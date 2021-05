Thursday, 6 May 2021, 23:00 HKT/SGT Share:

来源 Tokyo Forum 中国是促进碳中和的重要一年 介绍东京大学及其同事开发的“全球公共管理权指数”

东京, 2021年5月6日 - (亚太商讯) - 全球共同管理权指数是由东京大学全球共同体研究中心与联合国可持续发展解决方案网络(SDSN)和耶鲁大学合作制定的。经济合作与发展组织(OECD)和欧盟委员会联合研究中心(EC-JRC)共同编写的《理解公共政策的溢出和跨界影响:实施2030年议程以实现更坚强的社会》一书的第10章对此进行了介绍。



在2020年12月举行的“东京论坛2020在线”上提出了“全球公共管理权指数:GCSi”的概述。该指数显示了气候变化等主要因素对全球环境系统造成的实际负荷的增加和减少。 ,生物多样性,土地用途的变化等,以及政府,组织,公司和其他机构制定的各项目标的实现程度。



GCSi对于中国促进碳中和的努力可能非常有帮助。



东京在线论坛2020是在日本举行的在线会议,来自世界各地的著名研究人员,经理,决策者和环境专家在线进行了交流。

论坛的主题是“人类世间的全球公共管理”。



东京大学校长五神真在研讨会上说:“人类是开始改变地球系统功能的第一个物种。”该研讨会是由东京大学和韩国崔钟贤学术院共同发起的。 “为应对这些挑战,我们需要对当前的经济模式进行系统的改造,以使我们的繁荣能够在地球系统,全球公域的边界内得以维持。”



东京大学于2020年8月成立了“全球公害中心(CGC)”,以帮助解决目前地球所面临的所有环境问题,并保护“全球公害”。 CGC主任和会议组织者石井菜穂子教授与其他著名演讲者一起,在许多场合表达了一种危机感。她强调说,如果我们要应对气候变化前所未有的规模和速度以及当今世界面临的其他环境问题,这种意识是必要的。



中国国家主席习近平在2020年9月向联合国大会发表讲话时承诺,到2060年实现“碳中和”,即从根本上消除温室气体排放。这一承诺已得到国际认可。在全世界范围内都进行了与东京论坛类似的热烈讨论和倡议,从而增加了这种趋势。



联合国生物多样性峰会将于今年10月11日至24日在中国昆明举行。对于中国作为促进碳中和的世界领导者而言,2021年将是非常重要的一年。



