都市丽人2020年营收超30亿元 全面革新成效显著

香港, 2021年4月20日 - (亚太商讯) - 2020年是与众不同的一年,尽管充满挑战,线下零售业整体受挫,中国内衣龙头企业都市丽人(02298.HK)采取快速有力的恢复举措,聚焦消费者导向、着力品牌优化、推出科技产品,因而能在第四季度恢复增长,下半年实现经营盈利,营收约达30.57亿元 (人民币‧下同),毛利率由去年同期的约22.6%,大幅上升至2020年的约48.8%,业务趋势稳中向好。



实用主义引领消费趋势



作为贴身衣物的领导品牌,都市丽人始终专注于技术开发和舒适的体感设计,全面迎合当代年轻人的消费需求,塑造「回归实用」的品牌定位,融合舒适、科技、健康、美观的产品理念,打造经典不衰且具品牌特色的常青款式。



3月28日,都市丽人举办了「同生共美 唤醒新生」2021春夏新品发布会,正式推出柔心杯、零感内衣、无尘棉家居服、高弹裤四款新品,通过科技赋能为消费者营造「舒适至上」的全新体验。当中产品力的提升,是品类结构精简、供应链柔性升级带来的正面回馈,双重驱动下,都市丽人产品价值和售罄率均明显提高,较高毛利率产品(如塑身衣)的销售更优于2019年。



都市丽人2021春夏产品订货会的加盟商订单金额同比亦增长超过30%,塑身内衣、家居服、男士内裤呈现高速增长。3月23日,由北京服装学院时尚传播研究中心发布的「2020年国产服装品牌影响力百强榜」中,都市丽人位列第16名,获年轻人群青睐。



此外,都市丽人在2020年继续加速清理库存,目前存货量已恢复到健康水平,存货主要为2020年购入的新产品及其原材料,而2019年或以前的产品已提了适当的存货拨备。



提升品牌年轻化



都市丽人对于年轻消费群及品牌年轻化的探索远不止于此,当中以明星代言人、KOL网络营销、社交媒体传播等方式都是品牌与年轻消费者进行多样化沟通的体现。



早在去年,都市丽人陆续推出了"我是都市丽人,你呢"热词挑战赛,通过12位平凡素人的故事和短片分享,制造出网上热话;又打造了《致最亲密的你》微电影,讲述都市丽人20余年与约6,000万会员结缘、成长、继续前行的故事,唤醒消费者对都市丽人独有的情感记忆。截至2021年第一季度,短片复播次数约达5.67次/人,上载一周登上新片场年度十佳品牌营销,浏览量过千万。



此外,都市丽人还借助当下深受年轻消费群喜爱的明星力量,瞄准当红代言人关晓彤的影响力,在社交平台进行「同款」推广和《王牌对王牌》等综艺节目植入式广告;

以吴谨言、丁当等明星同款造型在朋友圈中引起话题,都市丽人整合了创意内容和多元管道,通过明星效应与年轻消费者建立起长久且可靠的连结。



深耕内衣行业的都市丽人,用科技和营销将中国内衣市场推向更广阔的舞台,向世界展示中国时尚的魅力和实力,推动实现都市丽人世界级内衣企业的梦想, 让更多人触手可及。







