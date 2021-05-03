网龙多项数字教育成果亮相第四届数字中国建设峰会

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香港, 2021年5月3日 - (亚太商讯) - 全球领先的互联网社区创建者 – 网龙网络控股有限公司（“网龙”或“本公司”，香港交易所股份代号：777）欣然宣布，近日，第四届数字中国建设峰会在福建省福州市成功举行，网龙作为峰会唯一的特殊贡献品牌合作伙伴，已连续四年深度参与峰会，并承办数字丝路分论坛。活动期间，网龙分享了多项数字教育成果，展出了教育服务机器人、AR课堂、中央电化教育馆中小学虚拟实验和5G移动智慧教室等二十余项数字教育创新产品和解决方案，在场人士反应热烈。
网龙首席执行官熊立博士出席峰会主论坛，并在圆桌对话环节分享了网龙通过激活数据要素，挖掘教育数据价值，助力各国发展数字教育的经验与思考。熊立还出席了数字丝路暨中国—东盟智慧城市国际合作分论坛，发表了以“深化数字教育合作，助力东盟高质量发展”为题目的主题演讲，分享了网龙与东盟各国在智慧教育领域的合作进展。
“在过去的几年中，我们在海外的教育业务覆盖了200余万间教室，网龙数字教育产品的累计注册用户超过1亿。”在峰会主论坛圆桌对话环节，熊立分享了网龙助力各国发展数字教育的成果。2020年，网龙与埃及达成国家级合作，埃及2300万师生全面使用网龙旗下的在线教育产品。熊立表示，以埃及为起点，网龙将充分挖掘海量教育数据的价值，以数据为驱动，激活数据要素，为地区教育决策、老师差异化教学、学生个性化学习提供支撑。面对疫情带来的机遇与挑战，网龙的“一站式混合学习解决方案”赢得了海外市场的认可，成功将“国家级模式”扩展至埃及、加纳、泰国、马来西亚等国家，与二十余个“一带一路”沿线国家建立了深度合作，因地制宜地满足各国对教育科技的需求。
借助峰会平台，网龙也达成了多个重要项目成果。作为本届数字丝路分论坛的重要成果之一，联合国教科文组织教育信息技术研究所（UNESCO IITE）携手网龙打造的“教师电子图书馆”项目正式启动，项目将积极推进教师能力建设，助力全球教育公平。
此外，网龙与北师大智慧学习研究院联合发布《信息化课堂教学行为分析》报告，该报告依托网龙旗下备授课软件101教育PPT平台中的教学大数据信息，通过对老师在课堂教学中的工具使用、内容展示、师生互动等教学行为进行分析，并围绕学生探究、沟通、建构、表达等学习行为的刻画呈现，为信息技术与教学深度融合、提升教师信息化教学能力、优化智慧教育环境等提出了思考与建议。
四年来，数字中国建设峰会的影响力不断增强，为数字福建、数字中国的建设注入了澎湃动力。网龙将继续扎根国内市场，并沿着“一带一路”的轨迹挺进新兴市场，推动全球数字教育合作，以数字技术引领教育高质量发展。
关于网龙网络控股有限公司
网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：0777）是全球领先的互联网社区创建者，在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有优良往绩，覆盖用户数以亿计，包括建立中国首个网络游戏门户－17173.com及打造中国最具影响力的智能手机服务平台－91无线。
网龙成立于1999年，成功自主研发多个著名的旗舰游戏，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外，网龙近年积极扩展在线教育业务，管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景，旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多信息请访问www.netdragon.com。
如有投资者垂询，敬请联络：
网龙网络控股有限公司
周鹰女士
投资者关系高级总监
电话：+852 2850 7266 / +86 591 8390 2825
电邮：maggiezhou@nd.com.cn
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