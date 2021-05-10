Monday, 10 May 2021, 12:07 HKT/SGT Share: 百融云Q1业绩强劲复苏，大摩首予“增持”评级，目标价34港元

香港, 2021年5月10日 - (亚太商讯) - 摩根士丹利于5月3日发布研究报告，称中国最大的独立金融大数据分析解决方案供货商—百融云（6608.HK）从去年疫情中强劲复苏，实现2021年一季度总收入期内同比大幅增长92%至4.09亿元（人民币，下同），首次给予百融云“增持”评级，目标价34港元。



报告指出，大摩首次覆盖百融云，给予「增持」评级主要基于：

-- 百融云是中国领先的大数据分析解决方案提供商，拥有全面而不断积累的数据洞察。结合「先落地，再扩张」营业模式满足不断发展的客户的分析需求，促成强大的客户基础；

-- 随着对个人信贷需求的增长，潜在市场规模的稳固扩展将带来多种收入驱动因素，而监管变化将推动金融机构对大数据分析服务需求的结构性增长；

-- 借助原生云技术平台，专注于金融数据分析的技术解决方案；

-- 增长业绩和利润扩张具备潜力以及轻资本模式。



优质客户群的进一步扩大配合高效算法 百融云具高速增长动力

根据弗若斯特沙利文，作为中国最大的独立金融大数据分析解决方案供货商，百融云的市场份额从2019年的约8.7%进一步提升至2020年的9.0%。根据公司2021年第一季度经营摘要，截止2021年3月31日，百融云在中国为逾4,800名金融服务供货商客户提供服务，包括绝大部分中国国有银行、逾800家区域银行、绝大部分中国消费金融公司、100家主要保险公司及其他多家金融机构。



大摩报告指出，百融云基于4,800名大数据分析服务供货商的庞大客户群，在2020年为客户群创造出超过40亿次的访问量，进而为公司积累了庞大用户群的全面的专有数据库。此外，百融云还一直依托大数据和云原生SaaS平台，不断增强公司在金融大数据分析解决方案供应的行业地位。报告称，预计在中国家庭平均收入稳步增长以及零售需求仍有一定发展空间的情况下，中国个人信贷需求将会持续增加，百融云有望在此机遇下提升业绩并抢占市场份额，成为一个价值链整合的好伙伴。



一季度业绩增速超预期 未来发展潜力十足

百融云一直保持着较为稳健的业绩增长态势。虽然2020年因疫情影响公司营收，出现了暂时性小幅下滑，但随着疫情回缓及经营效率提升，公司2020年全年仍实现营收11.37亿元。并于2021年一季度业绩开始大幅飙升，根据公司2021年第一季度经营摘要显示，公司一季度实现营收4.09亿，同比大幅增长92%。公司三条业务主线，数据分析及其他服务、精准营销服务及保险分销服务的营收分别为1.41亿元、1.22亿元和1.46亿元，分别同比增长33%、293%及93%。



大摩预计百融云在2021年、2022年分别实现营收13.97亿元和18.13亿元，并在2023年进一步升至23.65亿元，复合年增长率将达到27.7%；调整后净利润将于2023年达到10%的增长，至2.29亿元，预计2020年至2023年复合年增长率达42%。



对于公司三个主要业务未来的毛利率以及调整后EBITDA，研报指出都将会有较好表现。该行预计百融云的数据分析业务和保险分销服务的毛利率将分别维持在80%-83%和40%-50%，而精准营销业务的毛利率不仅预计在90%左右，在2021年至2023年，ROI将提高125%。此外，百融云2019年和2020年的调整后EBITDA分别约为8,700万元和1.67亿元，同比增幅高达92%，该行预计在2023年将达到约3.96亿。利润率将从2020年的14.7%提高至2023年的16.8%。



长期来看，SaaS、数据分析、云计算及金融服务行业在未来依旧有很大的空间。大摩指出百融云能跑赢大市，给出较上个月30日19.9港元收盘价高出71%的34港元的目标价格，并提升百融云现价对应2021财年6.3倍市销率至11倍，值得长期看好。





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