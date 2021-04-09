Friday, 9 April 2021, 10:52 HKT/SGT Share: 哔哩哔哩获得市场认可 重金投向内容未来可期

香港, 2021年4月9日 - (亚太商讯) - 哔哩哔哩（9626.HK，下称「B站」）已于3月29日正式回港，近来公司股价走势持续抬升，公司的长期价值逐步得到投资者的看好。其实，B站早已获得资本市场的认可，在登陆纳斯达克的三年里，B站美股股价累计涨幅逾十倍。



不断获得市场认可 「视频化」提升公司长期价值



在回港上市短短的几天里，B站在市场上的发展潜力已显然易见。从香港公开发售超174.19倍到3月30日，恒指公司已表示，B站将于4月14日（星期三）收市后被纳入恒生综合指数及恒生科技指数。4月1日，高盛更发布研究报告，首予B站「买入」评级，目标价1219港元，与4月1日收盘价870港元相比较，有40%涨幅。以上种种表现反映出市场对B站高度的关注及支持，在最近的半新股中的「明星」。



根据艾瑞咨询报告，预计2025年中国视频使用者将超过11.8亿人，随之创造的市场收入将超过1.8万亿元（人民币，下同）。B站董事长兼CEO陈睿也看好未来视频行业发展，他表示，视频化是一个巨大的浪潮，是一个必然的趋势。随着设备和技术的升级，视频必然会成为互联网内容的主流，视频创作将改变每个人的生活，深入社会的方方面面。



在视频化的浪潮中，B站业态保持高速增长。2018年至2020年，B站营收分别为41.3亿元、67.8亿元120亿元，同比增幅分别为67%、64%及77%。在此期间，毛利率分别为20.7%、17.6%及 23.7%。近5年，B站营收增长90.60倍，年均复合增长率达146.82%。



据艾瑞咨询报告，于2020年，35岁或以下的用户占B站月活用户比例超过86%，该占比在中国前10大视频移动应用中排名第一。在1985年至2009年出生的（即Z+世代）中国人构成了公司用户的核心，而「Z+世代」引领着视频化的趋势，他们在2019年其贡献了超过64.8%的视频市场收入。随着视频化的逐步推进，「Z+世代」将成为公司发展的巨大动力，亦会提升公司的长期价值。



注重打造内容生态 商业化多元广告业务增长可期



于往绩记录期间，B站用户增长迅速，其平均月活用户自2018年的87.0百万大幅增加至2019年的117.5百万，并进一步增至2020年的185.8百万。用户群持续高速增长，得益于B站对内容生态的重视。公司通过鼓励的小区文化、有效的流量分配及全面的创作者支持机制，吸引了大量内容创作者。公司亦以专业用户生成视频（PUGV）为中心，辅以直播、专业机构生成视频（OGV）等。



而受益于视频小区内容量的持续扩大，B站不断「破圈」，目前公司的内容已拓展至生活、游戏、娱乐、动漫、科技和知识等众多领域。而这些源源不断来自各个领域的优质内容，有助于公司吸引更多的用户，并将现有用户转化为付费用户，增强公司的商业化能力。



B站商业化呈现多元化态势，据招股书，公司的收入主要来自移动游戏、增值服务、广告、电商等。2020年，公司总营收达120亿元，同比增长77%。其中，广告业务收入快速增长126%至18亿元，连续7个季度高速增长的广告业务亦被视为B站的新增长点。



B站副董事长、首席运营官李旎表示，B站还会增加更多消费场景，除了Feed流的广告，还会涉足直播、OGV、电视端，创造更多让品牌触达消费者的形式。B站也会提供「花火」平台，推动UP主和品牌方更好地进行广告对接。随着广告消费变现效率的提升，B站广告业务仍有增长空间。



招股书显示，此次B站募集资金中，约50%用于内容相关投入。在「内容为王」的互联网时代， B站也凭借优质的内容生态，日益成为中国年轻一代的首选视频小区。





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