Thursday, 29 April 2021, 17:42 HKT/SGT Share: 兴业银行首季 "开门红" 营收净利润双双两位数增长

香港, 2021年4月29日 - (亚太商讯) - 4月29日晚间，兴业银行发布2021年一季度业绩报告，各项经营业绩超出预期，营收和净利润双双两位数增长，资产质量延续稳中向好态势，实现了新一轮五年发展稳健开局。



截至2021年3月末，该行总资产7.99万亿元，较上年末增长1.26%，同比增长7.85%；实现营业收入556.63亿元，同比增长10.75%；归属于母公司股东的净利润238.53亿元，同比增长13.67%。



一季度，为推动中国经济保持快速恢复性增长，实现“十四五”开好局起好步，兴业银行加力增效，加快贷款投放节奏，贷款占比继续攀升，在资产中占比较年初提高2个百分点至52.24%，各项贷款余额4.18万亿元，同比增长15.06%，同时信贷资金持续向绿色发展、制造业、普惠小微等实体经济重点领域和薄弱领域倾斜，结构不断优化，服务实体经济质效进一步提高。



营收结构更加均衡。息差环比保持稳定，同比有所提升，推动利息净收入同比增长12.13%；非息净收入在营业收入中占比33.75%，较年初占比提高4.40个百分点，其中在加大对实体经济主动减费让利的同时，财富银行、投资银行等重点优势业务持续快速增长，推动手续费及佣金净收入同比增长34.25%。



资产质量进一步改善，不良继续保持“双降”、拨备覆盖率和拨贷比呈现“双升”。不良贷款余额较年初减少4.63亿元，不良贷款率1.18%，较年初下降 0.07个百分点；关注类贷款占比1.27%，较年初下降0.1个百分点，新发生不良也呈好转态势。与此同时，拨备覆盖率较年初提高28.69个百分点至247.52%，拨贷比较年初提高0.18个百分点至2.92%，风险抵补能力持续提升。



资本内生增长和轻型化转型成效不断取得新成效，推动兴业银行高质量发展迈上新台阶。在贷款保持较快增速的情况下，核心一级资本充足率较年初提升0.09个百分点。股东回报稳步提升，加权平均净资产收益率4.40%，同比提高0.17个百分点。





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