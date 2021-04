Friday, 9 April 2021, 10:52 HKT/SGT Share: 哔哩哔哩获得市场认可 重金投向内容未来可期

香港, 2021年4月9日 - (亚太商讯) - 哔哩哔哩(9626.HK,下称「B站」)已于3月29日正式回港,近来公司股价走势持续抬升,公司的长期价值逐步得到投资者的看好。其实,B站早已获得资本市场的认可,在登陆纳斯达克的三年里,B站美股股价累计涨幅逾十倍。



不断获得市场认可 「视频化」提升公司长期价值



在回港上市短短的几天里,B站在市场上的发展潜力已显然易见。从香港公开发售超174.19倍到3月30日,恒指公司已表示,B站将于4月14日(星期三)收市后被纳入恒生综合指数及恒生科技指数。4月1日,高盛更发布研究报告,首予B站「买入」评级,目标价1219港元,与4月1日收盘价870港元相比较,有40%涨幅。以上种种表现反映出市场对B站高度的关注及支持,在最近的半新股中的「明星」。



根据艾瑞咨询报告,预计2025年中国视频使用者将超过11.8亿人,随之创造的市场收入将超过1.8万亿元(人民币,下同)。B站董事长兼CEO陈睿也看好未来视频行业发展,他表示,视频化是一个巨大的浪潮,是一个必然的趋势。随着设备和技术的升级,视频必然会成为互联网内容的主流,视频创作将改变每个人的生活,深入社会的方方面面。



在视频化的浪潮中,B站业态保持高速增长。2018年至2020年,B站营收分别为41.3亿元、67.8亿元120亿元,同比增幅分别为67%、64%及77%。在此期间,毛利率分别为20.7%、17.6%及 23.7%。近5年,B站营收增长90.60倍,年均复合增长率达146.82%。



据艾瑞咨询报告,于2020年,35岁或以下的用户占B站月活用户比例超过86%,该占比在中国前10大视频移动应用中排名第一。在1985年至2009年出生的(即Z+世代)中国人构成了公司用户的核心,而「Z+世代」引领着视频化的趋势,他们在2019年其贡献了超过64.8%的视频市场收入。随着视频化的逐步推进,「Z+世代」将成为公司发展的巨大动力,亦会提升公司的长期价值。



注重打造内容生态 商业化多元广告业务增长可期



于往绩记录期间,B站用户增长迅速,其平均月活用户自2018年的87.0百万大幅增加至2019年的117.5百万,并进一步增至2020年的185.8百万。用户群持续高速增长,得益于B站对内容生态的重视。公司通过鼓励的小区文化、有效的流量分配及全面的创作者支持机制,吸引了大量内容创作者。公司亦以专业用户生成视频(PUGV)为中心,辅以直播、专业机构生成视频(OGV)等。



而受益于视频小区内容量的持续扩大,B站不断「破圈」,目前公司的内容已拓展至生活、游戏、娱乐、动漫、科技和知识等众多领域。而这些源源不断来自各个领域的优质内容,有助于公司吸引更多的用户,并将现有用户转化为付费用户,增强公司的商业化能力。



B站商业化呈现多元化态势,据招股书,公司的收入主要来自移动游戏、增值服务、广告、电商等。2020年,公司总营收达120亿元,同比增长77%。其中,广告业务收入快速增长126%至18亿元,连续7个季度高速增长的广告业务亦被视为B站的新增长点。



B站副董事长、首席运营官李旎表示,B站还会增加更多消费场景,除了Feed流的广告,还会涉足直播、OGV、电视端,创造更多让品牌触达消费者的形式。B站也会提供「花火」平台,推动UP主和品牌方更好地进行广告对接。随着广告消费变现效率的提升,B站广告业务仍有增长空间。



招股书显示,此次B站募集资金中,约50%用于内容相关投入。在「内容为王」的互联网时代, B站也凭借优质的内容生态,日益成为中国年轻一代的首选视频小区。





