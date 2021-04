Friday, 23 April 2021, 06:00 HKT/SGT Share:

来源 Avance Clinical Avance Clinical受邀发表“分散试验–不再回头” 适用于Oracle Health Sciences Connect

澳大利亚阿德莱德, 2021年4月23日 - (亚太商讯) - 澳大利亚领先的生物技术CRO和Frost&Sullivan亚太CRO市场领导奖获得者Avance Clinical已应邀在Oracle Health Sciences Connect会议上介绍了分散临床试验的未来。







标题:分散试验-不再回头

链接:www.oracle.com/in/industries/life-sciences/health-sciences-connect/sessions/

时间:2021年4月23日–下午3.05(澳大利亚/阿德莱德ACST)。



Avance Clinical首席执行官Yvonne Lungershausen分享了公司对非集中化临床试验(DCT)的未来以及决定成功的技术和患者因素的见解。Avance Clinical使用全套的eClincial技术来支持需要DCT或基于站点的方法的客户,同时仍然利用包括ePro,eSource和eConsent在内的先进技术。



Lungershausen说:“ DCT正在迅速成为新的规范,这对于药物开发部门以及现在将可以进行临床试验的多样化和偏远的患者群体来说,是一个令人难以置信的机遇。”



“随着人们停止参加试验和去诊所,大流行一直是加速采用分散式临床试验方法的催化剂。 试验已经陷入僵局,使生命和重大投资面临风险。”



Yvonne Lungershausen说,DCT有很多好处,包括:



- 减少安排病人的时间和旅行负担-在舒适的家中提供护理。

- 将患者与全球范围的试验联系起来–现在可以使用传统试验方案下无法接触到的患者



她说挑战包括:



- 人与人之间错过的联系以及患者护理的连续性

- 将研究产品分发到更偏远的目的地

- 监督患者家中的依从性和研究程序



演讲还涵盖了人工智能(AI),机器学习,云计算和血液自我收集设备方面的进展,这些都彻底改变了分散式临床试验过程。



- 无论是作为腕带还是作为身体上的粘贴片佩戴,可穿戴设备都具有巨大的潜力。 内置AI的功能使这些设备可以远程测量患者的心率或新陈代谢。 通过安全网络链接到云,临床医生可以实时接收和分析数据。

- 视频通话和电子提醒可以提高患者在试验中的依从性-促使参与者在正确的时间服药或记录在电子日记中。

- 正在开发允许以患者为中心的采样(样本的自我收集)的设备,该设备需要使用刺血针和手指刺,而其他设备则不需要,从而使临床试验更加便捷。



参加测验:在此处测试您对澳大利亚临床试验的了解。 https://www.surveymonkey.com/r/Australian-Clinical-Trials



关于 Avance Clinical



Avance Clinical拥有20多年的从业经验,目前是澳大利亚领先的合同研究机构之一。 Avance Clinical通过协调人员、技能和专业知识,促进高质量的药物开发,以追求更健康的世界。



AvanceClinical凭借其经验丰富的团队,致力于提供高质量的临床研究服务。Avance Clinical的知识和经验库也得益于精心挑选的专家在不断地扩张,这些专家也表现出对所选领域的高度热情。Avance Clinical在成熟的临床试验生态系统中提供高质量的服务,包括世界级的研究人员和能够访问特定患者组群的中心。欲了解更多信息,请访问 http://www.avancecro.com 。



其他好处还包括:

1. 政府发放研发经费,意味着可享受超过43.5%的临床试验经费返利。

2. 远程医疗在COVID-19大流行期间的枢纽作用——快速和连续性。

3. 网上问诊(SIV)和研究的启动在 5 — 6周得以实现。

4. 临床试验不需要IND申报。

5. 一期临床试验不要求使用完整的GMP材料。

6. 建立了具有世界一流的研究人员和场所的临床试验环境。

7. 建立健康的受试者数据库和专业的患者群体库。

8. 整个澳大利亚一期设施分为5个独立部分,其中包括以医院为基础的重症监护室。

9. 拥有世界一流的基础设施和专业的临床试验室的大型医院,其在FDA合规研究方面有着长期的跟踪记录

10. 季节性研究:北半球的赞助商可以利用澳大利亚的反流感和季节性过敏进行全年的研究



媒体联络:

media@avancecro.com



