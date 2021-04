新光维医疗完成近4亿元A轮融资，全力打造全球领先的内窥镜及相关领域创新产品平台

香港, 2021年4月26日 - (亚太商讯) - 苏州新光维医疗科技有限公司(以下简称“新光维医疗”)今日宣布获得近4亿元A轮融资,该笔融资成为近年来国内内窥镜领域融资金额最高的项目之一。本轮投资由高瓴创投、礼来亚洲基金联合领投,经纬中国、美敦力、成为创伴、韦豪创芯投资共同助力本次融资。本轮融资的顺利完成,体现了资本市场和产业战略合作伙伴对新光维医疗在内窥镜领域的认可以及未来发展的期待,新光维医疗将全力打造全球领先的内窥镜及相关领域创新产品平台。







新光维医疗由张一博士和陈东博士创立,总部位于苏州工业园区,在中国苏州和日本东京均设有研发中心,聚焦于图像处理的研究开发和内窥镜技术创新。新光维医疗是一家涉及光学诊疗、多维影像、高性能材料及精密制造等领域的高科技创新型医疗器械研发生产企业。新光维医疗的产品矩阵同时涵盖软镜、硬镜,并在医学内窥镜领域所有前沿技术的研究及产品化方面独具优势,拥有超高清成像技术(如4K成像)、3D成像技术、特殊光成像技术(如荧光成像)、超细内镜成像技术、内镜耗材化技术(一次性使用技术)等。



根据弗若斯特沙利文,预计到2024年,全球内窥镜器械总体规模将增长至269.8亿美元,中国内镜市场规模将达到423亿元人民币,成为全球增长最快的医疗器械子行业之一。随着微创诊疗技术在全球范围内逐渐普及,内窥镜行业也进入快速发展阶段。



内窥镜行业具有较高的技术壁垒,涉及多学科、多领域,综合了医学、光学、材料、精密机械、电子工程、软件开发等多个学科,与传统机械制造相比具有更多的技术含量。当前内镜设备市场呈现寡头垄断的局面,国际品牌凭借先发优势和成熟的技术优势,占据较大的市场份额。新光维医疗成功在内窥镜的光学成像及图像处理等关键领域实现突破,打破了国际品牌产品的技术垄断。



新光维医疗精准把握临床的真正需求,以结合多学科领域的创新技术,开发出国内外临床专家都认可的中国好产品。新光维医疗首创2D转3D的“3D图像成像装置”于2018年7月取得NMPA认证、CE认证,并于2019年9月成为国产首款获批美国FDA上市的3D图像成像装置。新光维医疗自主研发的“4K超高清内窥镜摄像系统”于2019年6月取得NMPA认证,作为国产首款4K摄像系统在国内上市,并于2019年7月取得CE认证。2020年8月,“4K超高清内窥镜摄像系统”成为我国首家获得美国FDA认证的产品。



此外,新光维医疗拥有具备国际竞争力的一次性使用电子内窥镜产品。其旗下多款一次性使用电子内窥镜产品已经在中国、美国、欧洲等国家地区分别进入临床、或注册、或销售阶段。随着全球内窥镜耗材化时代到来,新光维医疗将凭借颠覆性的一次性技术和领先的技术优势,与国际品牌在全球市场同台竞争。



新光维医疗联合创始人张一博士表示:“公司创始管理团队衷心感谢行业顶尖投资机构、产业战略合作伙伴对我们的认可和支持。未来几年,内窥镜产品将全面实现从‘高清’向‘超高清’的迭代,从‘重复使用’到‘一次性使用’的突破,新光维医疗将凭借世界领先的技术和强大的可持续研发实力、投资机构的助力和产业界的持续关注,形成全面布局内窥镜及相关领域创新产品的平台型企业,实现高品质产品国产替代、创新产品国际竞争,全力打造植根中国、全球领先的内窥镜自主研发品牌。新光维医疗的创办初衷是解决临床痛点、让诊疗更安全更有效,最终帮助到每一个患者以及患者背后的每一个家庭。新光维医疗将会为之不懈地努力。”



高瓴联席首席投资官、高瓴创投生物医药与医疗器械负责人易诺青表示:“随着分级诊疗推进、微创手术发展和人口老龄化等,临床对内窥镜的需求快速上升,国产替代空间巨大。新光维医疗具有国内龙头、全球领先的市场地位,是同时布局电子内镜和光学内镜,且拥有超高清成像技术、3D成像技术、特殊光成像技术、超细内镜成像技术、一次性使用技术等技术路线的国产自主研发品牌。高瓴希望长期陪伴像张一博士和陈东博士这样具备创新能力和管理经验的优秀创业者,助力新光维医疗持续研发创新,实现高品质产品的国产替代,并积极参与国际竞争,让更多患者受益。”



礼来亚洲基金管理合伙人陈飞博士表示:“内窥镜是产品技术壁垒非常高的行业,我们非常看好新光维医疗团队在硬镜和软镜领域丰厚的技术沉淀和创新研发能力。公司自主研发的4K超高清内窥镜系统,率先获得中国药监局批准和FDA认证,并取得临床专家的高度认可。相信新光维医疗能够凭借其特色的产品解决方案及前瞻性的产业布局,成为中国乃至全球内窥镜领域技术革新的引领者。”



经纬中国合伙人喻志云博士表示:“内窥镜产品技术壁垒高,国内市场长期被国外巨头垄断。新光维医疗凭借强大的技术实力,无论是在3D、超高清还是一次性内窥镜等下一代品类都达到或者超过国外巨头的水平。我们期待公司进一步的表现,早日将产品在临床上推广开来,为中国的医生和病人带来临床的获益。”



美敦力大中华区企业发展及风险投资部董事总经理施永辉博士表示:“为全球患者减轻病痛,恢复健康,延长寿命是美敦力公司的全球使命。美敦力中国一直致力于支持创新医疗科技在本土市场的应用和发展,2016年后设立中国风投基金和创新加速器以来,已投资孵化10余家医疗科技企业。本次战略参股新光维医疗,希望双方在内窥镜领域开展多层次战略合作,一起将优质的医疗方案带给万千中国病患。”



成为创伴副总裁严迪表示:“内窥镜行业目前国产化率不到10%,国产替代需求强烈。我们很欣喜地看到新光维医疗内窥镜产品能够突破外资技术垄断,并且解决目前该领域国有产品无法切入高端市场的痛点,填补了高端内窥镜市场的空白,是具备硬镜和软镜技术的国产品牌。我们相信新光维医疗一定能够成为内窥镜领域的引领者,助力临床医学的进一步发展。”



上海韦豪创芯投资管理有限公司合伙人王智表示:“我们非常看好CMOS图像传感器芯片微型化背景下,医疗窥镜系统向超高清化、耗材化演进的趋势。这个趋势,有望打破欧美日企业在医疗窥镜领域的长期垄断局面,为以新光维医疗为代表的,拥有国际化视野和创新技术能力的中国公司提供弯道超车的机遇。相信中国公司会在此领域提供创新、高质的医疗窥镜产品,造福更多的患者。”



关于高瓴创投

高瓴创投是高瓴旗下专注于早期创新型公司的风险投资基金,主要专于生物医药及医疗器械、软件与硬科技、消费互联网及科技、新兴消费品牌及服务四大领域的风险投资。生物医药和医疗器械领域一直是高瓴的重点投资方向,十多年来,高瓴投资了200多家优秀的生物医药、医疗器械及医疗服务等企业。我们希望与企业一起,做时间的朋友,共同推动大健康领域企业的创新和发展,惠及更多患者。



关于礼来亚洲基金(LAV)

礼来亚洲基金 (LAV) 成立于 2008 年,是领先的专注于生命科学和医疗健康行业投资的风险基金,在中国上海、中国香港和美国硅谷均设有办公室。礼来亚洲基金致力于成为杰出创业者寻求智慧资本时的可靠伙伴,共创以突破性产品战胜疾病并改善人类健康的伟大公司。



关于经纬中国

经纬中国是早期市场上最活跃的VC投资机构,在成立后的十余年中一直扎根本土,坚定地投资中国创业者,主要投资方向包括:医疗健康、新科技+先进制造、大消费、B2B/交易平台等领域,已经投出了700多家企业。经纬始终秉持与创业者是合作伙伴关系的信念,谋求与价值观相同、相互信任的创业者合作共赢。经纬定位为“积极主动、最懂创业者,帮忙但不添乱”的投资人,围绕着被投公司痛点搭建投后服务团队,致力于通过积极的投后管理和增值服务来创造价值。



关于美敦力

美敦力的总部设在爱尔兰都柏林,是一家全球化的医疗科技、服务和解决方案提供者,每年为全球超过7000万人减轻病痛、恢复健康、延长寿命。美敦力有超过90000名员工,在全球150多个国家和地区为医生、医院和患者提供服务。与全球的合作伙伴携手,共同推动医疗事业的发展。美敦力已在中国地区设立创投基金和创新加速器,支持本土医疗科技企业发展。



关于成为创伴基金

成为创伴基金专注于医疗健康领域产业的早中期投资。基金致力于投资以核心产品、技术和市场驱动创新企业,尊重项目的底层逻辑。基金投资人包括上海市引导基金、普陀区引导基金、张江高科等。我们希望与内心有激情的创业者和企业家同行,共同推动医药健康行业的创新与发展。



关于上海韦豪创芯投资管理有限公司

上海韦豪创芯投资管理有限公司获得中国半导体行业龙头企业韦尔股份投资和支持,专注于泛半导体领域优质企业的股权投资。公司管理团队具备丰富的硬科技行业从业和投资经验,不断发现和赋能优秀的泛半导体领域高成长企业。





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network