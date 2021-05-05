Wednesday, 5 May 2021, 12:30 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC凭借「DataHOUSE AR 千里眼」于「2021年度新加坡商业评论 - 卓越科技奖 (SBR TEA 2021)」中荣膺「电讯业增强现实及虚拟现实项目(Augmented & Virtual Reality Award for Telecommunications)」奖项 「DataHOUSE(TM) AR千里眼」 远程维护服务（「AR Remote Hand」）运用可穿戴式AR技术，颠覆前线工程师的操作及维护流程。

新加坡 , 2021年5月5日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）欣然宣布，凭借「DataHOUSE™ AR千里眼」远程维护服务（AR Remote Hand）的卓越效能，在「新加坡商业评论 - 卓越科技奖（Singapore Business Review Technology Excellence Awards “SBR TEA”）」中荣获「电讯业增强现实及虚拟现实项目 (Augmented & Virtual Reality Award for Telecommunications)」奖项。







「DataHOUSE™ AR千里眼」 远程维护服务是一个非常实用及高效的解决方案，让前线工程师与后勤工程师和支持人员进行无缝协作，数据并可以实时传送。此方案透过前线工程师配戴相关AR智能眼镜，识别任何有指定二维码的设备，继而从后台系统读取已加密的数据；利用预设程序（例如手势）检视该设备的数据，包括设备的历年记录或状态、服务手册、复杂的技术步骤，故障排除日志和图像等，迅速进行数据分析、设备维护、故障排除和现场操作，无须再因查看实体工作手册而中断工作，使生产力跃升高达五成。



传统上，前线工程师需要常以电邮或电话来联络后勤支援人员，难以具体描述故障实况。「DataHOUSE™ AR千里眼」推出后，后勤工程师现可透过AR控制台看到前线工程师从AR智能眼镜现场串流传送的实时影像，大大提升工作的速度和素质，而其效能强大的视像会议功能亦能为工程师提供即时支援，促进全球操作及维护团队之间的场外协作，并克服了时区、语言和距离的挑战，以及在多重技术环境中对专业技能的需求。



目前新冠肺炎仍然肆虐全球，对客户而言，要安排其IT人员亲赴数据中心管理所需设备实在不容易。中信国际电讯CPC的「DataHOUSE™ AR千里眼」服务遂成为客户的千里眼。客户不仅可身处办事处或其他地点透过AR控制台即时看到置于数据中心的设备的实况，更能即时向中信国际电讯CPC的前线工程师发出指引，在毋须置身数据中心的情况下，亦可妥善解决其设备问题。



「DataHOUSE™ AR千里眼」是中信国际电讯CPC的数据科学家和研发专家团队的成功之作。团队以他们的专业知识与香港应用科技研究院有限公司（「应科院」）的专家技术相结合，共同创建了突破性的技术，颠覆在数据中心的设备管理和维护。应科院由香港特别行政区政府成立，其使命是透过应用科技研究，协助发展以科技为基础的产业，藉此提升香港的竞争力。



中信国际电讯CPC目前正通过扩展其支援的供应商设备和加入人工智能（AI）技术，进一步强化AR千里眼的功能，期望日后可把技术扩展至更多服务范畴。作为亚太区跨国企业及商业客户最可信赖的合作伙伴之一，中信国际电讯CPC致力持续为客户提供全球领先的网络连接、云计算、信息安全和数据中心服务，成为企业可靠的信息技术方案供应商。



新加坡商业评论（Singapore Business Review）于本年四月的第二周和第三周通过视像会议颁发「卓越科技奖」（The Technology Excellence Awards）。今年的评委包括：Daryl Pereira, Head of Cyber at KPMG; Cheang Wai Keat, Partner, Consultant at Ernst & Young Advisory Pte. Ltd.; Henry Tan, Group Chief Executive Officer and Chief Innovation Officer at Nexia TS; Sivakumar Saravan, Senior Partner at Crowe Singapore; Cecil Su, Director, Head of Cybersecurity of BDO Singapore。



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、增强现实、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、18个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相关ICT服务认证的供应商之一，公司透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，为企业提供专业的在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供应商。请浏览www.citictel-cpc.com获取更多信息。



新加坡商业评论（Singapore Business Review）简介

新加坡商业评论是新加坡的权威杂志，目标客户均为商界精英。新加坡商业评论 - 卓越科技奖 (SBR TEA) 便是由新加坡商业评论 (SBR) 所颁发。新加坡商业评论不仅在刊物界别建立了良好的声誉和信誉，还成为在新加坡设有办事处的跨国公司所公认的卓越机构佼佼者。因此，新加坡商业评论一直致力提供一个平台，让不同行业的企业可以藉此展示其业务的优势，以及表扬其突出表现。



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June Tay

中信国际电讯CPC

+65 6692 8357

电邮：june.tay@citictel-cpc.com









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