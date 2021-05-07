Friday, 7 May 2021, 16:19 HKT/SGT Share:

来源 ACDX ACDX全球首发Chia奇亚XCH杠杆交易 -- ACDX是世界首个支持XCH杠杆交易的数字货币合约交易所

-- XCH是Chia 奇亚主网的代币，Chia 主网是由BitTorrent的始创人Bram Cohen创建的去中心化智能公链项目

-- ACDX上线XCH，務求连接中心化与去中心化的生态圈

塞舌尔, 2021年5月7日 - (亚太商讯) - 合約交易所ACDX今天宣布全球首发Chia奇亞（XCH）杠杆交易。ACDX为XCH上线数字货币结构性产品“牛熊币＂，令用户可以多倍杠杆交易XCH，同时减低仓位风险。



Chia奇亚主網是由BitTorrent网路的创始人Bram Cohen创建。它致力于通过尽可能节能的方式创造一个适用数字化社会的绿色数字货币，是自比特币以来首個企业级数字货币使用新的Nakamoto共识算法，目标优化全球金融和支付系统。



“ACDX旨在寻找创新，安全及高效的项目。 奇亚正乎合我们的要求。” ACDX的创始人兼执行主席Andy Cheung说。



ACDX是新一代的数货币交易所，致力于将创新产品带到币圈。产品由专业交易员设计，其中最独特的产品结合了永续期货和期权的特点，叫作牛熊币（BBS）。它可以像永续期货一样容易地交易，并且具有期权等封顶风险的优点。



考虑到今年区块链的广泛采用，ACDX大力加强了支持全球去中心化金融经济的决心。随着Chia奇亚采用更多现代加密工具来实现更丰富的智能交易功能，ACDX认为，上线XCH可以帮助他们实现连接去中化心和中心化区块链经济之间鸿沟的愿景。



“我们一直在密切式留意去中心化金融市场。团队意识到，许多金融和支付项目在2021年蓬勃发展，并有可能在2022年飞跃，例如PayPal，eBay等。为回应区块链社区的需求，我们决定将更多资源摆放到这一个领域。” Andy Cheung说。



关于ACDX

ACDX是全球首个打造数字货币结构性产品的合约交易所。团队专注研发易于使用，公平，创新的交易产品，迎合数字货币交易人的需求。





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