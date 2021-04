Monday, 12 April 2021, 13:18 HKT/SGT Share: 都市丽人转型计划见成效 2020下半年扭亏为盈

香港, 2021年4月12日 - (亚太商讯) - 受疫情影响,各地零售行业均面临重大挑战,不少服装零售商无法继续经营。据产业研究院数据显示,2020全年内地服装行业营业收入同比下降11.3%。有企业积极应对,透过实施转型计划而成功发展出新局面,例如早前公布业绩的都市丽人(02298),在去年推出新产品、调整销售及分销管道和提升供应链的效率、推动在线线下营销和加强与不同的电商平台合作的多项措施下,令全年营收超过30亿元 (人民币‧下同),下半年更逆势增长。



在采取改革转型措施后,都市丽人在2020下半年的销售取得显著的改善,在第四季度的销售更逐渐恢复至跟2019年第四季度相若的水平,反映出集团的转型计划已渐见成效。在2020年下半年,零售营收约7.29亿元,同比上升约9.3%;电子商业的销售同比上升至3.81 亿元,同比增长约25.5%。同时,与各个主要电商平台的合作和业务发展,包括阿里巴巴、京东、唯品会和抖音,进一步推动与会员的互动、推广品牌,有望在疫情稳定后开拓更多的增长机遇。同时,透过在线线下的营销和不同的活动,与主要的消费客群有机会一起打造下一个新的产品,以把握年轻市场的内衣需求。



推出新产品

在2020年,集团透过提出实用、功能、舒适、健康和高性价比的产品,还有更多优质和高科技新产品,减少无效品类和产品线。良好的产品管理让都市丽人的销售额大幅增加,公司2020年秋冬产品的累计售销率同比增长约10%,2021春夏产品的加盟商订单金额同比增长超30%。2020年秋冬家居服售销率达到85%,达到过去几年最高的营销额。同时,都市丽人还改善了供应链的效率,仅用5到10天的时间便能提供产品到门店,改善了公司的生产效率和库存量,同时改善了效率及降低成本。在推广新产品和供应链的配合下,都市丽人的毛利率明显改善﹐在疫情下逆势增长26.2%,上升至48.8%,是上市以来最高的数值;经营性现金也由负转正,可见其财务状况已大为改善。



调整销售及分销管道

在过去一年,都市丽人调整和翻新了其线下销售管道和关闭业绩不佳的门店,以新形象开设和翻新的七代店有691家,其中以「家庭生活理念」为主题、在购物中心开设和翻新的门店共有15家。在一系列的调整和翻新后,这些门店在2020年第四季度有较好的销售表现,达到了同期增长约7.40%。都市丽人线下门店销售的增长在2021年一季度获得了延续,截至3月14日,公司整体线下销售同比增长约40.20%,其中,直营门店同店可比增长约37.20%,加盟店同店可比增长约28.40%。都市丽人行政总裁兼执行董事萧家乐表示,公司未来或会发展更多的购物中心店,除了会展销内衣,也会集合更多其他种类的商品如家居用品。据悉,首个加盟商店将会在广州开店,在华南区的广州番禺和天河城也陆续有据点。



推动在线线下营销、加强与不同的电商平台合作

都市丽人的在线营销策略是让其在2020年下半年达至盈利的重要一环。据公司2020年财报数据,电商营收为7.64亿元,同比增长21.71%,电商营收占整体营收的比重已达到25%。透过继续加强跟各个主要电商平台,包括阿里巴巴(例如犀牛智造)、京东及唯品会的合作,并积极在其他电商平台(例如抖音)发展业务。此外,公司在2020年第四季度开始跟中国有赞有限公司连手,一起推动加盟商的腾讯小程序业务,打通小程序和其他营销系统。这将加强加盟商与6000万公司会员的互动,也使购物更简便,为加盟商带来更多销售机会。



在2021年,都市丽人将会更加积极,将聚焦消费者导向、数智化转型、产销协同及投资品牌和员工这几方面,以推动长期业务增长。 2021年为都市丽人新的三年战略计划的第一年,前景值得期待。







