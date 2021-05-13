Thursday, 13 May 2021, 12:51 HKT/SGT Share: 兴业银行荣获2020年度十佳社会责任机构奖

香港, 2021年5月13日 - (亚太商讯) - 日前，在由中国银保监会主管的《中国银行保险报》主办的2021中国金融品牌峰会暨金融企业社会责任大会上，兴业银行荣获“2020年度十佳社会责任机构”称号。



多年来，本着打造“一流银行 百年兴业”的愿景，兴业银行将社会责任纳入集团发展战略核心布局，率先确立了可持续发展的公司治理理念，创造性提出了“寓义于利”的企业社会责任实践模式，探求实现银行经济效益与社会效益的共赢，走出了一条具有兴业特色的社会责任实践之路。



2020年，兴业银行不忘初心使命，发挥“商行+投行”优势，综合运用集团资源和多元化金融工具，全力支持打赢疫情防控阻击战、经济发展保卫战、脱贫攻坚战、污染防治攻坚战“四大战役”，有效服务“六稳”“六保”大局。凭借在社会责任方面的优异表现，兴业银行在明晟（MSCI）ESG评级中蝉联A级，保持国内银行最高评级，并荣获中国银行业协会、《亚洲金融》等颁发的15个社会责任奖项。



面对疫情大考，兴业银行第一时间捐款捐物、驰援武汉，并由武汉至全国，出台资金倾斜、减费让利、延期还款等一系列精准举措，统筹做好疫情防控和经济社会发展金融服务。截至2020年末，该行向疫情防控捐赠超6000万元，为疫情防控行业企业提供信贷支持849亿元，向1242家疫情防控相关中小企业累计新增授信407.13亿元，累计为客户减免手续费超30亿元，为9440家小微企业办理阶段性延期还本付息120亿元，累计承销疫情防控债超过180亿元。



坚持服务实体经济本源，兴业银行持续加大对实体经济的支持力度，落实 “六稳”“六保”工作任务，直面实体经济重点领域、薄弱领域，推动我国经济加快复苏回血。到2020年末，该行制造业贷款余额3735.32亿元，其中中长期制造业贷款余额较年初增长46.42%；民营企业客户超过3万户，贷款余额8337.77亿元；小微企业贷款客户达11.9万户，贷款余额8054.55亿元。升级建设福建省“金服云”平台，通过“金融+科技+数据+政策”有机融合，有效破解银企信息不对称，缓解民营和中小微企业融资难、融资贵、融资慢问题。“金服云”平台注册企业突破9万户，共发布需求1500余亿元，累计解决融资需求超万笔，金额近440亿元。



作为全国首家赤道银行、绿色金融领先者，兴业银行深入践行“两山理论”，以生动的绿色金融实践积极助力“碳达峰”“碳中和”目标实现。该行聚焦水资源利用与保护、固废处理、大气治理、新能源、绿色交通和绿色建筑等重点领域，“融资+融智”支持我国经济社会绿色低碳转型，并将绿色金融的专业能力优势转化为便利绿色融资的产品和服务，创新推出“环保贷”“节水贷”“绿票通”“绿创贷”等绿色金融产品和服务，发布首款ESG理财产品，承销市场首单“绿色防疫债”，在香港发行境外蓝色债并在境内承销首单企业蓝色债等。截至2020年末，该行绿色金融融资余额11557.60亿元，累计服务绿色金融客户29829家，同时发挥“绿色+”效应，探索金融支持脱贫攻坚和乡村振兴的绿色发展模式，累计为脱贫攻坚和乡村振兴项目投放绿色资金126.90亿元。2021年4月24日，该行又主动签署承诺函，在中国银行业率先采纳联合国气候变化公约“立即实施气候中性（CLIMATE NEUTRAL NOW）”倡议（以下简称“倡议”），按照国际倡议体系，有序开展自身碳减排工作，确立自身碳中和目标和路线图。



随着业务发展，兴业银行“寓义于利”模式不断拓展至银银合作、养老金融、小微金融、三农金融等普惠金融领域，为银行业探索形成商业可持续的ESG模式提供了值得借鉴的兴业范例。2020年底，兴业银行董事会制定了新一轮五年规划，进一步将ESG高质量发展确立为未来发展的指导性原则，在积极推动绿色金融（E）业务发展的同时，强调提升社会（S）和治理（G）的能力和水平，形成三大支柱均衡发展的新格局，力争成为行业ESG发展的引领者。



2020年是脱贫攻坚收官之年，兴业银行坚持“输血”“造血”并举，产业扶贫、渠道扶贫、产品扶贫、定点扶贫和教育扶贫“五大扶贫体系”协同发力，探索形成具有兴业特色、行之有效的可持续金融扶贫模式，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。该行通过资金下拨与干部下派相结合、基础设施民生工程援建与产业发展支持相结合、单位挂钩帮扶与员工志愿参与相结合的方式助力贫困地区脱贫攻坚，统筹做好各分行挂钩的深度贫困地区、集中连片特困区定点帮扶工作，向51个挂钩点派出扶贫干部40人，全部挂钩点已于2020年4月前全部实现脱贫摘帽。截至2020年末，该行金融精准扶贫贷款余额166.68亿元；涉农贷款余额4438.99亿元，较年初增长13.79%，激发贫困地区“自体造血”功能。





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