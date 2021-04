Friday, 9 April 2021, 14:27 HKT/SGT Share: 中金︰国美零售(493.HK)经营业绩持续改善 转型成效值得关注

香港, 2021年4月9日 - (亚太商讯) - 随着疫情缓解及实体经济增长持续,传统零售股已触底回升,不少机构投资者正在捕捉相关的市场机遇,而在疫情期间被市场进一步确认为未来必然发展趋势的电商股,亦开始见异动。



刚刚公布了2020 全年业绩的国美零售(493.HK),整体业绩表现大致符合市场预期,加上创始人黄光裕回归主持大局,召开全球投资人会议,向市场深入详解未来发展规划,带动了公司股价于本周三(4月7日)大升超过10%。



大行中金于国美零售公布 2020全年业绩后,亦发表了研报,指业绩符合其预期。值得留意的是,若分半年度看, 国美零售于去年上下半年的收入同比虽然均有所下跌,但下半年业务已基本回复2019年的同期水平。而更值得留意的是,国美零售预计 1Q21 收入同比增长超 170%,其中“真快乐”APP的GMV 同比增长近 4 倍,每月活跃用户(MAU)稳定在 4,000 万规模,活动单日活跃用户(DAU)近千万。



从上述数据,可以看到国美零售在创始人回归后,保持着业务恢复及快速发展的良好势头。自去年下半年全国疫情缓解,公司的整体业务收入持续回升,下半年基本实现了同比持平、环比增长 31.29%的佳绩。同时,2020 年的可比门店销售收入达 379.02 亿元人民币(下同),虽然同比有所下滑,但主要是上半年受疫情影响家电零售承压,但下半年借助在线直播带货等方式,带来经营业绩环比明显改善。



分区域看,2020全年北上广深收入占比约 34%,同比提升 2个百分点。县域店收入占比 8.76%,同比提升 1.69个百分点,县域店改造有所成效。分业务看,新业务(柜店一体、家装及家居)收入占比 9.57%,同比提升 0.59个百分点,多品类、场景化消费进展稳步推进,中金认为这有望贡献公司业绩增量。此外,截至 2020 年底,公司现金及现金等价物达 95.97 亿元,同比增长 17%。财务状况仍稳健。



后续需持续跟踪公司经营转型成效。特别是,国美零售控股股东回归,公司开启新征程,全面推动“家‧生活”第二阶段战略转型。



构建数字化全渠道新平台

国美零售目前线下通过一店一页完成门店的在线平移,服务半径拓展至三到八公里;在线“真快乐”App 融入娱乐化、社交化内容及场景,提升用户体验,构建国美零售生态圈。同时,公司持续强化供应链与服务优势,围绕“家‧生活”战略,立足整体方案提供商、服务解决商、 供应链输出商,自营业务向非电器类业务发展,联营业务加速开放和招商,拓展全品类优质商品和服务。此外,公司亦合作大流量战略伙伴,推进与京东、拼多多的战略合作,实现公司、用户、商户三方资源共享。



中金维持国美零售的中性评级,但上调目标价 30%至 1.3 元,以反映业绩的改善及可持续性。随着国美零售的业务持续扩张,尤其向全品类零售的进发,加上在线线下平台一体化在疫情受控后的高速增长能力,可以预期公司的业务拓展及业绩爆发力将在今年内获得一定体现。再者,公司以未来18个月来验证其阶段性成果,值得押宝期待。基于公司自身的供应链、门店、物流资源优势,未来18个月将可带动业务加速发展,按此预期,目标价可看2元以上。





