩排名同类基金第一名；2009年推出国内第一个对冲基金指数（MCRI，华润信托晨星中国对冲基金指数）；推出国内第一个对冲基金分级基金；推出国内第一个宏观策略全对冲基金；率先在国内建立私募基金交易系统和体系；率先推出国内商品期货对冲基金评价体系等。



张丽女士是火币科技控股有限公司（1611.HK）首席财务官，目前在火币科技负责公司财务、公司管治、企业融资并购、公司业务拓展及投资者关系等工作，于相关领域领域拥有十余年经验，并于区块链行业拥有丰富的经验。加入火币科技之前，其曾负责杭州嘉楠耘智信息科技有限公司（CAN）于纳斯达克股票市场的上市工作，其后担任该公司副总裁。曾任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、国泰君安证券股份有限公司、杭州顺网科技股份有限公司(300113.SZ)、慈文传媒股份有限公司(002343.SZ) 等，参与公司管治及企业融资并购等工作。



陈菲先生是国信证券资产管理总部组合投资部负责人，15年以上证券从业经历，在证券资产管理、FOF产品设计与组合管理、资产配置及策略研究等方面有较为丰富的经验。



何阳阳先生是博孚利总经理及基金经理。在金融领域从业经验13年，在证券行业研究、金融产品设计、资产管理等方面有丰富经验。目前主要负责FOF组合管理以及投顾策略业绩的跟踪评价。



厦门博孚利资产管理有限公司成立于2015年8月，以证券、期货及其它衍生品为主要投资标的，通过量化策略配置模型与量化投资管理系统发行FOF基金，为高净值客户、企业集团、家族基金及金融机构等提供全方面的资产管理服务。公司成立以来，陆续获得“中国私募基金风云榜”,“介甫奖”、“金牛奖”等奖项。



报名方式



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报名采用审核制，优先审核先报名的投资者



期待您的到来！



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