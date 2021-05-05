|
|
|
|「DataHOUSE(TM) AR千里眼」 远程维护服务（「AR Remote Hand」）运用可穿戴式AR技术，颠覆前线工程师的操作及维护流程。
|
新加坡 , 2021年5月5日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）欣然宣布，凭借「DataHOUSE™ AR千里眼」远程维护服务（AR Remote Hand）的卓越效能，在「新加坡商业评论 - 卓越科技奖（Singapore Business Review Technology Excellence Awards “SBR TEA”）」中荣获「电讯业增强现实及虚拟现实项目 (Augmented & Virtual Reality Award for Telecommunications)」奖项。
「DataHOUSE™ AR千里眼」 远程维护服务是一个非常实用及高效的解决方案，让前线工程师与后勤工程师和支持人员进行无缝协作，数据并可以实时传送。此方案透过前线工程师配戴相关AR智能眼镜，识别任何有指定二维码的设备，继而从后台系统读取已加密的数据；利用预设程序（例如手势）检视该设备的数据，包括设备的历年记录或状态、服务手册、复杂的技术步骤，故障排除日志和图像等，迅速进行数据分析、设备维护、故障排除和现场操作，无须再因查看实体工作手册而中断工作，使生产力跃升高达五成。
传统上，前线工程师需要常以电邮或电话来联络后勤支援人员，难以具体描述故障实况。「DataHOUSE™ AR千里眼」推出后，后勤工程师现可透过AR控制台看到前线工程师从AR智能眼镜现场串流传送的实时影像，大大提升工作的速度和素质，而其效能强大的视像会议功能亦能为工程师提供即时支援，促进全球操作及维护团队之间的场外协作，并克服了时区、语言和距离的挑战，以及在多重技术环境中对专业技能的需求。
目前新冠肺炎仍然肆虐全球，对客户而言，要安排其IT人员亲赴数据中心管理所需设备实在不容易。中信国际电讯CPC的「DataHOUSE™ AR千里眼」服务遂成为客户的千里眼。客户不仅可身处办事处或其他地点透过AR控制台即时看到置于数据中心的设备的实况，更能即时向中信国际电讯CPC的前线工程师发出指引，在毋须置身数据中心的情况下，亦可妥善解决其设备问题。
「DataHOUSE™ AR千里眼」是中信国际电讯CPC的数据科学家和研发专家团队的成功之作。团队以他们的专业知识与香港应用科技研究院有限公司（「应科院」）的专家技术相结合，共同创建了突破性的技术，颠覆在数据中心的设备管理和维护。应科院由香港特别行政区政府成立，其使命是透过应用科技研究，协助发展以科技为基础的产业，藉此提升香港的竞争力。
中信国际电讯CPC目前正通过扩展其支援的供应商设备和加入人工智能（AI）技术，进一步强化AR千里眼的功能，期望日后可把技术扩展至更多服务范畴。作为亚太区跨国企业及商业客户最可信赖的合作伙伴之一，中信国际电讯CPC致力持续为客户提供全球领先的网络连接、云计算、信息安全和数据中心服务，成为企业可靠的信息技术方案供应商。
新加坡商业评论（Singapore Business Review）于本年四月的第二周和第三周通过视像会议颁发「卓越科技奖」（The Technology Excellence Awards）。今年的评委包括：Daryl Pereira, Head of Cyber at KPMG; Cheang Wai Keat, Partner, Consultant at Ernst & Young Advisory Pte. Ltd.; Henry Tan, Group Chief Executive Officer and Chief Innovation Officer at Nexia TS; Sivakumar Saravan, Senior Partner at Crowe Singapore; Cecil Su, Director, Head of Cybersecurity of BDO Singapore。
中信国际电讯CPC简介
中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。
凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、增强现实、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。
中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、18个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相关ICT服务认证的供应商之一，公司透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，为企业提供专业的在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供应商。请浏览www.citictel-cpc.com获取更多信息。
新加坡商业评论（Singapore Business Review）简介
新加坡商业评论是新加坡的权威杂志，目标客户均为商界精英。新加坡商业评论 - 卓越科技奖 (SBR TEA) 便是由新加坡商业评论 (SBR) 所颁发。新加坡商业评论不仅在刊物界别建立了良好的声誉和信誉，还成为在新加坡设有办事处的跨国公司所公认的卓越机构佼佼者。因此，新加坡商业评论一直致力提供一个平台，让不同行业的企业可以藉此展示其业务的优势，以及表扬其突出表现。
传媒查询：
June Tay
中信国际电讯CPC
+65 6692 8357
电邮：june.tay@citictel-cpc.com
话题 Press release summary
部门 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|CITIC Telecom CPC
|Mar 18, 2021 11:39 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC采用备受行业认可的Cloudian对象储存平台推出SmartCLOUD™ Object Storage 对象储存服务
|Jan 12, 2021 11:07 HKT/SGT
|
中信国际电讯 CPC持续扩大东盟业务据点 全力支持企业拓展创新科技业务和智慧城市发展
|Dec 10, 2020 18:37 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC 荣膺2020年度亚洲通讯大奖
|Oct 29, 2020 20:42 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC X OpenRice《开饭喇！》凭借数字化转型建设FoodTech生态圈 成效超乎想像
|Sept 24, 2020 19:47 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC与应科院携手颠覆客户体验 共同研发糅合增强现实技术的操作和维护方案
|Aug 27, 2020 12:17 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC获得VMware Cloud Verified 标志
|June 3, 2020 12:50 HKT/SGT
|
正确备份 助企业迈步向前
|Feb 28, 2020 16:55 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC宣布委任新副董事长及行政总裁
|Feb 18, 2020 16:27 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC跨国云端桌面、远程接入服务让业务不中断
|Sept 2, 2019 16:32 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC荣膺Frost & Sullivan 2019最佳实践奖 (Best Practices Award)
|June 19, 2019 15:05 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC宣布任命环球业务及伙伴拓展部新任高级副总裁 积极拓展全球业务和增强业务伙伴关系
|June 3, 2019 17:38 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC和应科院宣布携手合作共同开发糅合增强现实技术的新一代操作和维护方案
|May 6, 2019 10:26 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC进一步优化TrueCONNECT™ Hybrid软件定义广域网方案，结合尖端SD-WAN为市场带来创新方案
|Dec 7, 2018 18:30 HKT/SGT
|
中国跨境数据通信产业联盟2018年度会员大会在北京成功召开
|Nov 23, 2018 12:40 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC再次赢得业界殊荣 获颁「最佳云端服务供应商」奖项
|Sept 24, 2018 17:42 HKT/SGT
|
「中信国际电讯CPC X TutorABC 」共创全球数字化教育科技新里程
|July 3, 2018 11:00 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC荣膺两项国际殊荣
|June 29, 2018 10:09 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC推出TrueCONNECT(TM) Hybrid 软件定义广域网方案 全面提升分布式企业的灵活性
|Mar 5, 2018 15:23 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC宣布任命欧洲区新任董事总经理 并为欧洲、GIS地区分公司完成名称更新
|Oct 26, 2017 09:36 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC公布Linx Telecommunications B.V合并后新名称 迈进新时代 将世界连系至「数字丝绸之路」
|更多新闻 >>