发力万亿旅游市场 二次上市携程正在火热招股中

香港, 2021年4月9日 - (亚太商讯) - 2021年,中概股回归潮继续。继汽车之家、百度、哔哩哔哩回港上市之后,全球领先的一站式旅行平台携程集团有限公司(「携程」或 「公司」;股份代号:9961 .HK)也于4月8日正式启动香港二次上市的公开招股。







根据招股书信息,携程此次将全球发售31,635,600股普通股,以及可额外发行最多合共4,745,300股普通股的超额配股权,发行价格将不高于每股333.00港元。J.P.Morgan、中金公司、高盛担任联席保荐人。



一站式平台旅游服务 构筑品牌护城河

携程于2003年12月在美国纳斯达克上市,已经发展成为中国最知名的旅行品牌。



以用户为中心,携程构建了覆盖旅游全场景、全链条的交易死循环。通过携程,用户能够以具有竞争力的价格实现不同的旅游需求。此外,一站式的平台服务还加强了与用户的连接,有助于提升用户粘性,实现可持续的增长。



截至2020年12月31日,携程提供超过120万种全球住宿服务,涵盖酒店、汽车旅馆、度假村、住宅、公寓、民宿、招待所及其他形式的住宿形式;机票业务提供480多家全球合作航司,覆盖200多个国家及地区的超过2,600个机场;提供超过310,000种全球范围内的目的地内活动。携程据此可提供丰富的产品以及活动,通过差异化的服务在同行中脱颖而出,构筑了宽而深的护城河。目前,高星酒店和机票预订已成为携程核心竞争壁垒。



强大竞争优势的背后,除了产品上的有形投入外,还有无形的技术投入。据招股书显示,2018-2020年,携程在产品研发费用上的总支出三年累计高达280亿元,截止到2020年12月31 日,携程的移动应用程序已经实现近75%的自动化支持,既提升了用户体验,又降低了运营成本。



差异化运营 市场规模持续扩张

根据易观报告,以商品交易总额(GMV)口径统计,携程在过去十年内一直是中国最大的在线旅行平台,并在2018年到2020年是全球最大的在线旅行平台。



携程旗下经营的品牌包括携程、去哪儿网、Trip.com、Skyscanner(天巡),不同品牌针对不同地区及背景的用户群体,通过实施差异化的营销及业务战略,以取得更大的市场份额。于2020年,携程逾40%的新交易用户来自三线及以下的城市。



高质量的服务以及不断扩大的市场规模也让携程实现了持续的业绩增长。根据招股书,携程的总收入自2018年的311亿元(人民币,下同)增加15%至2019年的357亿元,2018年及2019年期间,归属携程集团有限公司的净利润分别为11亿元及70亿元。2020年疫情冲击了全球旅游市场,但携程第三季度就开始实现复苏,并延续增长态势。财报显示,2020年第四季度,携程集团的净营业收入为50亿元;毛利率达82%,创连续11个季度新高,复苏力度领先全球同行。



根据易观报告,中国及全球旅行市场规模预期恢复增长,于2025年将分别达到1.6万亿美元及7.1万亿美元,市场增长空间广阔。2019年中国人均旅游消费为158美元/次,远低于美国游客的873美元,人均旅游消费方面同样有着巨大的发展潜力。可以预见,未来携程在全球旅游市场仍然有着不小的业绩增长空间。



此次香港二次上市,携程也正通过中国旅游市场的复苏,向全球旅游老大的位置发起挑战,新一轮的价值重估,正在开始。







