哔哩哔哩长期发展获看好 稀缺社区打造价值高地

香港, 2021年4月12日 - (亚太商讯) - 中国年轻一代的标志性品牌及领先的视频社区:哔哩哔哩(股份代号:9626.HK)继在美国纳斯达克交出三年十倍的成绩后,在港上市以来股票交投活跃,大行表示股价具有上升潜力,港股未来表现令人期待。



本次上市,哔哩哔哩每股发售价为808港元,募资净额约198.7亿港元。认购情况上,在香港公开发售部分共接获约27万份有效申请,超额认购约174.19倍;在国际发售部分的超额认购约11.9倍,体现出投资者对哔哩哔哩的青睐。上市后股价更节节攀高,历史股价高位更达888元,高盛更给予哔哩哔哩「买入」评级,目标价1,219元,未来股价发展明朗。



在上市次日,恒生指数公司发布公告称,哔哩哔哩符合相关指数的快速纳入规则要求,将于4月14日收市后被纳入恒生综合指数及恒生互联网科技业指数。由于市场中存在大量的被动指数基金或指数相关产品,被纳入指数就意味着潜在购买者增加,将为哔哩哔哩带来大量的被动资金流入。



无论是散户投资者还是专业的机构,这些看多并做多的市场行为折射出哔哩哔哩的「独到之处」。



相互串联的生态系统打造独特的价值高地



剖析企业的募资用途,就可以看出其未来发展方向及价值核心。哔哩哔哩的募资用途较为简单直接,数个关键词即可表达:用户增长、扩大内容生态、社区发展、用户体验提升以及加强商业化。



哔哩哔哩的内容生态以PUGV内容(专业用户生成视频)为主躯干,OGV内容(专业机构生成视频)及直播为两臂。相辅相成的内容体系吸引大量用户进入社区,制作视频的UP主们通过优质视频与用户产生文化认同及建立情感纽带,用户获得优质的体验,UP主亦得到很大支持,利于刺激更优质的内容以反哺社区。由此,用户、内容与社区相互串联,成就了哔哩哔哩独特的经营模式及商业模式,亦打造出其他企业所不具有的价值高地。



据公开数据显示,2018年至2020年的三年时间里,哔哩哔哩的月均活跃用户从7180万增至2.02亿,意味着每两个中国年轻人就有一个是其用户;而月均活跃UP主也从20万增长到190万,越来越多的人成为哔哩哔哩生态中的一员。



同时,凭借优质的内容生态及社区,哔哩哔哩拥有极高的用户忠诚度。根据艾瑞咨询的数据,在2020年,单个活跃用户平均每天花在哔哩哔哩移动端应用上的时间超过80分钟,为中国移动端应用最高之一,远高于2020年业界平均的29.8分钟。



如此一来,哔哩哔哩的商业化落地已是水到渠成。在2020年第四季度,哔哩哔哩的月均付费用户达到17.9百万人,而2019年同期为8.8百万人。哔哩哔哩的业绩也随之迎来爆炸式增长,根据招股书,哔哩哔哩于2018年、2019年及2020年的净营业额分别为人民币4,128.9百万元、6,777.9百万元及11,999.0百万元,同比增幅分别为67.3%、64.2%及77.0%。



面向未来,随着视频化趋势更进一步,行业发展的空间已经打开,不断成长的稀缺社区生态有望持续推动哔哩哔哩不断提升公司的价值。





