视频化浪潮中扬帆起航 哔哩哔哩动力十足

香港, 2021年4月20日 - (亚太商讯) - 不久前,哔哩哔哩(股份代号:9626.HK,下称「B站」)以808港元的发售价成功赴港二次上市,受到投资者的重点关注,股价一度上冲至每股888港元的高峰,并于近期展开调整,交投氛围持续活跃。



从「小破站」到2018年登陆美国纳斯达克市场再到此番回港上市,B站快速发展成了拥有2亿月活用户的视频社区。尤其是在美股市场的三年时间里,B站向全球投资者充分证明了它的内在价值及发展前景,市值涨超十倍,成为资本市场的佳话。



扬帆于「视频化」浪潮之中



B站成功的因素众多,其中最必不可少的是对行业发展机遇的把握,尤其是「视频化」趋势。



所谓「视频化」即人们将视频融入日常生活场景的趋势。前不久,当今第一大科技公司CEO——60岁的库克接受一名22岁大学生UP主采访的视频被疯狂转发,身份迥然不同的两人进行了亲切对话,B站上播放量已超870万次;更有UP主花了20万与15天,以500克黄金复刻三星堆黄金面具,直上热搜,在B站获得超过600万次播放。 「视频化」的背后,不仅是令人惊叹的内容的分享与交流,更是流量的聚集及爆发,是发展的契机。



根据艾瑞咨询报告,中国的视频用户预计将由2020年的9.3亿人增加至2025年的11.8亿人;中国泛视频市场规模预计将在2025达到人民币18,025亿元,2019年至2025年的复合年增长率高达20.7%。



由直观的数据可以看出,视频市场的发展迅速且空间广阔。随着5G和视频制作技术的不断进步,视频内容创作者不断增加,用户对高质量视频内容需求的攀升及消费力的提升支撑起视频市场的巨大潜力。



业绩快速稳健增长 未来可期



在「视频化」浪潮的滋养下,B站的发展可圈可点。 2018至2020年这三年,哔哩哔哩的净营业额分别为人民币41.3亿元、人民币67.78亿元及人民币120亿元,其中2019年及2020年的同比增幅分别为64.2%及77%。过硬的业绩增长不仅体现出B站对于行业发展趋势的良好把控,亦是支撑其股价持续上升的关键动力。



恰逢2021年第一季度已过,市场料将迎来B站的最新财报,投资者亦可以从去年同期的业绩数据合理把握预期。



2020年第一季度,B站实现营收为人民币23.2亿元,同比增幅高达69%,超出市场预期;月均活跃用户为1.72亿,同比增长70%;移动端月均及日均活跃用户分别为1.56亿及0.51亿,同比增幅分别为77%及69%,是上市以来的最高增幅。基于良好的用户数据,B站商业化落地进程喜人,月均付费用户数同比增长134%至1340万;同时毛利率达到23%,较2019年同期增长9个百分点,保持连续四个季度的增长。



2020年的开门红不仅仅归功于「视频化」趋势的推动,B站强大的基本盘实力亦是制胜的关键,持续坚持的内容生态建设在商业化进程的推进下不断迎来红利的释放。从这个方面看,B站有望维持较高的增长绝对值,并在今年交出不错的一季度业绩答卷;但从另一方面看,2020年的疫情催生了用户在线娱乐时长的大幅增长,且在去年高增长基数的基础上,导致今年第一季度同比增长的百分比数值可能产生「失真」而不及2020年同期,此时应该更加注重绝对值的变动而非百分比数值。



总体而言,长期股价将更能反映企业的价值。 「视频化」的大浪打开了增长的无尽空间,拥有独特社区生态驱动的B站在资本市场的强大助推下有望企及更广阔的天空。





