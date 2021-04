Tuesday, 13 April 2021, 09:43 HKT/SGT Share: 携程全球募股进入冲刺阶段:超额认购5倍以上

香港, 2021年4月13日 - (亚太商讯) - 4月12日,携程在港启动全球募股进入最后冲刺阶段。综合券商数据,截止4月12日晚20点30分,携程已录得近47亿港元孖展,相当于超额认购5.31倍。融资额位居前3位的券商分别为富途证券(20.17亿港元)、辉立证券(9.4亿港元)和华盛证券(5亿港元)。



尽管交易尚未截止,但是,携程在港公开发售所获得的散户超额认购倍数,已经超过部分回港二次上市的公司。值得注意的是,在携程启动全球募股前夕,港股刚刚遭遇了一轮“破发潮”。根据贝壳投研的数据显示,3月共有11家公司在港上市,较去去年同期减少了2家。从首日涨跌幅的数据来看,破发率达到64%,较2月份新股破发率高出50个百分点。此轮“破发潮”也让香港公开发售认购趋于理性,在此背景下,参考2020年下半年回港上市的股票,投资人有望在此轮认购中获得更高收益。



