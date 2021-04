泰诺麦博宣布完成4.5亿元人民币A轮融资

香港, 2021年4月26日 - (亚太商讯) - 近日,珠海泰诺麦博生物技术有限公司(Trinomab Biotech Co., Ltd. 简称“泰诺麦博”或“Trinomab”)宣布完成4.5亿元人民币的A轮融资,此次融资由高瓴创投领投,康哲药业、药明生物产业基金、无锡国联等共同参与完成。







本轮融资款项主要用于:泰诺麦博天然全人源呼吸道合胞病毒单抗药物TNM001、破伤风毒素单抗药物TNM002以及神经生长因子单抗药物TNM009的临床研究;公司管线上其他天然全人源单克隆抗体药物(如针对人巨细胞病毒、水痘-带状疱疹病毒、金黄色葡萄球菌α毒素及其它项目)的临床前研究;以及2*1000L规模生物反应器FlexFactory™商业化生产线的正式运营。



目前,泰诺麦博自主研发的破伤风毒素单抗药物TNM002已于2020年11月在澳洲启动I期临床试验,在美国的临床试验申请近期也已成功获得FDA批准,TNM002是全球首款进入人体试验的破伤风毒素全人源单抗药物。作为利用基因重组技术工业化生产的新一代单克隆抗体药物,TNM002具有中和能力强、安全性好、产量高等优点。TNM002上市后有望大面积取代现有的“人破”和“马破”,预估在国内每年将会有数十亿元的市场份额,而在全球范围内市场份额将高达百亿元。



“本轮融资款将持续用于公司第一梯队单抗产品的临床前开发和临床试验,助力公司产品早日上市造福广大病患,同时促进我们建成高度自动化的抗体药物智能制造工厂,推动泰诺麦博实现从一家具有创新能力的研发型科技公司跨越成为一家创新性生物制药企业。”泰诺麦博联合创始人董事长兼CTO廖化新博士表示。



泰诺麦博联合创始人CEO兼总裁郑伟宏先生表示:“此次联合投资中,高瓴创投代表头部投资机构专业高度认可;康哲药业代表产品管线符合市场需求的准确判断;药明生物代表生物制药技术领域的全球领先水平。我们坚信,在投资机构的助推下泰诺麦博一定能够快速健康的成长,最终发展成面向全球的国际化制药企业。”



关于泰诺麦博

泰诺麦博是一家面向全球的创新型生物制药公司,以研发原创性的天然全人源单克隆抗体新药为主营业务。泰诺麦博核心技术是 “天然全人源单克隆抗体研发综合技术平台(HitmAb®)”,致力于开发具有自主知识产权的、高度差异化的、高效的天然全人源单克隆抗体新药,提高和改善针对感染性疾病、自身免疫性疾病、恶性肿瘤以及其它疾病的防治效果。天然全人源单克隆抗体新药可最大限度的减少甚至避免过往传统技术研发的抗体药物因免疫原性而引起的ADA反应难题,大大降低了研发和投资风险,进而推动抗体药物的发展和迭代。



关于高瓴创投

高瓴创投是高瓴旗下专注于早期创新型公司的风险投资基金,主要专于生物医药及医疗器械、软件与硬科技、消费互联网及科技、新兴消费品牌及服务四大领域的风险投资。生物医药和医疗器械领域一直是高瓴的重点投资方向,十多年来,高瓴投资了200多家优秀的生物医药、医疗器械及医疗服务等企业。我们希望与企业一起,做时间的朋友,共同推动大健康领域企业的创新和发展,惠及更多患者。



关于康哲药业

康哲药业(0867.HK)是一家全球创新驱动、聚焦中国市场的专业医药企业。康哲药业专注于布局全球首创,或拥有创新制剂、创新给药方式以达到同类治疗效果最佳、最安全、或最具效益比的创新药物;已建立创新等级较高、市场潜力大、有竞争差异性优势的创新管线。康哲药业拥有二十余年已被验证的成功药品推广经验,在售众多药品拥有领先的市场地位。康哲药业在强产品力、强销售推广能力和专业、高效、精细化的内部管理体系共同驱动下成为中国医药行业管理效率最高的公司之一。



关于药明生物

药明生物(2269.HK)作为一家香港上市公司,是全球领先的开放式、一体化生物制药能力和技术赋能平台。公司为全球生物制药公司和生物技术公司提供全方位的端到端研发服务,帮助任何人、任何公司发现、开发及生产生物药,实现从概念到商业化生产的全过程,加速全球生物药研发进程,降低研发成本,造福病患。预计到2024年后,公司在中国、爱尔兰、美国、德国和新加坡规划的生物制药生产基地合计产能将达到43万升,这将有力确保公司通过健全强大的全球供应链网络为客户提供符合全球质量标准的生物药。



关于无锡国联

无锡市国联发展(集团)有限公司(无锡国联)是无锡市人民政府出资设立的国有资本投资运营和授权经营试点国企集团。历经20余年创新创业和转型发展,无锡国联基本形成了金融服务、实业经营和投资运作三大领域,其中医疗大健康产业日益成为投资领域的战略重点。无锡国联正秉承“奋发有为、开拓进取、勇往直前、永不言难”的国联精神,加快推进国发资本国联集团一体化运营、授权经营、市场化机制等改革举措落地见效,努力探索地方国有资本运营平台高质量发展的新方向,加快打造国内一流的综合性金融控股集团。



